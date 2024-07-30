Пушилин призвал Киев сделать первый шаг на пути к мирным переговорам
© из личного архиваДенис Пушилин
© из личного архива
Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24" сказал, какой шаг следует сделать Украине на пути к миру
В последнее время разные представители украинского режима довольно регулярно высказываются о необходимости переговоров, указал он.
"Но я лично пока скептично к этому вынужден относиться - исходя из того, что первый шаг, который требуется сделать с их стороны, чтобы их слова и заявления не были пустыми, это изменить законодательство. Они ведь себе сами запретили вести переговоры законодательно", - сказал он.
По словам Пушилина, позиция России относительно переговоров с Украиной и условия к таким переговорам четко обозначены и понятны.
Недавно украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после встречи с главой МИД КНР Ван И в Китае заявил о согласии Киева и Пекина с тем, что все силы должны сотрудничать для урегулирования ситуации на Украине.
Подробнее о позиции Пекина по переговорам - в материале Китай подтвердил намерение содействовать мирному урегулированию на Украине на сайте Украина.ру.