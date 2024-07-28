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В Британии отследили бегство батальонов ВСУ в зоне СВО

В Британии отследили бегство батальонов ВСУ в зоне СВО - 28.07.2024 Украина.ру

В Британии отследили бегство батальонов ВСУ в зоне СВО

Украинские военнослужащие избежали окружения и уничтожения в зоне СВО благодаря нарушению приказа своего начальства. Об этом в своем блоге на YouTube заявил британский эксперт Александр Меркурис

2024-07-28T18:20

2024-07-28T18:20

2024-07-28T18:20

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Рассказывая о критической ситуации, сложившейся для ВСУ западнее Очеретино, Меркурис обратил внимание на компетенции украинских офицеров. Он также отметил, сообщает РИА "Новости", что критическая ситуация для ВСУ складывается в направлении Покровска.Тем временем Минобороны России в опубликованной 28 июля сводке сообщило, что всего с начала проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины противник потерял уничтоженными 630 самолетов, 278 вертолетов, 28579 беспилотных летательных аппаратов, 556 зенитных ракетных комплексов, 16702 танка и других боевых бронированных машин, 1392 боевые машины реактивных систем залпового огня, 12469 орудий полевой артиллерии и минометов, 24143 единицы специальной военной автомобильной техники.При этом подразделениями российской войсковой группировки "Центр" в ходе ведения активных действий освобождены населённые пункты Прогресс и Евгеновка Донецкой Народной Республики. В итоге открывается путь на Покровск (Красноармейск) – один из ключевых логистических узлов ВСУ в Донбассе.Подробнее об этих и других событиях уходящей недели читайте в обзоре Егора Леева Заявления Путина и Белоусова, обращение морпехов к Зеленскому. Итоги 28 июля на Украине

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