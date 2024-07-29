"Назревает большой котел под Дзержинском": военкор рассказал, почему ВСУ массово попадают в окружение - 29.07.2024 Украина.ру
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"Назревает большой котел под Дзержинском": военкор рассказал, почему ВСУ массово попадают в окружение
"Назревает большой котел под Дзержинском": военкор рассказал, почему ВСУ массово попадают в окружение - 29.07.2024 Украина.ру
"Назревает большой котел под Дзержинском": военкор рассказал, почему ВСУ массово попадают в окружение
Украинские чаты пестрят сообщениями о том, что к системным ошибкам ВСУ привело "советское командование". Но учебники по тактике не теряют своей актуальности. Они попали в тяжелую ситуацию из-за "дурости киевского режима". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков
2024-07-29T05:45
2024-07-29T05:45
новости
россия
очеретино
нью-йорк
окружение
бои
командование
донбасс
наступление
всу
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Если прорыв ВС РФ в Очеретино еще можно было списать на то, что ВСУ подловили при ошибке на ротации, то сегодняшние котлы можно объяснить только системным сбоем в управлении украинскими войсками, рассказал военкор.Сначала в районе Прогресса и Лозоватской в котел угодили сразу две роты ВСУ. Потом два вражеских батальона угодили в котел в треугольнике Волчье-Евгеновка-Прогресс. Также назревает большой котел на Дзержинском направлении от Новгородского (Нью-Йорк) до Железного, отметил журналист.Украинские чаты пестрят сообщениями о том, что к таким системным ошибкам ВСУ привело "советское командование". Но это ерунда, потому что советские учебники по тактике не теряют своей актуальности, уточнил он.ВСУ попала в тяжелую ситуацию из-за "дурости киевского режима, который ведет боевые действия ради политического пиара", заключил собеседник издания.Полный текст интервью Тимофея Ермакова: Россия загнала ВСУ и заставила бить в набат, который никто не услышит читайте на сайте Украина.руО том, как Украина копит силы для генерального сражения - в интервью Романа Алёхина: Россия забетонирует Курск, разгромит ВСУ в их последней атаке и мягко вернет себе Одессу
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очеретино
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новости, россия, очеретино, нью-йорк, окружение, бои, командование, донбасс, наступление, всу, вс рф, сво
Новости, Россия, Очеретино, Нью-Йорк, окружение, бои, командование, Донбасс, наступление, ВСУ, ВС РФ, СВО

"Назревает большой котел под Дзержинском": военкор рассказал, почему ВСУ массово попадают в окружение

05:45 29.07.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Украинские чаты пестрят сообщениями о том, что к системным ошибкам ВСУ привело "советское командование". Но учебники по тактике не теряют своей актуальности. Они попали в тяжелую ситуацию из-за "дурости киевского режима". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков
Если прорыв ВС РФ в Очеретино еще можно было списать на то, что ВСУ подловили при ошибке на ротации, то сегодняшние котлы можно объяснить только системным сбоем в управлении украинскими войсками, рассказал военкор.
Сначала в районе Прогресса и Лозоватской в котел угодили сразу две роты ВСУ. Потом два вражеских батальона угодили в котел в треугольнике Волчье-Евгеновка-Прогресс. Также назревает большой котел на Дзержинском направлении от Новгородского (Нью-Йорк) до Железного, отметил журналист.
"В Красногоровке ВСУ тоже угодили в мини-котел в жилой застройке на севере города, но смогли пробиться и выскочить оттуда. Сейчас враг закрепился на территории Колхоза Ленина, который входит в городскую черту. Так что пока рано говорить о том, что Красногоровка освобождена, потому что ее административные границы тянутся еще на северо-запад", - подчеркнул Ермаков.
Украинские чаты пестрят сообщениями о том, что к таким системным ошибкам ВСУ привело "советское командование". Но это ерунда, потому что советские учебники по тактике не теряют своей актуальности, уточнил он.
ВСУ попала в тяжелую ситуацию из-за "дурости киевского режима, который ведет боевые действия ради политического пиара", заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Тимофея Ермакова: Россия загнала ВСУ и заставила бить в набат, который никто не услышит читайте на сайте Украина.ру
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Ростислав Ищенко интервью
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