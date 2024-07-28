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Путин обратился к флотским экипажам, сражающимся в зоне СВО

Путин обратился к флотским экипажам, сражающимся в зоне СВО - 28.07.2024 Украина.ру

Путин обратился к флотским экипажам, сражающимся в зоне СВО

Русские моряки храбро сражаются, отстаивая национальные интересы России в спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Об этом, выступая 28 июля на Главном Военно-морском параде в Санкт-Петербурге, заявил президент Владимир Путин

2024-07-28T16:16

2024-07-28T16:16

2024-07-28T16:16

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Он отметил, что более 30 тысяч матросов и офицеров удостоены высоких государственных наград. Награждены орденами также три боевых соединения морпехов и фрегат "Адмирал Эссен". Почётное звание "гвардейских" присвоено фрегату "Адмирал Макаров", одному полку и трём бригадам морской пехоты."За каждой медалью, орденом, званием – личная история мужества и преданности Отечеству, судьбы дерзких, стойких матросов, их командиров – блестящих морских офицеров, для которых главным всегда были и остаются долг, честь, достоинство, умение вести за собой, ответственность за весь неразрывный, героический путь нашего легендарного Военно-Морского Флота, которым, безусловно, гордится народ России", - сказал Путин.По всей России чествуют российский флот и этом, по словам президента - "убедительное признание его величайших заслуг перед Родиной, его надёжности в защите наших национальных интересов". Путин отметил, что 28 июля парады боевых кораблей принимают Балтийск и Владивосток, Североморск и Каспийск, а также сирийский Тартус.Перед выступлением на Главном Военно-морском параде в Санкт-Петербурге российский лидер в сопровождении Министра обороны Андрея Белоусова и главнокомандующего ВМФ Александра Моисеева обошёл на катере "Раптор" парадную линию боевых кораблей на рейде реки Невы. Президент поприветствовал и поздравил с праздником их экипажи.Среди участников смотра в пресс-службе Кремля отметили линейный корабль "Полтава", малые ракетные корабли "Серпухов" и "Одинцово", корвет "Бойкий", патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин", подводная лодка "Можайск", эскадренный миноносец "Цзяо Цзо" ВМС Китая, учебный корабль "Ла Суммам" ВМС Алжира и фрегат "Табар" ВМС Индии.Парад завершился прохождением парадного строя кораблей в акватории Невы и торжественным маршем на Сенатской площади расчётов военнослужащих, воспитанников довузовских учреждений ВМФ и юнг Юнармии. К участию в параде привлечено 20 надводных кораблей и катеров, одна подводная лодка, четыре парусных судна, более 2,5 тысячи военнослужащих. Состоялась встреча президента России с главами иностранных делегаций, принимавших участие в параде.В своей праздничной речи российский лидер предостерёг Запад от наращивания военных угроз. Подробнее об этом в нашем материале Путин предупредил США о перспективах размещения ракет в ФРГ

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новости, россия, санкт-петербург, нева (река), владимир путин, андрей белоусов, вмф, парад, сво, украина