https://ukraina.ru/20240730/1056562213.html
Неуёмная борьба с топонимикой: "Бабель, Ильф с Петровым и Жванецкий не имеют заслуг перед Одессой"
Неуёмная борьба с топонимикой: "Бабель, Ильф с Петровым и Жванецкий не имеют заслуг перед Одессой" - 30.07.2024 Украина.ру
Неуёмная борьба с топонимикой: "Бабель, Ильф с Петровым и Жванецкий не имеют заслуг перед Одессой"
Очередная волна переименований улиц украинских городов поражает наблюдателей
2024-07-30T12:03
2024-07-30T12:03
2024-07-30T12:03
новости
украина
одесса
михаил жванецкий
мирослава бердник
топонимы
улица
декоммунизация
вандализм
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102773/52/1027735288_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_8517955ed3c713d338a3384a5c840028.jpg.webp
Известный блогер Мирослава Бердник отреагировала на очередную инициативу политической коррекции городской топонимики.Украинские власти переименуют несколько улиц в Одессе: "Бабель, Ильф с Петровым и Жванецкий не имеют заслуг перед Одессой, поэтому хозяева Коцюбеевска стерли их имена с карты города", - иронично заметила Бердник.Переименование улиц и городов Украины резко активизировалось после государственного переворота 2014 года. Одновременно сносятся памятники и мемориальные доски, эксгумируются останки освобождавших Украинскую ССР воинов Красной Армии. Всё это официально преподносится под предлогом "декоммунизации".О кощунственных политически мотивированных акциях украинских националистов Украина.ру опубликовала серию материалов. Например, Пиар на костях. В Украину свозят прах нацистов со всего мира
украина
одесса
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102773/52/1027735288_0:0:1059:794_1920x0_80_0_0_393d6bf2e94df168c61a14b388e0defa.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, одесса, михаил жванецкий, мирослава бердник, топонимы, улица, декоммунизация, вандализм, культура, новости украины, блоггеры
Новости, Украина, Одесса, Михаил Жванецкий, Мирослава Бердник, топонимы, улица, декоммунизация, вандализм, культура, Новости Украины, блоггеры
Неуёмная борьба с топонимикой: "Бабель, Ильф с Петровым и Жванецкий не имеют заслуг перед Одессой"
Очередная волна переименований улиц украинских городов поражает наблюдателей
Известный блогер Мирослава Бердник отреагировала на очередную инициативу политической коррекции городской топонимики.
Украинские власти переименуют несколько улиц в Одессе:
—улица Бабеля станет Дмитрия Иванова,
—Ильфа и Петрова - Семьи Глодан,
—бульвар Жванецкого - бульвар Военно-морских сил.
"Бабель, Ильф с Петровым и Жванецкий не имеют заслуг перед Одессой, поэтому хозяева Коцюбеевска стерли их имена с карты города", - иронично заметила Бердник.
Переименование улиц и городов Украины резко активизировалось после государственного переворота 2014 года. Одновременно сносятся памятники и мемориальные доски, эксгумируются останки освобождавших Украинскую ССР воинов Красной Армии. Всё это официально преподносится под предлогом "декоммунизации".
О кощунственных политически мотивированных акциях украинских националистов Украина.ру опубликовала серию материалов. Например, Пиар на костях. В Украину свозят прах нацистов со всего мира