https://ukraina.ru/20240730/1056563809.html

Экономист Агеев объяснил, на чём держится энергетика Украины и ответил на больной вопрос россиян

Экономист Агеев объяснил, на чём держится энергетика Украины и ответил на больной вопрос россиян - 30.07.2024 Украина.ру

Экономист Агеев объяснил, на чём держится энергетика Украины и ответил на больной вопрос россиян

Директор Института экономических стратегий Российской академии наук, доктор экономических наук, профессор Александр Агеев в эфире Украина.ру проанализировал культурную и экономическую составляющую Европы

2024-07-30T12:28

2024-07-30T12:28

2024-07-30T12:28

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александр агеев

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Также он рассказал, чем объясняется повышенная ставка Центрального банка России: 00:26 - Церемония открытия Олимпийских игр 2024 в Париже.15:59 - О роли культуры в экономике Европы.21:28 - В каком состоянии Украина встретит новый отопительный сезон? 26:35 - Положительные стороны поднятия ключевой ставки в России.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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