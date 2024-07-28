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Путин рассказал, что "крайне необходимо для управления современными кораблями и вооружением"

Путин рассказал, что "крайне необходимо для управления современными кораблями и вооружением" - 28.07.2024 Украина.ру

Путин рассказал, что "крайне необходимо для управления современными кораблями и вооружением"

Президент России, Верховный Главнокомандующий Владимир Путин 28 июля принял Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге. Он поприветствовал десятки зарубежных стран и делегаций, которые вместе с Россией отмечают праздник.

2024-07-28T15:24

2024-07-28T15:24

2024-07-28T15:24

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Приветствуя на Главном военно-морском параде экипажи боевых кораблей Алжира, Индии, Китая, а также представителей десятков зарубежных стран и делегаций, российский лидер сказал: "Высокая миссия российского Военно-Морского Флота определила их поистине священное отношение к Родине, их самоотверженность и непреклонный характер, верность присяге, данному слову и морскому братству, неизменную крепость духа, дисциплину и выучку".Президент России отметил, что воспитание этих качеств находится среди важнейших задач отечественного военно-морского образования с петровских времён. Поэтому оно "входит в число лучших, фундаментальных и прогрессивных, приумножая богатые традиции, готовит первоклассных специалистов, обладающих обширными передовыми знаниями и, главное, способных эффективно их применить на нелёгкой, ответственной морской службе".Он также отметил, что "всё это крайне необходимо для управления современными кораблями и вооружением, которые постоянно пополняют наш флот" и заверил: "Мы продолжим наращивать обеспечение надводных и подводных сил, морской авиации, оснащать корабли высокотехнологичными средствами нового поколения и гиперзвуковыми ракетными комплексами, совершенствовать и укреплять береговую инфраструктуру, развивать системы разведки, наблюдения и противовоздушной обороны на ближних и дальних рубежах".ВМФ России принимает участие в специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Новые корабли для российского флота строятся во время СВО.Также происходит ротация кадров. Читайте об этом в нашем материале В России назначен новый командующий Балтийским флотом

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