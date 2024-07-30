Путин поблагодарил главного редактора издания Украина.ру за заслуги в развитии СМИ - 30.07.2024 Украина.ру
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Путин поблагодарил главного редактора издания Украина.ру за заслуги в развитии СМИ
Путин поблагодарил главного редактора издания Украина.ру за заслуги в развитии СМИ - 30.07.2024 Украина.ру
Путин поблагодарил главного редактора издания Украина.ру за заслуги в развитии СМИ
Главному редактору Украина.ру Искандеру Хисамову была объявлена благодарность президента России Владимира Путина за заслуги в развитии СМИ. Соответствующее распоряжение разместили на сайте официального опубликования правовых актов
2024-07-30T12:51
2024-07-30T12:51
искандер хисамов
владимир путин
россия
украина
новости
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"За заслуги в развитии средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу объявить благодарность президента Российской Федерации Хисамову Искандеру Аминовичу - директору дирекции федерального государственного унитарного предприятия "Международное информационное агентство "Россия сегодня", город Москва", - говорится в документе.Подробнее о о миссии и концепте издания Украина.ру и журналистах, творящих его историю - в материале Анны Черкаовой Главред Украина.ру Искандер Хисамов: Мы всем нашим коллективом боремся за души людей планеты с Западом на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
искандер хисамов, владимир путин, россия, украина, новости, украина.ру
Искандер Хисамов, Владимир Путин, Россия, Украина, Новости, Украина.ру

Путин поблагодарил главного редактора издания Украина.ру за заслуги в развитии СМИ

12:51 30.07.2024
 
© РИА Новости . Владимир ТрефиловИскандер Хисамов
Искандер Хисамов - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Читать в
Главному редактору Украина.ру Искандеру Хисамову была объявлена благодарность президента России Владимира Путина за заслуги в развитии СМИ. Соответствующее распоряжение разместили на сайте официального опубликования правовых актов
"За заслуги в развитии средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу объявить благодарность президента Российской Федерации Хисамову Искандеру Аминовичу - директору дирекции федерального государственного унитарного предприятия "Международное информационное агентство "Россия сегодня", город Москва", - говорится в документе.
Подробнее о о миссии и концепте издания Украина.ру и журналистах, творящих его историю - в материале Анны Черкаовой Главред Украина.ру Искандер Хисамов: Мы всем нашим коллективом боремся за души людей планеты с Западом на сайте Украина.ру.
 
Искандер ХисамовВладимир ПутинРоссияУкраинаНовостиУкраина.ру
 
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