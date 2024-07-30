"Нафтогаз" пробурит вторую скважину под населённым пунктом - 30.07.2024 Украина.ру
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"Нафтогаз" пробурит вторую скважину под населённым пунктом
"Нафтогаз" пробурит вторую скважину под населённым пунктом - 30.07.2024 Украина.ру
"Нафтогаз" пробурит вторую скважину под населённым пунктом
Украинское госпредприятие "Нафтогаз" отрыло новую скважину прямо под неназванным населённым пунктом. Сообщаются подробности начавшейся добычи газа и ничего - об обеспечении безопасности местных жителей
2024-07-30T12:05
2024-07-30T12:05
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алексей чернышев
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нафтогаз
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АО "Укргаздобыча" из группы компаний "Нафтогаз" запустило в эксплуатацию новую скважину, позволяющую ежесуточно добывать 274 тысячи кубометров газа. В августе будет введена в эксплуатацию следующая скважина, сообщил глава нафтогазовской группы Алексей Чернышев. Об этом говорится в опубликованном 30 июля пресс-релизе украинской госкомпании.В релизе также сказано, что идея бурения скважины принадлежит разработчику УкрНИИгаза Андрею Тиро. Разработчики провели геологическое и техническое обоснование."Пробурить скважину под населенным пунктом удалось благодаря современному буровому оборудованию, передовым технологиям и мастерству специалистов Укрбургаза, которые решили довольно сложную задачу и за 4 месяца пробурили скважину с уходом забоя более 1300 м. Специалисты Укргазпромгеофизики при большом угле ствола скважины выполнили сложные каротажные работы и определили глубину залегания газоносных пластов", – отметил и.о. руководителя Укргаздобычи Сергей Лагно.Госкомпания не назвала населённый пункт, под которым вскоре будет пробурена вторая скважина. В прессе отсутствуют упоминания об общественном обсуждении проекта, независимой экологической экспертизе и мнении местных жителей.Ранее в Польше и других государствах Евросоюза общественность активно протестовала против добычи газа по американской технологии методом гидроразрыва пласта. При этом некоторые нефтегазовые компании предлагали компенсации за отселение, однако не все соглашались их принять, учитывая экологические последствия для региона и страны в целом.Проблему в международном ракурсе проанализировал наш постоянный автор Олег Хавич в своей новой публикации Хроника энергетической войны: Рекордные поставки в Китай, углеводородная Германия и сжиженный газ США
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новости, польша, китай, германия, алексей чернышев, олег хавич, нафтогаз, укргаздобыча, ес, экология, социальная политика, социальное государство, газ, сланцевый газ
Новости, Польша, Китай, Германия, Алексей Чернышев, Олег Хавич, Нафтогаз, Укргаздобыча, ЕС, экология, социальная политика, социальное государство, газ, сланцевый газ

"Нафтогаз" пробурит вторую скважину под населённым пунктом

12:05 30.07.2024
 
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Украинское госпредприятие "Нафтогаз" отрыло новую скважину прямо под неназванным населённым пунктом. Сообщаются подробности начавшейся добычи газа и ничего - об обеспечении безопасности местных жителей
АО "Укргаздобыча" из группы компаний "Нафтогаз" запустило в эксплуатацию новую скважину, позволяющую ежесуточно добывать 274 тысячи кубометров газа. В августе будет введена в эксплуатацию следующая скважина, сообщил глава нафтогазовской группы Алексей Чернышев. Об этом говорится в опубликованном 30 июля пресс-релизе украинской госкомпании.

"Ее особенность состоит в том, что плановый забой расположен непосредственно под населенным пунктом", - проинформировал "Нафтогаз".

В релизе также сказано, что идея бурения скважины принадлежит разработчику УкрНИИгаза Андрею Тиро. Разработчики провели геологическое и техническое обоснование.
"Пробурить скважину под населенным пунктом удалось благодаря современному буровому оборудованию, передовым технологиям и мастерству специалистов Укрбургаза, которые решили довольно сложную задачу и за 4 месяца пробурили скважину с уходом забоя более 1300 м. Специалисты Укргазпромгеофизики при большом угле ствола скважины выполнили сложные каротажные работы и определили глубину залегания газоносных пластов", – отметил и.о. руководителя Укргаздобычи Сергей Лагно.
Госкомпания не назвала населённый пункт, под которым вскоре будет пробурена вторая скважина. В прессе отсутствуют упоминания об общественном обсуждении проекта, независимой экологической экспертизе и мнении местных жителей.
Ранее в Польше и других государствах Евросоюза общественность активно протестовала против добычи газа по американской технологии методом гидроразрыва пласта. При этом некоторые нефтегазовые компании предлагали компенсации за отселение, однако не все соглашались их принять, учитывая экологические последствия для региона и страны в целом.
Проблему в международном ракурсе проанализировал наш постоянный автор Олег Хавич в своей новой публикации Хроника энергетической войны: Рекордные поставки в Китай, углеводородная Германия и сжиженный газ США
 
НовостиПольшаКитайГерманияАлексей ЧернышевОлег ХавичНафтогазУкргаздобычаЕСэкологиясоциальная политикасоциальное государствогазсланцевый газ
 
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