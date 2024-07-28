Путин предупредил США о перспективах размещения ракет в ФРГ - 28.07.2024 Украина.ру
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Путин предупредил США о перспективах размещения ракет в ФРГ
Путин предупредил США о перспективах размещения ракет в ФРГ - 28.07.2024 Украина.ру
Путин предупредил США о перспективах размещения ракет в ФРГ
Вашингтон наращивает военную напряжённость в Европе и намеревается разместить в германии дальнобойные высокоточные ракеты. России есть что на это ответить, заявил 28 июля президент Владимир Путин
2024-07-28T15:52
2024-07-28T15:52
новости
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германия
владимир путин
нато
милитаризация
гонка вооружений
договор о рсмд
ракеты
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Выступая на Главном Военно-морском параде в Санкт-Петербурге, российский лидер сказал: "Обращает на себя внимание заявление американской администрации и правительства Германии о планах размещения с 2026 года на территории ФРГ американских комплексов высокоточного ракетного оружия большой дальности. В зоне его досягаемости окажутся важные российские объекты государственного и военного управления, наши административно-промышленные центры и оборонная инфраструктура. А полётное время к целям на нашей территории таких ракет, которые в перспективе могут быть оснащены и ядерными боеголовками, составит порядка десяти минут".Президент обратил внимание: США в ходе учений отработали переброску ракетных комплексов Typhon со своей территории в Данию и на Филиппины. Ситуация напомнила российскому лидеру события времён "холодной войны", связанные с размещением в Европе американских ракет средней дальности Pershing.При этом он сообщил, что Россия завершает разработку "ряда таких систем". Путин заверил: "Будем принимать зеркальные меры по их развёртыванию с учётом действий США, их сателлитов в Европе и в других регионах мира"."Наше внимание сегодня привлекает нарастающее нагнетание напряжённости со стороны Вашингтона в связи с полётами российской стратегической авиации. Напомню в этой связи, что с момента распада Советского Союза российские стратегические ракетоносцы не вели воздушное патрулирование вдали от наших границ. Россия полагала тогда, что в этом уже нет никакой необходимости: мир изменился, "холодная война" – в прошлом. Однако Соединённые Штаты не ответили на этот односторонний жест доброй воли и продолжали патрулирование у наших границ", - сказал президент России.В связи с этим, напомнил он, Россия возобновила такие полёты с 2007 года. мера стала ответной "на возросшую активность стратегической и разведывательной авиации США в чувствительных для России регионах мира".Ранее руководство США оформило в своих стратегических документах курс на глобальное доминирование. При этом главным врагом США назначен стратегический партнёр России – Китай.При этом Вашингтон продолжает поддерживать киевский режим в противостоянии с Россией. НАТО перевооружается, осуществляет крупные поставки старых вооружений на утилизацию в зону СВО. Там же при непосредственном участии западных военных специалистов испытываются новейшие вооружения. О связанных с этим проблемах читайте на нашем сайте в материале В США возмущены уничтожением западных "сложных современных вооружений" в СВО
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Новости, Россия, США, Германия, Владимир Путин, НАТО, милитаризация, гонка вооружений, Договор о РСМД, ракеты, Рамштайн, ВВС, ракетный удар, ракетные войска, ракеты средней и меньшей дальности

Путин предупредил США о перспективах размещения ракет в ФРГ

15:52 28.07.2024
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГосударственный визит президента Владимира Путина в Китай. День второй
Государственный визит президента Владимира Путина в Китай. День второй - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Вашингтон наращивает военную напряжённость в Европе и намеревается разместить в германии дальнобойные высокоточные ракеты. России есть что на это ответить, заявил 28 июля президент Владимир Путин
Выступая на Главном Военно-морском параде в Санкт-Петербурге, российский лидер сказал: "Обращает на себя внимание заявление американской администрации и правительства Германии о планах размещения с 2026 года на территории ФРГ американских комплексов высокоточного ракетного оружия большой дальности. В зоне его досягаемости окажутся важные российские объекты государственного и военного управления, наши административно-промышленные центры и оборонная инфраструктура. А полётное время к целям на нашей территории таких ракет, которые в перспективе могут быть оснащены и ядерными боеголовками, составит порядка десяти минут".
Президент обратил внимание: США в ходе учений отработали переброску ракетных комплексов Typhon со своей территории в Данию и на Филиппины. Ситуация напомнила российскому лидеру события времён "холодной войны", связанные с размещением в Европе американских ракет средней дальности Pershing.
"В случае реализации Соединёнными Штатами Америки подобных планов будем считать себя свободными от ранее взятого на себя одностороннего моратория на развёртывание ударных средств средней и меньшей дальности, включая повышение возможностей береговых войск нашего Военно-Морского Флота", - заявил Путин.
При этом он сообщил, что Россия завершает разработку "ряда таких систем". Путин заверил: "Будем принимать зеркальные меры по их развёртыванию с учётом действий США, их сателлитов в Европе и в других регионах мира".
"Наше внимание сегодня привлекает нарастающее нагнетание напряжённости со стороны Вашингтона в связи с полётами российской стратегической авиации. Напомню в этой связи, что с момента распада Советского Союза российские стратегические ракетоносцы не вели воздушное патрулирование вдали от наших границ. Россия полагала тогда, что в этом уже нет никакой необходимости: мир изменился, "холодная война" – в прошлом. Однако Соединённые Штаты не ответили на этот односторонний жест доброй воли и продолжали патрулирование у наших границ", - сказал президент России.
В связи с этим, напомнил он, Россия возобновила такие полёты с 2007 года. мера стала ответной "на возросшую активность стратегической и разведывательной авиации США в чувствительных для России регионах мира".
"Эта мера направлена в том числе и на обеспечение безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе",- уточнил президент России.
Ранее руководство США оформило в своих стратегических документах курс на глобальное доминирование. При этом главным врагом США назначен стратегический партнёр России – Китай.
При этом Вашингтон продолжает поддерживать киевский режим в противостоянии с Россией. НАТО перевооружается, осуществляет крупные поставки старых вооружений на утилизацию в зону СВО. Там же при непосредственном участии западных военных специалистов испытываются новейшие вооружения. О связанных с этим проблемах читайте на нашем сайте в материале В США возмущены уничтожением западных "сложных современных вооружений" в СВО
 
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