https://ukraina.ru/20240729/1056529856.html

"Назревает большой котел под Дзержинском": военкор рассказал, почему ВСУ массово попадают в окружение

"Назревает большой котел под Дзержинском": военкор рассказал, почему ВСУ массово попадают в окружение - 29.07.2024 Украина.ру

"Назревает большой котел под Дзержинском": военкор рассказал, почему ВСУ массово попадают в окружение

Украинские чаты пестрят сообщениями о том, что к системным ошибкам ВСУ привело "советское командование". Но учебники по тактике не теряют своей актуальности. Они попали в тяжелую ситуацию из-за "дурости киевского режима". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков

2024-07-29T05:45

2024-07-29T05:45

2024-07-29T05:45

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россия

очеретино

нью-йорк

окружение

бои

командование

донбасс

наступление

всу

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Если прорыв ВС РФ в Очеретино еще можно было списать на то, что ВСУ подловили при ошибке на ротации, то сегодняшние котлы можно объяснить только системным сбоем в управлении украинскими войсками, рассказал военкор.Сначала в районе Прогресса и Лозоватской в котел угодили сразу две роты ВСУ. Потом два вражеских батальона угодили в котел в треугольнике Волчье-Евгеновка-Прогресс. Также назревает большой котел на Дзержинском направлении от Новгородского (Нью-Йорк) до Железного, отметил журналист.Украинские чаты пестрят сообщениями о том, что к таким системным ошибкам ВСУ привело "советское командование". Но это ерунда, потому что советские учебники по тактике не теряют своей актуальности, уточнил он.ВСУ попала в тяжелую ситуацию из-за "дурости киевского режима, который ведет боевые действия ради политического пиара", заключил собеседник издания.Полный текст интервью Тимофея Ермакова: Россия загнала ВСУ и заставила бить в набат, который никто не услышит читайте на сайте Украина.руО том, как Украина копит силы для генерального сражения - в интервью Романа Алёхина: Россия забетонирует Курск, разгромит ВСУ в их последней атаке и мягко вернет себе Одессу

https://ukraina.ru/20240728/1056511504.html

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