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В США возмущены уничтожением западных "сложных современных вооружений" в СВО

В США возмущены уничтожением западных "сложных современных вооружений" в СВО - 28.07.2024 Украина.ру

В США возмущены уничтожением западных "сложных современных вооружений" в СВО

Западные вооружения нейтрализуются и уничтожаются Армией России в ходе СВО на территории Украины. Об этом в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive заявил американский политолог Джон Миршаймер

2024-07-28T12:15

2024-07-28T12:15

2024-07-28T12:15

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"Мы поставляем Украине сложные современные вооружения", - сказал Миршаймер.В дальнейшем "это оружие нейтрализуют" русские солдаты. Поэтому, уверен политолог, поставки других сложных образцов вооружений не помогут ВСУ.F-16 ждёт такая же участь, уверен американский политолог. По его мнению, Россия обладает "самой мощной наземной ПВО в мире" и поставки истребителей американского производства, всё ещё состоящих на вооружении НАТО, ситуацию не изменят."Эти двадцать F-16 разнесут на куски", - констатировал Миршаймер.Владимир Зеленский запросил у США и других членов НАТО более сотни истребителей F-16. Их снимают с вооружения при перевооружении на новейшие американские F-35 - ещё недоработанные и не способные выполнять даже половину боевых задач. Одновременно в странах НАТО идёт подготовка украинских пилотов для F-16.За постсоветский период ВВС Украины деградировали и к началу СВО были представлены немногочисленными боеспособными самолётами и вертолётами. Поэтому США с партнёрами по НАТО создали "истребительную коалицию", снабжающую защитников режима Зеленского советскими и российскими образцами авиатехники, скупаемой по всему миру – включая Азию и Африку.Глава российского МИД Сергей Лавров неоднократно напоминал западным столицам о последствиях поставок F-16 на Украину. Эти самолёты способны нести ядерное оружие и рассматриваются Москвой как угроза со всеми вытекающими из этого последствиями как для Киева, так и для спонсирующих его западных столиц.О последствиях такого развития событий читайте в нашем материале "Мы обязаны бомбить эти аэродромы": Мягков о том, как именно Запад хочет втянуть Россию в большую войну

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новости, украина, сша, россия, владимир зеленский, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины, мид, f-16, f-35, ввс, ввс украины, пво, сво, эксперты, политолог