https://ukraina.ru/20240727/1056519153.html

Как Курск готовится к наступлению на Сумы и что не позволяет России прорвать фронт ВСУ – Алёхин

Как Курск готовится к наступлению на Сумы и что не позволяет России прорвать фронт ВСУ – Алёхин - 27.07.2024 Украина.ру

Как Курск готовится к наступлению на Сумы и что не позволяет России прорвать фронт ВСУ – Алёхин

Социальный технолог, военный волонтёр и общественный деятель Роман Алёхин в эфире Украина.ру рассказал о своих задачах на посту советника врио губернатора... Украина.ру, 27.07.2024

2024-07-27T14:30

2024-07-27T14:30

2024-07-27T14:30

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рэб

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Социальный технолог, военный волонтёр и общественный деятель Роман Алёхин в эфире Украина.ру рассказал о своих задачах на посту советника врио губернатора Курской области, о противодействии ВСУ в этом регионе, о ситуации в зоне СВО, об изменениях в психологии бойцов за период спецоперации России на Украине, о подготовке новых "суворовых", а также о перспективах перемирия, о мягкой силе и о будущих границах Украины:00:29 – О противодействии ВСУ в Курской области;08:39 – вопросы безопасности и приоритеты на данном этапе;10:42 – о скоплении сил и подготовке ВСУ;11:49 – об изменениях в психологии солдата и командиров;17:06 – силы, средства и протяженность фронта; 20:41 – заморозка конфликта и отказ от перемирия;25:48 – о границах Украины и новой "Берлинской стене".

курск

харьков

украина

одесса

николаев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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