Пушилин призвал Киев сделать первый шаг на пути к мирным переговорам - 30.07.2024 Украина.ру
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Пушилин призвал Киев сделать первый шаг на пути к мирным переговорам
Пушилин призвал Киев сделать первый шаг на пути к мирным переговорам - 30.07.2024 Украина.ру
Пушилин призвал Киев сделать первый шаг на пути к мирным переговорам
Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24" сказал, какой шаг следует сделать Украине на пути к миру
2024-07-30T13:56
2024-07-30T13:56
китай
новости
украина
киев
денис пушилин
дмитрий кулеба
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В последнее время разные представители украинского режима довольно регулярно высказываются о необходимости переговоров, указал он.По словам Пушилина, позиция России относительно переговоров с Украиной и условия к таким переговорам четко обозначены и понятны.Недавно украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после встречи с главой МИД КНР Ван И в Китае заявил о согласии Киева и Пекина с тем, что все силы должны сотрудничать для урегулирования ситуации на Украине.Подробнее о позиции Пекина по переговорам - в материале Китай подтвердил намерение содействовать мирному урегулированию на Украине на сайте Украина.ру.
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китай, новости, украина, киев, денис пушилин, дмитрий кулеба
Китай, Новости, Украина, Киев, Денис Пушилин, Дмитрий Кулеба

Пушилин призвал Киев сделать первый шаг на пути к мирным переговорам

13:56 30.07.2024
 
© из личного архиваДенис Пушилин
Денис Пушилин
© из личного архива
Читать в
Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24" сказал, какой шаг следует сделать Украине на пути к миру
В последнее время разные представители украинского режима довольно регулярно высказываются о необходимости переговоров, указал он.
"Но я лично пока скептично к этому вынужден относиться - исходя из того, что первый шаг, который требуется сделать с их стороны, чтобы их слова и заявления не были пустыми, это изменить законодательство. Они ведь себе сами запретили вести переговоры законодательно", - сказал он.
По словам Пушилина, позиция России относительно переговоров с Украиной и условия к таким переговорам четко обозначены и понятны.
Недавно украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после встречи с главой МИД КНР Ван И в Китае заявил о согласии Киева и Пекина с тем, что все силы должны сотрудничать для урегулирования ситуации на Украине.
Подробнее о позиции Пекина по переговорам - в материале Китай подтвердил намерение содействовать мирному урегулированию на Украине на сайте Украина.ру.
 
КитайНовостиУкраинаКиевДенис ПушилинДмитрий Кулеба
 
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