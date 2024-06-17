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"Профанация и клоунада": Рогов прокомментировал призыв по Азовскому морю

"Профанация и клоунада": Рогов прокомментировал призыв по Азовскому морю - 17.06.2024 Украина.ру

"Профанация и клоунада": Рогов прокомментировал призыв по Азовскому морю

Требование обеспечить Украине доступ к Азовскому морю это вмешательство во внутренние дела России. Об этом рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов журналистам РИА Новости

2024-06-17T11:34

2024-06-17T11:34

2024-06-17T11:34

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"Все это профанация и клоунада. Азовское море – это внутренний вопрос России и требование обеспечить доступ к нему – это не просто дежурное заявление, а попытки вмешаться в наши внутренние суверенные дела, которые должны категорическим образом пресекаться", - заявил Рогов.По мнению Рогова, каждое из проголосовавших государств должно получить ноту протеста.В швейцарском Бюргенштоке 15-16 июня прошла конференция по Украине. Участие подтвердили 90 государств. По итогам конференции было сформулировано коммюнике. Его не подписали 11 государств: Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты.Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак и Иордания. Ватикан не подписал документ в соответствии со статусом наблюдателя.На сайте правительства Швейцарии разместили коммюнике по итогам саммита по Украине. В документе содержатся три призыва к России. Один из них касается безопасности в Чёрном и Азовском морях.О переговорном процессе по украинскому конфликту в материале Павла Волкова Украина за неделю. Стороны озвучивают переговорные позиции на сайте Украина.ру.

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новости, россия, украина, азовское море, владимир рогов, швейцария, конфликт