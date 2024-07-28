В США возмущены уничтожением западных "сложных современных вооружений" в СВО - 28.07.2024 Украина.ру
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В США возмущены уничтожением западных "сложных современных вооружений" в СВО
В США возмущены уничтожением западных "сложных современных вооружений" в СВО - 28.07.2024 Украина.ру
В США возмущены уничтожением западных "сложных современных вооружений" в СВО
Западные вооружения нейтрализуются и уничтожаются Армией России в ходе СВО на территории Украины. Об этом в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive заявил американский политолог Джон Миршаймер
2024-07-28T12:15
2024-07-28T12:15
новости
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владимир зеленский
сергей лавров
нато
вооруженные силы украины
мид
f-16
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"Мы поставляем Украине сложные современные вооружения", - сказал Миршаймер.В дальнейшем "это оружие нейтрализуют" русские солдаты. Поэтому, уверен политолог, поставки других сложных образцов вооружений не помогут ВСУ.F-16 ждёт такая же участь, уверен американский политолог. По его мнению, Россия обладает "самой мощной наземной ПВО в мире" и поставки истребителей американского производства, всё ещё состоящих на вооружении НАТО, ситуацию не изменят."Эти двадцать F-16 разнесут на куски", - констатировал Миршаймер.Владимир Зеленский запросил у США и других членов НАТО более сотни истребителей F-16. Их снимают с вооружения при перевооружении на новейшие американские F-35 - ещё недоработанные и не способные выполнять даже половину боевых задач. Одновременно в странах НАТО идёт подготовка украинских пилотов для F-16.За постсоветский период ВВС Украины деградировали и к началу СВО были представлены немногочисленными боеспособными самолётами и вертолётами. Поэтому США с партнёрами по НАТО создали "истребительную коалицию", снабжающую защитников режима Зеленского советскими и российскими образцами авиатехники, скупаемой по всему миру – включая Азию и Африку.Глава российского МИД Сергей Лавров неоднократно напоминал западным столицам о последствиях поставок F-16 на Украину. Эти самолёты способны нести ядерное оружие и рассматриваются Москвой как угроза со всеми вытекающими из этого последствиями как для Киева, так и для спонсирующих его западных столиц.О последствиях такого развития событий читайте в нашем материале "Мы обязаны бомбить эти аэродромы": Мягков о том, как именно Запад хочет втянуть Россию в большую войну
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Украина.ру
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новости, украина, сша, россия, владимир зеленский, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины, мид, f-16, f-35, ввс, ввс украины, пво, сво, эксперты, политолог
Новости, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, НАТО, Вооруженные силы Украины, МИД, F-16, F-35, ВВС, ВВС Украины, ПВО, СВО, эксперты, политолог

В США возмущены уничтожением западных "сложных современных вооружений" в СВО

12:15 28.07.2024
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМеждународный авиационно-космический салон Farnborough Airshow 2014. День второй
Международный авиационно-космический салон Farnborough Airshow 2014. День второй - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
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Западные вооружения нейтрализуются и уничтожаются Армией России в ходе СВО на территории Украины. Об этом в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive заявил американский политолог Джон Миршаймер
"Мы поставляем Украине сложные современные вооружения", - сказал Миршаймер.
В дальнейшем "это оружие нейтрализуют" русские солдаты. Поэтому, уверен политолог, поставки других сложных образцов вооружений не помогут ВСУ.
F-16 ждёт такая же участь, уверен американский политолог. По его мнению, Россия обладает "самой мощной наземной ПВО в мире" и поставки истребителей американского производства, всё ещё состоящих на вооружении НАТО, ситуацию не изменят.
"Эти двадцать F-16 разнесут на куски", - констатировал Миршаймер.
Владимир Зеленский запросил у США и других членов НАТО более сотни истребителей F-16. Их снимают с вооружения при перевооружении на новейшие американские F-35 - ещё недоработанные и не способные выполнять даже половину боевых задач. Одновременно в странах НАТО идёт подготовка украинских пилотов для F-16.
За постсоветский период ВВС Украины деградировали и к началу СВО были представлены немногочисленными боеспособными самолётами и вертолётами. Поэтому США с партнёрами по НАТО создали "истребительную коалицию", снабжающую защитников режима Зеленского советскими и российскими образцами авиатехники, скупаемой по всему миру – включая Азию и Африку.
Глава российского МИД Сергей Лавров неоднократно напоминал западным столицам о последствиях поставок F-16 на Украину. Эти самолёты способны нести ядерное оружие и рассматриваются Москвой как угроза со всеми вытекающими из этого последствиями как для Киева, так и для спонсирующих его западных столиц.
О последствиях такого развития событий читайте в нашем материале "Мы обязаны бомбить эти аэродромы": Мягков о том, как именно Запад хочет втянуть Россию в большую войну
 
НовостиУкраинаСШАРоссияВладимир ЗеленскийСергей ЛавровНАТОВооруженные силы УкраиныМИДF-16F-35ВВСВВС УкраиныПВОСВОэкспертыполитолог
 
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Заголовок открываемого материала
12:40Лавров рассказал, какой видят Россию страны Юго-Восточной Азии
12:15В США возмущены уничтожением западных "сложных современных вооружений" в СВО
12:00"Вокруг Булгакова": неузнаваемая Москва "Мастера и Маргариты"
11:56Патрушев подтвердил незаинтересованность России в переговорах о мире ради передышки ВСУ
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