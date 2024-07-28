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Счёт на табло: как ВСУ опережают Россию в прыжках по котлам и что будет дальше – военкор Ермаков

Счёт на табло: как ВСУ опережают Россию в прыжках по котлам и что будет дальше – военкор Ермаков - 28.07.2024 Украина.ру

Счёт на табло: как ВСУ опережают Россию в прыжках по котлам и что будет дальше – военкор Ермаков

Военный корреспондент, автор ТГ-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков в эфире Украина.ру рассказал о том, как развивается ситуация на украинском фронте, оценил... Украина.ру, 28.07.2024

2024-07-28T14:28

2024-07-28T14:28

2024-07-28T14:28

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Военный корреспондент, автор ТГ-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков в эфире Украина.ру рассказал о том, как развивается ситуация на украинском фронте, оценил последствия возможного избрания Трампа президентом США и перспективы мирных переговоров с киевским режимом. 00:23 – Красноармейское направление: что происходит? 04:53 – Почему украинские батальоны стали попадать в окружение и что пытается сделать Киев сейчас? 09:48 – Где ВС РФ воюют наиболее успешно? 12:16 – Почему "Искандеры" стали ещё эффективнее и когда ждать обрушения фронта?15:51 – Что нужно улучшить ВС РФ?19:47 – Чего ждать от Трампа: заморозки конфликта или продолжения снабжения Украины оружием? 23:05 – Выведет ли киевский режим войска с территории Запорожской и Херсонской областей ради начала переговоров с Россией? #Ермаков #СВО #спецоперация #война #Красноармейск #Россия #РФ #Украина #котлы #ВСУ #Новосёловка #командование #Очеретино #Прогресс #Волчье #Красногоровка #Ленин #нацисты #Донецк #морпехи #Харьков #Угледар #ДРГ #Константиновка #Купянск #Искандер #ракеты #разведка #фронт #резервы #бюрократия #Черномырдин #Трамп #Байден #США #Медведев #джавелин #пзрк #дефолт #капитуляция #нацизм #Германия #ФРГ #президент #ДНР #Донбасс #история #армия #оружие #выборы

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