Украинский депутат-иподиакон назвал виновных в гонениях на Православную церковь - 29.07.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240729/1056554348.html
Украинский депутат-иподиакон назвал виновных в гонениях на Православную церковь
Украинский депутат-иподиакон назвал виновных в гонениях на Православную церковь - 29.07.2024 Украина.ру
Украинский депутат-иподиакон назвал виновных в гонениях на Православную церковь
Пётр Порошенко последовательно продвигает в украинском парламенте идею государственного раскола. Об этом в интервью telegraf.com.ua заявил иподиакон УПЦ (МП), депутат украинского парламента (Верховной Рады) Артем Дмитрук
2024-07-29T19:10
2024-07-29T19:10
новости
украина
россия
европа
петр порошенко
верховная рада
упц
рпц
православие
гонения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/1f/1044901677_140:0:896:425_1920x0_80_0_0_686f4f68d0ade2793089faf27c63fe1e.jpg
Правительство Украины внесло, а депутаты одобрили в первом чтении законопроект о запрете религиозных организаций с "центрами влияния" в России. Православный иподиакон Дмитрук уверен, что граждане "должны сами решать, в какую церковь им ходить, на каком языке говорить, в какие храмы им ходить".Одобренный депутатами в октябре 2023 года законопроект 8371, уверен Дмитрук "раскалывает наше общество, ущемляет в правах большое количество граждан Украины (а это на сегодняшний день около шести миллионов, которые являются прихожанами Украинской православной церкви)"Он также напомнил, что законопроект является антиконституционным. По информации нардепа, документе "строго осуждают очень многие европейские, американские политики, правозащитники, адвокаты"."Этот законопроект может стать ребром в наших взаимоотношениях с Европой и Америкой. С нами просто перестанут общаться так, как сейчас общаются. И это нужно отлично понимать", - подчеркнул Дмитрук.Он негативно оценил поведение Порошенко с членами своей фракции, заблокировавшими 23 июля трибуну парламента с требованиями голосования за законопроект о запрете УПЦ. Дмитрук назвал такое поведение "предательством, преступлением против государственности, против народа Украины, которое сделал Петр Порошенко со своей командой сторонников".На эту тему высказался также автор нашего издания Дмитрий Ковалевич в публикации Запретить церковь, отменить права и свободы, откупаться за коррупцию. О чем мечтает украинская элита
украина
россия
европа
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/1f/1044901677_234:0:801:425_1920x0_80_0_0_012421bc92cfee4fc173a3692f635456.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, европа, петр порошенко, верховная рада, упц, рпц, православие, гонения
Новости, Украина, Россия, Европа, Петр Порошенко, Верховная Рада, УПЦ, РПЦ, Православие, гонения

Украинский депутат-иподиакон назвал виновных в гонениях на Православную церковь

19:10 29.07.2024
 
© УПЦ
© УПЦ
Читать в
Пётр Порошенко последовательно продвигает в украинском парламенте идею государственного раскола. Об этом в интервью telegraf.com.ua заявил иподиакон УПЦ (МП), депутат украинского парламента (Верховной Рады) Артем Дмитрук
Правительство Украины внесло, а депутаты одобрили в первом чтении законопроект о запрете религиозных организаций с "центрами влияния" в России. Православный иподиакон Дмитрук уверен, что граждане "должны сами решать, в какую церковь им ходить, на каком языке говорить, в какие храмы им ходить".
Одобренный депутатами в октябре 2023 года законопроект 8371, уверен Дмитрук "раскалывает наше общество, ущемляет в правах большое количество граждан Украины (а это на сегодняшний день около шести миллионов, которые являются прихожанами Украинской православной церкви)"
"Автором, идейным вдохновителем и двигателем этого законопроекта является Порошенко. Это его мысль. Идея раскола государства на правильных и неправильных, на верующих и неверующих, и он системно к ней идет",- сказал украинский депутат.
Он также напомнил, что законопроект является антиконституционным. По информации нардепа, документе "строго осуждают очень многие европейские, американские политики, правозащитники, адвокаты".
"Этот законопроект может стать ребром в наших взаимоотношениях с Европой и Америкой. С нами просто перестанут общаться так, как сейчас общаются. И это нужно отлично понимать", - подчеркнул Дмитрук.
Он негативно оценил поведение Порошенко с членами своей фракции, заблокировавшими 23 июля трибуну парламента с требованиями голосования за законопроект о запрете УПЦ. Дмитрук назвал такое поведение "предательством, преступлением против государственности, против народа Украины, которое сделал Петр Порошенко со своей командой сторонников".
На эту тему высказался также автор нашего издания Дмитрий Ковалевич в публикации Запретить церковь, отменить права и свободы, откупаться за коррупцию. О чем мечтает украинская элита
 
НовостиУкраинаРоссияЕвропаПетр ПорошенкоВерховная РадаУПЦРПЦПравославиегонения
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:50Украинский депутат-иподиакон рассказал о гонениях на Православие и ожидании переговоров с Россией о мире
19:37Европа и эпидемия умственной отсталости
19:30РФ нельзя опоздать ни в войне, ни в политике. Владимир Козин о том, как осадить ядерный союз ФРГ и США
19:10Украинский депутат-иподиакон назвал виновных в гонениях на Православную церковь
19:00Готовиться к худшему, галицкие десантники негодуют. Итоги 29 июля на Украине
17:54Захарова увязала скандал на открытии парижской Олимпиады с купанием в Сене
17:36"Все постепенно становятся на сторону России": скандал вокруг мирной миссии Орбана по Украине
17:34Два украинских БПЛА сбиты над Белгородской областью
17:23Путин напомнил Пушилину про 27% аварийного жилья и водоснабжение в ДНР
17:15"Донбасс не подведет". Пушилин рассказал Путину о планах на Азовское море
17:14Туареги и Украина. Что произошло в Мали и что будет с пленными
16:54Новый "мирный план" Киева: голос из Японии
16:46Глава ДНР рассказал президенту про "локомотив в развитии нашей экономики"
16:40Влияние на выборы в США, СВО и партнерство с РФ: эксперты оценили победу Мадуро в Венесуэле
16:38Пушилин рассказал Путину про нераскрытый потенциал промышленности ДНР
16:00"Всадники" – киевская экранизация с известными "чапаевцами"
15:47ДНР получит 70 млрд рублей на восстановление и развитие - Пушилин
15:21СБУ отчиталась за арест шестерых диссидентов
14:47Американский историк придумал, как украинцы могут "слить" Трампа на выборах в США
14:47СБУ подозревает бывших украинских тюремщиков в гибели военнопленных
Лента новостейМолния