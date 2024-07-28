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В Британии отследили бегство батальонов ВСУ в зоне СВО
В Британии отследили бегство батальонов ВСУ в зоне СВО - 28.07.2024 Украина.ру
В Британии отследили бегство батальонов ВСУ в зоне СВО
Украинские военнослужащие избежали окружения и уничтожения в зоне СВО благодаря нарушению приказа своего начальства. Об этом в своем блоге на YouTube заявил британский эксперт Александр Меркурис
2024-07-28T18:20
2024-07-28T18:20
2024-07-28T18:20
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Рассказывая о критической ситуации, сложившейся для ВСУ западнее Очеретино, Меркурис обратил внимание на компетенции украинских офицеров. Он также отметил, сообщает РИА "Новости", что критическая ситуация для ВСУ складывается в направлении Покровска.Тем временем Минобороны России в опубликованной 28 июля сводке сообщило, что всего с начала проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины противник потерял уничтоженными 630 самолетов, 278 вертолетов, 28579 беспилотных летательных аппаратов, 556 зенитных ракетных комплексов, 16702 танка и других боевых бронированных машин, 1392 боевые машины реактивных систем залпового огня, 12469 орудий полевой артиллерии и минометов, 24143 единицы специальной военной автомобильной техники.При этом подразделениями российской войсковой группировки "Центр" в ходе ведения активных действий освобождены населённые пункты Прогресс и Евгеновка Донецкой Народной Республики. В итоге открывается путь на Покровск (Красноармейск) – один из ключевых логистических узлов ВСУ в Донбассе.Подробнее об этих и других событиях уходящей недели читайте в обзоре Егора Леева Заявления Путина и Белоусова, обращение морпехов к Зеленскому. Итоги 28 июля на Украине
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новости, украина, россия, владимир путин, андрей белоусов, владимир зеленский, вооруженные силы украины, эксперты, всу, потери всу, донбасс, новости донбасса, днр
Новости, Украина, Россия, Владимир Путин, Андрей Белоусов, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, эксперты, ВСУ, потери ВСУ, Донбасс, Новости Донбасса, ДНР
В Британии отследили бегство батальонов ВСУ в зоне СВО
Украинские военнослужащие избежали окружения и уничтожения в зоне СВО благодаря нарушению приказа своего начальства. Об этом в своем блоге на YouTube заявил британский эксперт Александр Меркурис
"Два батальона украинских войск были окружены русскими в котле между селами Лозоватское и Прогресс, а затем появились сообщения, что эти войска взяли все в свои руки и вышли из района, не подчиняясь приказам украинского командования", — рассказал
Меркурис.
Рассказывая о критической ситуации, сложившейся для ВСУ западнее Очеретино, Меркурис обратил внимание на компетенции украинских офицеров. Он также отметил, сообщает РИА "Новости", что критическая ситуация для ВСУ складывается в направлении Покровска.
"Факт был в том, что они бежали и что они сделали это без приказа, и для меня это самый важный факт об этом конкретном событии", — подчеркнул Меркурис.
Тем временем Минобороны России в опубликованной 28 июля сводке сообщило, что всего с начала проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины противник потерял уничтоженными 630 самолетов, 278 вертолетов, 28579 беспилотных летательных аппаратов, 556 зенитных ракетных комплексов, 16702 танка и других боевых бронированных машин, 1392 боевые машины реактивных систем залпового огня, 12469 орудий полевой артиллерии и минометов, 24143 единицы специальной военной автомобильной техники.
При этом подразделениями российской войсковой группировки "Центр" в ходе ведения активных действий освобождены населённые пункты Прогресс и Евгеновка Донецкой Народной Республики. В итоге открывается путь на Покровск (Красноармейск) – один из ключевых логистических узлов ВСУ в Донбассе.