https://ukraina.ru/20240730/1056563809.html
Экономист Агеев объяснил, на чём держится энергетика Украины и ответил на больной вопрос россиян
Экономист Агеев объяснил, на чём держится энергетика Украины и ответил на больной вопрос россиян - 30.07.2024 Украина.ру
Экономист Агеев объяснил, на чём держится энергетика Украины и ответил на больной вопрос россиян
Директор Института экономических стратегий Российской академии наук, доктор экономических наук, профессор Александр Агеев в эфире Украина.ру проанализировал культурную и экономическую составляющую Европы
2024-07-30T12:28
2024-07-30T12:28
2024-07-30T12:28
видео
александр агеев
экономика
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Также он рассказал, чем объясняется повышенная ставка Центрального банка России: 00:26 - Церемония открытия Олимпийских игр 2024 в Париже.15:59 - О роли культуры в экономике Европы.21:28 - В каком состоянии Украина встретит новый отопительный сезон? 26:35 - Положительные стороны поднятия ключевой ставки в России.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, александр агеев, экономика, курс, валюта, франция, ес, европа, энергетика, россия, украина, впк, война, сво, деньги, видео
Видео, Александр Агеев, экономика, курс, валюта, Франция, ЕС, Европа, энергетика, Россия, Украина, ВПК, война, СВО, деньги
Экономист Агеев объяснил, на чём держится энергетика Украины и ответил на больной вопрос россиян
Директор Института экономических стратегий Российской академии наук, доктор экономических наук, профессор Александр Агеев в эфире Украина.ру проанализировал культурную и экономическую составляющую Европы
Также он рассказал, чем объясняется повышенная ставка Центрального банка России:
00:26 - Церемония открытия Олимпийских игр 2024 в Париже.
15:59 - О роли культуры в экономике Европы.
21:28 - В каком состоянии Украина встретит новый отопительный сезон?
26:35 - Положительные стороны поднятия ключевой ставки в России.