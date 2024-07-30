https://ukraina.ru/20240730/1056564575.html

Путин поблагодарил главного редактора издания Украина.ру за заслуги в развитии СМИ

Путин поблагодарил главного редактора издания Украина.ру за заслуги в развитии СМИ - 30.07.2024 Украина.ру

Путин поблагодарил главного редактора издания Украина.ру за заслуги в развитии СМИ

Главному редактору Украина.ру Искандеру Хисамову была объявлена благодарность президента России Владимира Путина за заслуги в развитии СМИ. Соответствующее распоряжение разместили на сайте официального опубликования правовых актов

2024-07-30T12:51

2024-07-30T12:51

2024-07-30T12:51

искандер хисамов

владимир путин

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украина.ру

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"За заслуги в развитии средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу объявить благодарность президента Российской Федерации Хисамову Искандеру Аминовичу - директору дирекции федерального государственного унитарного предприятия "Международное информационное агентство "Россия сегодня", город Москва", - говорится в документе.Подробнее о о миссии и концепте издания Украина.ру и журналистах, творящих его историю - в материале Анны Черкаовой Главред Украина.ру Искандер Хисамов: Мы всем нашим коллективом боремся за души людей планеты с Западом на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

искандер хисамов, владимир путин, россия, украина, новости, украина.ру