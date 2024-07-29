"Назревает большой котел под Дзержинском": военкор рассказал, почему ВСУ массово попадают в окружение
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении
Украинские чаты пестрят сообщениями о том, что к системным ошибкам ВСУ привело "советское командование". Но учебники по тактике не теряют своей актуальности. Они попали в тяжелую ситуацию из-за "дурости киевского режима". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков
Если прорыв ВС РФ в Очеретино еще можно было списать на то, что ВСУ подловили при ошибке на ротации, то сегодняшние котлы можно объяснить только системным сбоем в управлении украинскими войсками, рассказал военкор.
Сначала в районе Прогресса и Лозоватской в котел угодили сразу две роты ВСУ. Потом два вражеских батальона угодили в котел в треугольнике Волчье-Евгеновка-Прогресс. Также назревает большой котел на Дзержинском направлении от Новгородского (Нью-Йорк) до Железного, отметил журналист.
"В Красногоровке ВСУ тоже угодили в мини-котел в жилой застройке на севере города, но смогли пробиться и выскочить оттуда. Сейчас враг закрепился на территории Колхоза Ленина, который входит в городскую черту. Так что пока рано говорить о том, что Красногоровка освобождена, потому что ее административные границы тянутся еще на северо-запад", - подчеркнул Ермаков.
Украинские чаты пестрят сообщениями о том, что к таким системным ошибкам ВСУ привело "советское командование". Но это ерунда, потому что советские учебники по тактике не теряют своей актуальности, уточнил он.
ВСУ попала в тяжелую ситуацию из-за "дурости киевского режима, который ведет боевые действия ради политического пиара", заключил собеседник издания.
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