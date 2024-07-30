Путин поблагодарил главного редактора издания Украина.ру за заслуги в развитии СМИ
Главному редактору Украина.ру Искандеру Хисамову была объявлена благодарность президента России Владимира Путина за заслуги в развитии СМИ. Соответствующее распоряжение разместили на сайте официального опубликования правовых актов
"За заслуги в развитии средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу объявить благодарность президента Российской Федерации Хисамову Искандеру Аминовичу - директору дирекции федерального государственного унитарного предприятия "Международное информационное агентство "Россия сегодня", город Москва", - говорится в документе.
Подробнее о о миссии и концепте издания Украина.ру и журналистах, творящих его историю - в материале Анны Черкаовой Главред Украина.ру Искандер Хисамов: Мы всем нашим коллективом боремся за души людей планеты с Западом на сайте Украина.ру.