https://ukraina.ru/20240730/1056564708.html

Уклонисты на фурах, обстрелы и диверсии. Главное на Украине на 13.30 30 июля

Уклонисты на фурах, обстрелы и диверсии. Главное на Украине на 13.30 30 июля - 30.07.2024 Украина.ру

Уклонисты на фурах, обстрелы и диверсии. Главное на Украине на 13.30 30 июля

Боевые действия в зоне спецоперации на Украине продолжаются, ВСУ несут потери. Украинские войска продолжают попытки атаковать объекты на российской территории и вербуют диверсантов для терактов в тылу

2024-07-30T13:30

2024-07-30T13:30

2024-07-30T13:30

эксклюзив

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Боевые действия и обстрелыРоссийские войска продолжают продавливать фронт. Потеря сел Урожайное и Старомайорское в Донбассе стала ударом для Украины, в том числе из-за затраченных сил на захват этих населенных пунктов во время контрнаступления в прошлом году. Об этом пишет NYT со ссылкой на украинских военных. Те рассказывают, что обретение этих населенных пунктов далось тяжело украинским морпехам.По информации МО России, накануне российской оперативно-тактической авиацией, БпЛА, ракетными войсками и артиллерией были поражены 127 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.Тем временем в Киеве ждут новых поставок техники от западных партнеров. В частности, Киев ждет обещанные Западом F-16. Но тут обнаруживаются новые проблемы. Киевский режим планирует использовать эти самолеты уже в этом году, но из-за нехватки подготовленного персонала сможет привлечь не более десяти самолетов, пишет The New York Times. В США ранее сообщали, что планируют в этом году подготовить около двух десятков украинских пилотов.В результате обстрела украинскими военными села Малые Копани в Голопристанском округе Херсонской области пострадал ребенок 2008 года рождения, он получил множественные осколочные ранения. Ребенка доставили в больницу Скадовска, где ему оказывают необходимую помощь, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем телеграм-канале. По информации Укрэнерго, вследствие боевых действий и по другим причинам по состоянию на утро вторника, 30 июля, полностью или частично обесточен 501 населенный пункт. В частности, из-за обстрелов есть отключения в Днепропетровской, Харьковской, Донецкой и Херсонской областях. В то же время из-за непогоды обесточены 116 населенных пунктов в Киевской, Житомирской, Сумской и Черниговской областях.Украинские энергетики впервые за долгое время не планируют 30 июля отключений света, но обращаются к гражданам с просьбой перенести пользование мощными электроприборами на дневные часы - с 11.00 до 15.00, это период, когда в энергосистеме больше электроэнергии благодаря активной работе солнечных электростанций."Применение мер ограничения сегодня не прогнозируется. Но энергосистема все еще приходит в себя после вражеских атак, и в утренние и вечерние часы наибольшее потребление нуждается в нашей помощи", - говорится в сообщении Укрэнерго.Взрывы прогремели во вторник в подконтрольном Киеву городе Херсоне, сообщил украинский телеканал "24 канал".ДиверсииУкраинские спецслужбы продолжают попытки организовать диверсии на территории России. В Свердловской области России возбудили два уголовных дела против восьми несовершеннолетних, пытавшихся совершить два теракта на железной дороге, информирует в телеграм-канале Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте (МСУТ) Следственного Комитета (СК) РФ.По версии следствия, подозреваемые совершили попытки поджога локомотивов и релейных железнодорожных шкафов в Красноуральске и Первоуральске, однако реализовать свои замыслы до конца не успели, так как были задержаны сотрудниками УФСБ России по Свердловской области.В следственном управлении проинформировали, что в ходе расследования уголовного дела было установлено, что инструкции, как и где совершить поджоги, подозреваемые получили через мессенджер Telegram от лица, находящегося на территории Украины."За совершение указанных действий им было обещано денежное вознаграждение, которое они не получили", - говорится в сообщении. Проводится комплекс следственных действий и оперативных мероприятий.Военное положение и мобилизацияНа подконтрольной Киеву территории Украины продолжают исчезать мужчины в возрасте 20-25 лет, которые по закону не подлежат мобилизации. Так, в Закарпатье пропал 20-летний парень. Инцидент связывают с ТЦК, сообщает ТСН."Несколько дней назад на западе Украины исчез 20-летний студент Александр Гашевский, который несколько дней был на отдыхе в горах, а затем автобусом возвращался домой во Львов. Адвокат семьи высказал предположение о вероятной причастности сотрудников Верховинского ТЦК к исчезновению этого парня… Якобы его могли избить и похитить военнослужащие этого ТЦК во время проверки документов, когда парень возвращался с горного отдыха", - пишут украинские журналисты.Большинство украинцев до сих пор считают, что мобилизация необходима, следует из результатов опроса, проведенного Центром Разумкова по заказу "Зеркала недели" (всего в период с 20 по 28 июня опрошено 2027 респондентов в возрасте от 18 лет). С утверждением, что "мобилизация крайне необходима, поскольку без нее Украина будет оккупирована Россией", согласились 59,8% опрошенных.При этом 40% респондентов считают, что мобилизация приведет к новым жертвам и не приблизит победы или подписания мирного соглашения, информирует "ЗН".Украинцы, не желающие погибнуть, спасаются как могут. Не всем это удается. Украинские СМИ сообщают, что Одесской области 28-летний мужчина пытался выехать за границу в тайнике, обустроенном в багажном отсеке фуры. За услугу по перевозке он заплатил 7 тыс. долларов, однако пограничники сорвали планы беглеца.Подробнее о том, что происходит на Украине, читайте в материале "Неуёмная борьба с топонимикой: "Бабель, Ильф с Петровым и Жванецкий не имеют заслуг перед Одессой"

https://ukraina.ru/20240730/1056558223.html

https://ukraina.ru/20240730/1056556989.html

https://ukraina.ru/20240729/1056546920.html

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Сергей Зуев

эксклюзив, сво, украина, всу, потери всу, россия, вс рф, мобилизация