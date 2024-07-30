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Пушилин призвал Киев сделать первый шаг на пути к мирным переговорам

Пушилин призвал Киев сделать первый шаг на пути к мирным переговорам - 30.07.2024 Украина.ру

Пушилин призвал Киев сделать первый шаг на пути к мирным переговорам

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24" сказал, какой шаг следует сделать Украине на пути к миру

2024-07-30T13:56

2024-07-30T13:56

2024-07-30T13:56

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новости

украина

киев

денис пушилин

дмитрий кулеба

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В последнее время разные представители украинского режима довольно регулярно высказываются о необходимости переговоров, указал он.По словам Пушилина, позиция России относительно переговоров с Украиной и условия к таким переговорам четко обозначены и понятны.Недавно украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после встречи с главой МИД КНР Ван И в Китае заявил о согласии Киева и Пекина с тем, что все силы должны сотрудничать для урегулирования ситуации на Украине.Подробнее о позиции Пекина по переговорам - в материале Китай подтвердил намерение содействовать мирному урегулированию на Украине на сайте Украина.ру.

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китай, новости, украина, киев, денис пушилин, дмитрий кулеба