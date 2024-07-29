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Украинский депутат-иподиакон назвал виновных в гонениях на Православную церковь

Украинский депутат-иподиакон назвал виновных в гонениях на Православную церковь - 29.07.2024 Украина.ру

Украинский депутат-иподиакон назвал виновных в гонениях на Православную церковь

Пётр Порошенко последовательно продвигает в украинском парламенте идею государственного раскола. Об этом в интервью telegraf.com.ua заявил иподиакон УПЦ (МП), депутат украинского парламента (Верховной Рады) Артем Дмитрук

2024-07-29T19:10

2024-07-29T19:10

2024-07-29T19:10

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Правительство Украины внесло, а депутаты одобрили в первом чтении законопроект о запрете религиозных организаций с "центрами влияния" в России. Православный иподиакон Дмитрук уверен, что граждане "должны сами решать, в какую церковь им ходить, на каком языке говорить, в какие храмы им ходить".Одобренный депутатами в октябре 2023 года законопроект 8371, уверен Дмитрук "раскалывает наше общество, ущемляет в правах большое количество граждан Украины (а это на сегодняшний день около шести миллионов, которые являются прихожанами Украинской православной церкви)"Он также напомнил, что законопроект является антиконституционным. По информации нардепа, документе "строго осуждают очень многие европейские, американские политики, правозащитники, адвокаты"."Этот законопроект может стать ребром в наших взаимоотношениях с Европой и Америкой. С нами просто перестанут общаться так, как сейчас общаются. И это нужно отлично понимать", - подчеркнул Дмитрук.Он негативно оценил поведение Порошенко с членами своей фракции, заблокировавшими 23 июля трибуну парламента с требованиями голосования за законопроект о запрете УПЦ. Дмитрук назвал такое поведение "предательством, преступлением против государственности, против народа Украины, которое сделал Петр Порошенко со своей командой сторонников".На эту тему высказался также автор нашего издания Дмитрий Ковалевич в публикации Запретить церковь, отменить права и свободы, откупаться за коррупцию. О чем мечтает украинская элита

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новости, украина, россия, европа, петр порошенко, верховная рада, упц, рпц, православие, гонения