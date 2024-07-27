https://ukraina.ru/20240727/1056519153.html
Как Курск готовится к наступлению на Сумы и что не позволяет России прорвать фронт ВСУ – Алёхин
Как Курск готовится к наступлению на Сумы и что не позволяет России прорвать фронт ВСУ – Алёхин - 27.07.2024 Украина.ру
Как Курск готовится к наступлению на Сумы и что не позволяет России прорвать фронт ВСУ – Алёхин
Социальный технолог, военный волонтёр и общественный деятель Роман Алёхин в эфире Украина.ру рассказал о своих задачах на посту советника врио губернатора... Украина.ру, 27.07.2024
2024-07-27T14:30
2024-07-27T14:30
2024-07-27T14:30
видео
рэб
сво
курск
харьков
украина
нато
президент
всу
перемирие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1b/1056519025_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1d16eeac7c4e7c78a68a2640102d6625.jpg
Социальный технолог, военный волонтёр и общественный деятель Роман Алёхин в эфире Украина.ру рассказал о своих задачах на посту советника врио губернатора Курской области, о противодействии ВСУ в этом регионе, о ситуации в зоне СВО, об изменениях в психологии бойцов за период спецоперации России на Украине, о подготовке новых "суворовых", а также о перспективах перемирия, о мягкой силе и о будущих границах Украины:00:29 – О противодействии ВСУ в Курской области;08:39 – вопросы безопасности и приоритеты на данном этапе;10:42 – о скоплении сил и подготовке ВСУ;11:49 – об изменениях в психологии солдата и командиров;17:06 – силы, средства и протяженность фронта; 20:41 – заморозка конфликта и отказ от перемирия;25:48 – о границах Украины и новой "Берлинской стене".
курск
харьков
украина
одесса
николаев
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1b/1056519025_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_26540eafb487ce4a017491817d5affb6.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, рэб, сво, курск, харьков, украина, нато, президент, всу, перемирие, одесса, николаев, оружие, море, мир, видео
Видео, РЭБ, СВО, Курск, Харьков, Украина, НАТО, президент, ВСУ, перемирие, Одесса, Николаев, оружие, море, мир
Социальный технолог, военный волонтёр и общественный деятель Роман Алёхин в эфире Украина.ру рассказал о своих задачах на посту советника врио губернатора Курской области, о противодействии ВСУ в этом регионе, о ситуации в зоне СВО, об изменениях в психологии бойцов за период спецоперации России на Украине, о подготовке новых "суворовых", а также о перспективах перемирия, о мягкой силе и о будущих границах Украины:
00:29 – О противодействии ВСУ в Курской области;
08:39 – вопросы безопасности и приоритеты на данном этапе;
10:42 – о скоплении сил и подготовке ВСУ;
11:49 – об изменениях в психологии солдата и командиров;
17:06 – силы, средства и протяженность фронта; 20:41 – заморозка конфликта и отказ от перемирия;
25:48 – о границах Украины и новой "Берлинской стене".