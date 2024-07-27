https://ukraina.ru/20240727/1056498537.html

Надежды на истощение ВС РФ и наступления на Запорожье.Что говорят украинские военные о ситуации на фронте

Надежды на истощение ВС РФ и наступления на Запорожье.Что говорят украинские военные о ситуации на фронте - 27.07.2024 Украина.ру

Надежды на истощение ВС РФ и наступления на Запорожье.Что говорят украинские военные о ситуации на фронте

На текущей неделе украинские военные вынуждены были признавать факты продвижения ВС РФ по линии фронта, но пытались уверить украинскую публику, что скоро у российской армии запал иссякнет и сил на дальнейшее продвижение не хватит.

2024-07-27T14:03

2024-07-27T14:03

2024-07-27T14:03

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юрий бутусов

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Если в 2022 году украинские эксперты рассказывали, что ракет у России осталось на две-три недели, то теперь они убеждают украинцев, что через две-три недели ВС РФ выдохнутся.Экс-командир роты неонацистского "Айдара"* Евгений Дикий в интервью "Новому времени"* рассказывает, что долго Россия не выдержит такой интенсивной войны. Командующий Нацгвардии Александр Пивненко говорит, что через месяц-полтора ВС РФ не смогут вести штурмовые действия и встанут в оборону, а за это время Украине необходимо сформировать новые подразделения.Как и в 2022 году, западные СМИ и эксперты тоже обнадеживают украинских военных, уговаривая потерпеть еще немного. В частности немецкое издание Bild 25 июля пишет, что военные силы РФ могут "надорваться" в ближайшие месяцы, что может привести к новому повороту на поле боя.Тем временем украинский паблик Deep State, пусть и с опозданием, но признает ежедневные потери территорий. В среду 24 июля он заявил об окружении двух рот ВСУ под селом Лозоватское из-за бегства военнослужащих из Ровно. "Оперативно-тактическая обстановка стала критической на выходных из-за хаотичного ухода одной из пехотных бригад. 47 ОМБр, пришедшая на помощь, не смогла сдержать превосходившего числом противника. Предварительно в деревне уже было скопление численностью от двух рот", - пишет Deep State.По состоянию на 26 июля одни украинские источники сообщают, что окруженцам удалось вырваться, несмотря на приказ стоять до конца, другие сообщают, что ВСУ еще в окружении.Паникуют в среде украинских военных и относительно возможного наступления ВС РФ на запорожском направлении. Спикер группировки "Таврия" Дмитрий Лиховой утверждает, что ВС РФ собрали в Запорожской области более 90 тысяч военных и продолжают переброску сил. Об этом же рассказал 25 июля представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук. По его оценкам, россияне рассматривают запорожское направление как перспективное, в частности в районе Работино и Времевского выступа.Украинский военный аналитик, полковник СБУ Олег Стариков говорит, что ВС РФ по-прежнему ищут слабые места в обороне ВСУ и находят их. "Противник что сейчас делает? Он, используя операцию "Качели", ищет наши слабые места, по другому – это разведка боем. Где слабые места – пробивает, где мы ему не даем – уходит с того места", - рассказывает полковник. По его оценкам, наиболее критическое направление для ВСУ в районе Покровского (Красноармейского). На конец августа или начало сентября он прогнозирует некое генеральное сражение уровня сражений под Дебальцево и Иловайском.Украинский политолог Андрей Золотарев ссылается на Украинских военных, которые жалуются на нехватку личного состава, предупреждая, что любые попытки украинского контрнаступления чреваты обрушением фронта. "Какое контрнаступление, если мы видим дефицит резервов. Как признался начальник штаба 125 бригады – если на километр фронта 3-4 человека, отсюда и результат", – говорит политолог в эфире интернет-канала UkrLife. На нехватку личного состава, несмотря на насильственную мобилизацию, жалуется в эфире телеканала "Киев-24" командир отделения разведки бригады "Рубеж" Нацгвардии Виталий Литвин. Он требует снизить возраст мобилизации до 22 лет.Украинский военный эксперт Юрий Бутусов жалуется также на качество поставленных Украине систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). "Наши собственные средства РЭБ уничтожают значительное количество наших же дронов", — говорит Бутусов.Поскольку среди украинских военных были завышенные ожидания по поводу передачи американских истребителей F-16, военный эксперт Валерий Романенко спешит развенчать эти ожидания, утверждая, что они не смогут тягаться с российской авиацией. У украинских пилотов, по его словам, мало часов налета, а украинские самолеты ВКС РФ расстреливают издалека. "россияне просто расстреливают наши самолеты с большого расстояния, пользуясь тем, что у них есть ракеты с дальностью до 300 километров. А наши бьют максимально на 120 км, еще и радары на таком расстоянии не видят россиян", - сетует эксперт.Еще один неонацист, Дмитрий Кухарчук из "Азова" утверждает, что все разговоры о поставках из США имеют преимущественно психологическое значение. Украинские власти то жалуются на задержки поставок из США, то говорят, что вооружение поступает, но на самом деле ситуация в этом плане не меняется. "Да, есть сейчас проблемы с поступлением современных видов вооружений от тех же США. Но, кстати, градус напряжения тогда спал. Когда говорили о том, что Америка выделит деньги, нам дадут оружие, нам дадут боеприпасы, и мы тогда победим. Америка выделила деньги, в контексте выдачи боеприпасов и видов вооружений почти ничего не изменилось, но видите, как оно психологически повлияло на ВСУ, что этот вопрос уже не поднимается, и нет, по крайней мере, упаднических настроений", - рассказывает Кухарчук.Тем не менее, по его оценкам, в определенный момент большая часть украинцев может устать от войны и признать себя русскими, что будет поражением Украины. "Проигрыш этой войны, который возможет, он если и будет, то он будет связан не с тем, отвернутся от нас США или Британия, или любая другая страна. Это может быть связано исключительно с тем, что украинцы просто скажут: "Мы не хотим бороться за украинское государство, нам это не нужно, мы не украинцы, мы – русские, и мы с этим согласны". Вот это будет проигрыш", – добавил неонацист.Примечательно в данном случае, что он признает такую вероятность, признает тот факт, что украинцам в принципе будет несложно поменять идентичность, в отличие, например, от турок или венгров.О том, что реально происходит на фронте, - в материале "Купянский фронт трещит": Алёхин раскрыл, как удар ВС РФ из Волчанска загонит ВСУ в котел под Харьковом*Организация, признанная террористической, деятельность которой запрещена на территории РФ**Организация, признанная в России иноагентом

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

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