Счёт на табло: как ВСУ опережают Россию в прыжках по котлам и что будет дальше – военкор Ермаков - 28.07.2024 Украина.ру
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Счёт на табло: как ВСУ опережают Россию в прыжках по котлам и что будет дальше – военкор Ермаков
Счёт на табло: как ВСУ опережают Россию в прыжках по котлам и что будет дальше – военкор Ермаков - 28.07.2024 Украина.ру
Счёт на табло: как ВСУ опережают Россию в прыжках по котлам и что будет дальше – военкор Ермаков
Военный корреспондент, автор ТГ-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков в эфире Украина.ру рассказал о том, как развивается ситуация на украинском фронте, оценил... Украина.ру, 28.07.2024
2024-07-28T14:28
2024-07-28T14:28
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Военный корреспондент, автор ТГ-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков в эфире Украина.ру рассказал о том, как развивается ситуация на украинском фронте, оценил последствия возможного избрания Трампа президентом США и перспективы мирных переговоров с киевским режимом. 00:23 – Красноармейское направление: что происходит? 04:53 – Почему украинские батальоны стали попадать в окружение и что пытается сделать Киев сейчас? 09:48 – Где ВС РФ воюют наиболее успешно? 12:16 – Почему "Искандеры" стали ещё эффективнее и когда ждать обрушения фронта?15:51 – Что нужно улучшить ВС РФ?19:47 – Чего ждать от Трампа: заморозки конфликта или продолжения снабжения Украины оружием? 23:05 – Выведет ли киевский режим войска с территории Запорожской и Херсонской областей ради начала переговоров с Россией? #Ермаков #СВО #спецоперация #война #Красноармейск #Россия #РФ #Украина #котлы #ВСУ #Новосёловка #командование #Очеретино #Прогресс #Волчье #Красногоровка #Ленин #нацисты #Донецк #морпехи #Харьков #Угледар #ДРГ #Константиновка #Купянск #Искандер #ракеты #разведка #фронт #резервы #бюрократия #Черномырдин #Трамп #Байден #США #Медведев #джавелин #пзрк #дефолт #капитуляция #нацизм #Германия #ФРГ #президент #ДНР #Донбасс #история #армия #оружие #выборы
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видео, россия, вооруженные силы украины, сша, украина, дональд трамп, украина.ру, сво, донбасс, выборы, джо байден, бюрократия, "искандер", минобороны рф, дмитрий медведев, видео
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Счёт на табло: как ВСУ опережают Россию в прыжках по котлам и что будет дальше – военкор Ермаков

14:28 28.07.2024
 
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Военный корреспондент, автор ТГ-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков в эфире Украина.ру рассказал о том, как развивается ситуация на украинском фронте, оценил последствия возможного избрания Трампа президентом США и перспективы мирных переговоров с киевским режимом.
00:23 – Красноармейское направление: что происходит?
04:53 – Почему украинские батальоны стали попадать в окружение и что пытается сделать Киев сейчас?
09:48 – Где ВС РФ воюют наиболее успешно?
12:16 – Почему "Искандеры" стали ещё эффективнее и когда ждать обрушения фронта?
15:51 – Что нужно улучшить ВС РФ?
19:47 – Чего ждать от Трампа: заморозки конфликта или продолжения снабжения Украины оружием?
23:05 – Выведет ли киевский режим войска с территории Запорожской и Херсонской областей ради начала переговоров с Россией?
#Ермаков #СВО #спецоперация #война #Красноармейск #Россия #РФ #Украина #котлы #ВСУ #Новосёловка #командование #Очеретино #Прогресс #Волчье #Красногоровка #Ленин #нацисты #Донецк #морпехи #Харьков #Угледар #ДРГ #Константиновка #Купянск #Искандер #ракеты #разведка #фронт #резервы #бюрократия #Черномырдин #Трамп #Байден #США #Медведев #джавелин #пзрк #дефолт #капитуляция #нацизм #Германия #ФРГ #президент #ДНР #Донбасс #история #армия #оружие #выборы
 
ВидеоРоссияВооруженные силы УкраиныСШАУкраинаДональд ТрампУкраина.руСВОДонбассвыборыДжо Байденбюрократия"Искандер"Минобороны РФДмитрий Медведев
 
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