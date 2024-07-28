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Путин предупредил США о перспективах размещения ракет в ФРГ

Путин предупредил США о перспективах размещения ракет в ФРГ - 28.07.2024 Украина.ру

Путин предупредил США о перспективах размещения ракет в ФРГ

Вашингтон наращивает военную напряжённость в Европе и намеревается разместить в германии дальнобойные высокоточные ракеты. России есть что на это ответить, заявил 28 июля президент Владимир Путин

2024-07-28T15:52

2024-07-28T15:52

2024-07-28T15:52

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ракеты

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Выступая на Главном Военно-морском параде в Санкт-Петербурге, российский лидер сказал: "Обращает на себя внимание заявление американской администрации и правительства Германии о планах размещения с 2026 года на территории ФРГ американских комплексов высокоточного ракетного оружия большой дальности. В зоне его досягаемости окажутся важные российские объекты государственного и военного управления, наши административно-промышленные центры и оборонная инфраструктура. А полётное время к целям на нашей территории таких ракет, которые в перспективе могут быть оснащены и ядерными боеголовками, составит порядка десяти минут".Президент обратил внимание: США в ходе учений отработали переброску ракетных комплексов Typhon со своей территории в Данию и на Филиппины. Ситуация напомнила российскому лидеру события времён "холодной войны", связанные с размещением в Европе американских ракет средней дальности Pershing.При этом он сообщил, что Россия завершает разработку "ряда таких систем". Путин заверил: "Будем принимать зеркальные меры по их развёртыванию с учётом действий США, их сателлитов в Европе и в других регионах мира"."Наше внимание сегодня привлекает нарастающее нагнетание напряжённости со стороны Вашингтона в связи с полётами российской стратегической авиации. Напомню в этой связи, что с момента распада Советского Союза российские стратегические ракетоносцы не вели воздушное патрулирование вдали от наших границ. Россия полагала тогда, что в этом уже нет никакой необходимости: мир изменился, "холодная война" – в прошлом. Однако Соединённые Штаты не ответили на этот односторонний жест доброй воли и продолжали патрулирование у наших границ", - сказал президент России.В связи с этим, напомнил он, Россия возобновила такие полёты с 2007 года. мера стала ответной "на возросшую активность стратегической и разведывательной авиации США в чувствительных для России регионах мира".Ранее руководство США оформило в своих стратегических документах курс на глобальное доминирование. При этом главным врагом США назначен стратегический партнёр России – Китай.При этом Вашингтон продолжает поддерживать киевский режим в противостоянии с Россией. НАТО перевооружается, осуществляет крупные поставки старых вооружений на утилизацию в зону СВО. Там же при непосредственном участии западных военных специалистов испытываются новейшие вооружения. О связанных с этим проблемах читайте на нашем сайте в материале В США возмущены уничтожением западных "сложных современных вооружений" в СВО

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новости, россия, сша, германия, владимир путин, нато, милитаризация, гонка вооружений, договор о рсмд, ракеты, рамштайн, ввс, ракетный удар, ракетные войска, ракеты средней и меньшей дальности