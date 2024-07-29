Очередные утки! Кремль отреагировал на обвинения РФ в дестабилизации Олимпиады-2024 - 29.07.2024 Украина.ру
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Очередные утки! Кремль отреагировал на обвинения РФ в дестабилизации Олимпиады-2024
Очередные утки! Кремль отреагировал на обвинения РФ в дестабилизации Олимпиады-2024 - 29.07.2024 Украина.ру
Очередные утки! Кремль отреагировал на обвинения РФ в дестабилизации Олимпиады-2024
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 29 июля отреагировал на сообщения западных СМИ о якобы причастности России к нападениям на объекты инфраструктуры Франции во время Олимпийских игр
2024-07-29T14:08
2024-07-29T14:08
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дмитрий песков
олимпиада
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"Очередные утки, очередные бездоказательные обвинения. Дело в том, что очень много таких низкопробных средств массовой информации. И даже уважаемые в последнее время не гнушаются тем, чтобы Россию обвинять буквально во всем, что происходит. Это не добавляет имиджа надежных источников информации для этих СМИ", - сказал официальный представитель Кремля.В минувшую пятницу, в день открытия Олимпийских игр в Париже, на железной дороге Франции произошел сбой из-за вредительства: неизвестные подожгли несколько линий скоростных поездов. Это серьезно нарушило движение транспорта. Позже британское издание Daily Mail написало о некоем россиянине, который якобы работал в ФСБ и хвастался, что "превратил начало Олимпиады в Париже в церемонию открытия, не похожую ни на одну другую".Подробнее об Олимпиаде - в материале Елены Мурзиной Олимпиада во Франции: стыд и ложь, подделка во всем. "Бал сатаны" в Париже на сайте Украина.ру.
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новости, россия, франция, париж, дмитрий песков, олимпиада, транспорт
Новости, Россия, Франция, Париж, Дмитрий Песков, Олимпиада, транспорт

Очередные утки! Кремль отреагировал на обвинения РФ в дестабилизации Олимпиады-2024

14:08 29.07.2024
 
© pixabay.com
© pixabay.com
Читать в
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 29 июля отреагировал на сообщения западных СМИ о якобы причастности России к нападениям на объекты инфраструктуры Франции во время Олимпийских игр
"Очередные утки, очередные бездоказательные обвинения. Дело в том, что очень много таких низкопробных средств массовой информации. И даже уважаемые в последнее время не гнушаются тем, чтобы Россию обвинять буквально во всем, что происходит. Это не добавляет имиджа надежных источников информации для этих СМИ", - сказал официальный представитель Кремля.
В минувшую пятницу, в день открытия Олимпийских игр в Париже, на железной дороге Франции произошел сбой из-за вредительства: неизвестные подожгли несколько линий скоростных поездов. Это серьезно нарушило движение транспорта.
Позже британское издание Daily Mail написало о некоем россиянине, который якобы работал в ФСБ и хвастался, что "превратил начало Олимпиады в Париже в церемонию открытия, не похожую ни на одну другую".
Подробнее об Олимпиаде - в материале Елены Мурзиной Олимпиада во Франции: стыд и ложь, подделка во всем. "Бал сатаны" в Париже на сайте Украина.ру.
 
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