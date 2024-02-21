https://ukraina.ru/20240221/1053446524.html

Слуги народа не получилось. Хавьер Милей не стал "аргентинским Зеленским"

Слуги народа не получилось. Хавьер Милей не стал "аргентинским Зеленским" - 21.02.2024 Украина.ру

Слуги народа не получилось. Хавьер Милей не стал "аргентинским Зеленским"

Победа нового президента Аргентины Хавьера Милея, пожалуй, оказался главной политической сенсацией конца 2023 года. Причем, еще в ходе избирательной кампании его достаточно часто сравнивали с украинским президентом Владимиром Зеленским.

2024-02-21T14:59

2024-02-21T14:59

2024-02-21T15:13

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Причины таких параллелей были самоочевидны. Хотя Милей не являлся профессиональным артистом, он славился этажностью и прибегал к хорошо срежессированным театрализованным перформансам, которые весьма знакомы украинцам.Хавьер размахивал на митингах самой настоящей бензопилой, обещая после избрания максимально жестко обойтись с чиновниками-коррупционерами. А это как две капли воды напоминало лицемерные предвыборные ролики Зеленского, в которых он расстреливал из автоматов собравшихся в парламенте депутатов.Кроме того, Милей позиционировал себя как сторонника радикальных либертарианских реформ, направленных на экономию расходов.В своих предвыборных выступлениях он обещал заменить девальвированый песо на доллар, и чуть ли не грозился отменить государство, как таковое. Потому что на содержание министерств и ведомств надо тратить серьезные суммы, которые якобы не по карману правительству.А главное, новый аргентинский президент не скрывал своих симпатий к США. Хотя большинство других латиноамериканских лидеров, не говоря уже о населении стран Латинской Америки, наоборот, исторически не питали никакой любви к Вашингтону.Причиной победы такого своеобразного кандидата стал глубокий экономический кризис, в котором уже многие годы находится Аргентина.На момент предвыборной кампании инфляция составляла в стране 140% и продолжала расти. Причем, корни этой системной проблемы, с которой так и не смогли справиться прошлые правительства, восходят еще к началу девяностых годов – когда неолиберальные политики, действуя по указке из США, взяли неподъёмные кредиты у Международного Валютного Фонда. Которые, вдобавок ко всему, успешно разворовали.Стоит ли удивляться, что в этих условиях некоторые аргентинцы понадеялись на чудо, который пообещал им человек с прической под Элвиса Пресли, лихо размахивающий на публике бензопилой.Однако спустя несколько месяцев стало ясно, что никакого чуда явно не получилось. А сам Милей оказался на поверку не таким радикальным либертарианцем, каким он изображал себя перед избирателями.Его команду в основном составили представители аргентинской политической и экономической элиты, которые работали с бывшим президентом Маурисио Макри, и несут известную часть вины за экономические проблемы страны.Сами по себе они никогда бы не смогли вернуться во власть, но им удалось проделать этот трюк, укрывшись за "несистемным" Хавьером.После инаугурации Милей действительно ликвидировал десять из девятнадцати министерств, называя их паразитическими образованиями на теле страны."Министерство спорта и туризма – к черту! Министерство культуры – к черту! Минэкономразвития – к черту! Министерство по делам женщин – к черту! Министерство науки и технологий – к черту! Министерство труда и социальной защиты – к черту! Министерство образования – к черту! Министерство транспорта – к черту! Минздрав – к черту!", – заявлял он в одном из своих выступлений.Однако в оставшихся госструктурах засели проверенные временем бюрократы эпохи Макри, которые, по мнению местной оппозиции, занимаются все тем же привычным делом – коррупцией.Занятые Украиной и Ближним Востоком США не спешат оказывать Буэнос-Айресу сколько-нибудь серьезную поддержку, на которую, скорее всего, просто нет средств. Милею даже не дают на этот счет заслуживающих серьезного внимания обещаний. А от идеи долларизировать Аргентину тоже пришлось отказаться, сосредоточившись на борьбе за удержание курса песо.Главное детище Хавьера Милея – план тотальных либертарианских реформ – в сфере экономических отношений, трудового законодательства, политической системы и уголовного кодекса – на днях провалился в аргентинском парламенте. Несмотря на то, что его эмиссары президента проводили с членами конгресса подготовительную работу.Радикальная риторика Милея сплотила разрозненную аргентинскую оппозицию, которая решила, что современной стране все-таки необходимо иметь такие структуры, как министерство труда и министерство культуры.Кроме того, аргентинские оппозиционные силы увидели, что "либертарианская программа" Хавьера Милея направлена отнюдь не на децентрализацию власти.Наоборот, новый президент с бензопилой хотел заполучить в свои руки огромные полномочия. А учитывая, что среди его сторонников нашлись симпатики проамериканской диктатуры, которая существовала в Аргентине с 1976 по 1983 годы, и оставила после себя тяжелую историческую память, это вызвало у аргентинцев понятное беспокойство.В результате депутаты не одобрили инициативы эпатажного президента, и даже фактически запретили ему самовольно ликвидировать органы государственной власти."Проблемы у правительства начались на рассмотрении главы, касающейся предоставления президенту особых полномочий, которые позволяют ему брать на себя функции законодательного органа. В ходе заседания были отклонены пункты, дававшие Милею возможность ликвидировать государственные учреждения без согласования Конгресса.Теперь Милей пытается сделать вид, что неудача в парламенте и не поражение вовсе, а хитрый план… Версия звучит, мягко говоря, неубедительно, учитывая, сколько усилий министры Милея потратили на переговоры с оппозицией за эти два месяца", – пишет из Аргентины известная журналистка Елена Кондратьева, отмечая, что аргентинский президент умудрился поссориться буквально со всеми представителями местного политикума.Тем временем инфляция продолжает расти, уровень жизни падает вместе с рейтингами властей, а недовольные аргентинцы все чаще выходят протестовать на улицы. И хотя Милей постарался ограничить право на уличные митинги, которым традиционно располагали влиятельные аргентинские профсоюзы, эта попытка тоже не принесла ему особых успехов.Комментаторы ожидают, что в этих условиях аргентинский президент может проявить политическую гибкость, и снова попробовать наладить отношения со странами БРИКС и Китая, вес которых в регионе постоянно растет. Хотя после визита Милея в США его команда отказалась от уже согласованного вступления в ряды БРИКСа.Отношения Буэнос-Айреса с Западом тоже нельзя назвать сегодня безоблачными. Министр иностранных дел Великобритании Кэмерон на днях планирует лично посетить Фолклендские (Мальвинские) острова – в то время как Хавьер Милей дает понять, что считает их суверенной территорией Аргентины. Потому что такое мнение разделяет абсолютное большинство жителей Аргентины.Таким образом, несмотря на все сходства, по состоянию на сегодняшний день из аргентинского президента так и не получилось политического двойника Зеленского. Во многом потому, что этому мешает сама политическая культура Латинской Америки.

https://ukraina.ru/20231221/1052290237.html

https://ukraina.ru/20231127/1051355504.html

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эксклюзив, украина, аргентина, хавьер милей, великобритания, сша, инфляция, брикс