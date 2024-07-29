"Ждем, что откроется еще один фронт": Алехин рассказал, как Украина копит силы для генерального сражения - 29.07.2024 Украина.ру
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"Ждем, что откроется еще один фронт": Алехин рассказал, как Украина копит силы для генерального сражения
"Ждем, что откроется еще один фронт": Алехин рассказал, как Украина копит силы для генерального сражения - 29.07.2024 Украина.ру
"Ждем, что откроется еще один фронт": Алехин рассказал, как Украина копит силы для генерального сражения
Фронт слишком широк, ВСУ обязательно захотят где-то ударить и прорвать его. Атаки противника в районе Глубокого – это еще не генеральное сражение. Украина где-то копит силы, но вопрос состоит в качестве этих сил. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин
2024-07-29T05:30
2024-07-29T05:30
новости
украина
россия
харьков
фронт
наступление
сумская область
сво
вс рф
всу
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Что касается возможного наступления ВС РФ на Сумском направлении, то мы его давно ждем. Даже те люди, которые детально не изучают войну, ждут, что откроется еще один фронт, рассказал волонтер.То, что российские силы активизировались под Харьковом, уже дало результат. На других участках воевать стало легче. Везде началось движение и с открытием в Сумской области ВС РФ будет еще легче, отметил технолог.Сейчас Украина где-то копит силы, но вопрос состоит в качестве этих сил. Атаки ВСУ в районе Глубокого – это еще не генеральное сражение. Но каждое такое событие можно оценить в том смысле, насколько враг силен и насколько он способен прорвать фронт, уточнил специалист."А русский солдат на передовой становится все сильнее и сильнее. Для нас даже такие мощные накаты уже не стали гигантской проблемой, как это было еще полтора года назад. Мы можем сосредоточиться и отбить любую атаку", - резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Романа Алёхина: Россия забетонирует Курск, разгромит ВСУ в их последней атаке и мягко вернет себе Одессу читайте на сайте Украина.руО различиях между различными типами дронов, своем пути из медицины в операторы БПЛА и боях за Красногоровку - в интервью командира отделения БПЛА с позывным "Печорин": Наша война — настоящее воздухоплавание в духе Экзюпери на сайте Украина.ру
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новости, украина, россия, харьков, фронт, наступление, сумская область, сво, вс рф, всу, сражение, резервы
Новости, Украина, Россия, Харьков, фронт, наступление, Сумская область, СВО, ВС РФ, ВСУ, сражение, резервы

"Ждем, что откроется еще один фронт": Алехин рассказал, как Украина копит силы для генерального сражения

05:30 29.07.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСитуация на границе Крыма с Украиной
Ситуация на границе Крыма с Украиной - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Фронт слишком широк, ВСУ обязательно захотят где-то ударить и прорвать его. Атаки противника в районе Глубокого – это еще не генеральное сражение. Украина где-то копит силы, но вопрос состоит в качестве этих сил. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин
Что касается возможного наступления ВС РФ на Сумском направлении, то мы его давно ждем. Даже те люди, которые детально не изучают войну, ждут, что откроется еще один фронт, рассказал волонтер.
То, что российские силы активизировались под Харьковом, уже дало результат. На других участках воевать стало легче. Везде началось движение и с открытием в Сумской области ВС РФ будет еще легче, отметил технолог.
"В любом случае я жду некоего генерального сражения. Фронт слишком широк, а ВСУ захотят где-то ударить и прорвать его. В этом генеральном сражении противник потерпит поражение, а потом его военная машина посыплется как карточный домик", - подчеркнул Алёхин.
Сейчас Украина где-то копит силы, но вопрос состоит в качестве этих сил. Атаки ВСУ в районе Глубокого – это еще не генеральное сражение. Но каждое такое событие можно оценить в том смысле, насколько враг силен и насколько он способен прорвать фронт, уточнил специалист.
"А русский солдат на передовой становится все сильнее и сильнее. Для нас даже такие мощные накаты уже не стали гигантской проблемой, как это было еще полтора года назад. Мы можем сосредоточиться и отбить любую атаку", - резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Романа Алёхина: Россия забетонирует Курск, разгромит ВСУ в их последней атаке и мягко вернет себе Одессу читайте на сайте Украина.ру
О различиях между различными типами дронов, своем пути из медицины в операторы БПЛА и боях за Красногоровку - в интервью командира отделения БПЛА с позывным "Печорин": Наша война — настоящее воздухоплавание в духе Экзюпери на сайте Украина.ру
Дмитрий Выдрин интервью
27 июля, 11:27
Ни семьи, ни родины. Дмитрий Выдрин о том, почему Харрис может погубить не только США, но и весь мирДональд Трамп как представитель глубинного государства может привести Украину к быстрой и радикальной смене власти. Но если победит Камала Харрис, США и всему миру придет конец.

 
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