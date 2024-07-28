ПВО России уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью - 28.07.2024 Украина.ру
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ПВО России уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью
ПВО России уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью - 28.07.2024 Украина.ру
ПВО России уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью
Дежурными средствами российской ПВО над территорией Белгородской области уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом 28 июля сообщило Минобороны России.
2024-07-28T18:30
2024-07-28T18:30
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сво
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"Около 15.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - сказано в официальном сообщении.Также сегодня Минобороны России сообщило о ночных атаках украинских БПЛА на гражданские объекты в трёх областях. При этом дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены пять БПЛА над Белгородской и по два над Курской и Нижегородской областями.Об этих и других событиях уходящей недели читайте в обзоре Егора Леева Заявления Путина и Белоусова, обращение морпехов к Зеленскому. Итоги 28 июля на Украине
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новости, россия, белгородская область, нижегородская область, курская область, бпла, дроны, беспилотники, сво, минобороны рф, терроризм
Новости, Россия, Белгородская область, Нижегородская область, Курская область, БПЛА, дроны, беспилотники, СВО, Минобороны РФ, терроризм

ПВО России уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью

18:30 28.07.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Дежурными средствами российской ПВО над территорией Белгородской области уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом 28 июля сообщило Минобороны России.
"Около 15.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - сказано в официальном сообщении.
Также сегодня Минобороны России сообщило о ночных атаках украинских БПЛА на гражданские объекты в трёх областях. При этом дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены пять БПЛА над Белгородской и по два над Курской и Нижегородской областями.
Об этих и других событиях уходящей недели читайте в обзоре Егора Леева Заявления Путина и Белоусова, обращение морпехов к Зеленскому. Итоги 28 июля на Украине
 
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Заголовок открываемого материала
18:30ПВО России уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью
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