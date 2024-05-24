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Путь Петлюры: от Софийской площади до парижской подворотни

Путь Петлюры: от Софийской площади до парижской подворотни - 24.05.2024 Украина.ру

Путь Петлюры: от Софийской площади до парижской подворотни

Очень трудно избавиться от исторических аналогий. Вот, казалось бы, что общего может быть между евреем и человеком, который покрывал еврейские погромы? Ну ничего же… А присмотришься к Петлюре и Зеленскому и понимаешь – ну одно ж лицо

2024-05-24T08:00

2024-05-24T08:00

2024-05-24T08:01

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25 мая 1926 года в Париже был убит главный атаман и глава правительства Украинской народной республики в изгнании Симон Петлюра. Гибелью на чужбине он заплатил за краткий период довольно эфемерной власти, начало которому положило взятие Киева войсками Директории УНР под командованием самого ПетлюрыНа штурм Киева армия Петлюры двинулась 13 декабря 1918 года. Эти события исчерпывающе описаны Михаилом Булгаковым в романе "Белая гвардия". Триумф Симона Петлюры продлился недолго.По своему составу Директория придерживалась весьма левой политической ориентации. Помимо Петлюры (формально остававшегося членом УСДРП) и Владимира Винниченко, который вновь вернул себе пост главы государства, в её состав вошли Афанасий Андриевский (выходец из партии социалистов-самостийников), Фёдор Швец (украинский эсер) и Андрей Макаренко из профсоюза железнодорожников.Поскольку главенствующую роль пока ещё играл Винниченко, первые распоряжения новой власти были радикально социалистическими. Была провозглашена передача власти советам, все чиновники гетманского режима были люстрированы.Была также анонсирована радикальная аграрная реформа с национализацией земли и её перераспределением. Однако под давлением более умеренных сил Винниченко в конце концов пошел на компромисс и радикальность реформы значительно убавил.Однако сразу же возобновился старый конфликт между Винниченко и Петлюрой по большевистскому вопросу. Винниченко опять рассчитывал договориться, Петлюра же был настроен на войну. Благо теперь имелась более-менее сносная армия, оставшаяся от гетмана.Под давлением Винниченко начались переговоры с большевиками, которые закончились фиаско. Большевики требовали слияния Директории с провозглашенным в Курске украинским правительством Пятакова (его брата гайдамаки убили в Киеве в январе 1918). Фактически речь шла о мирной передаче власти большевикам.Директория отказалась, большевики сформировали Украинский фронт и двинулись на Киев. Винниченко покинул Директорию, а главным стал Петлюра.Ему удалось успешно осуществить крупную внешнеполитическую акцию — "Акт злуки", то есть заключить договор об объединении с Западно-Украинской народной республикой. Ее глава Петрушевич был включен в состав Директории.Однако оказать сопротивление большевикам Петлюра не смог. Повторилась история с гетманом, когда от него к врагу переметнулась значительная часть сил.Весной 1919 года большевики контролировали почти всю территорию Украины. Оставшиеся верными Петлюре части УНР ушли на Збруч, где ждали соединения с армией ЗУНР, которая отступала под натиском поляков. Казалось, дело УНР безнадёжно, и всё, что осталось Петлюре, — это эмигрировать в Европу и всю жизнь вспоминать об утраченных шансах.Но вновь вмешался случай.Перешедшие на сторону РККА гетманско-петлюровские атаманы оказались крайне ненадёжным элементом. Едва познакомившись с красными порядками, они быстро в них разочаровались.Весной 1919 года большую часть Украины захлестнул "зеленый потоп". Взбунтовались почти все, в результате чего Советская власть как бы сама собой рассыпалась. Ко всему добавилось еще и успешное наступление белых, отвлекшее значительные силы РККА.Сам Петлюра времени не терял. Хотя власть его и была символической, поскольку серьёзных территорий он не контролировал, он тем не менее озаботился тем, чтобы растолкать локтями конкурентов.К лету 1919 года Директория де-юре еще существовала, но де-факто вся власть оказалась сосредоточена в руках Петлюры.Объединившись с галичанами, он двинул оставшиеся полки на Киев, оставленный красными в связи с наступлением Деникина. Петлюра рассчитывал обогнать конкурентов и первым вступить в столицу. На этот раз трюк не удался, белые вошли в город одновременно с украинцами.Дабы никому не было обидно, решено было провести совместный парад. Но нервы были натянуты настолько, что конфликт вспыхнул прямо в разгар парада. Бывшему офицеру императорской армии, а ныне высокопоставленному офицеру армии УНР Сальскому не понравился триколор на одном из зданий, который он велел снять и растоптать. За флаг заступились белые, началась потасовка, закончившаяся погромом петлюровцев.Эта откровенная глупость со стороны петлюровцев привела к конфликту между ними и галичанами. Петрушевич, как и остальные лидеры ЗУНР, выступал за союз с Деникиным. Петлюра на него категорически не соглашался, что в общем с точки зрения сохранения его власти было оправданно. Никакого союза с Петлюрой белые, конечно, не стали бы заключать, а вот к галичанам они относились неплохо.По итогам стычки с белыми армии УНР и ЗУНР вынуждены были покинуть Киев. Галичане договорились о том, что русские отпустят и захваченных петлюровцев. Петлюра был смертельно оскорблён, обвинил галичан в "москвофилии" и за их спиной начал переговоры с их смертельными врагами — поляками.Стало окончательно ясно, что между УНР и ЗУНР нет абсолютно ничего общего. Одни хотели опереться на белых против поляков, другие — на поляков против белых.Между петлюровцами и галичанами установилось что-то вроде холодной войны. Воевать с белыми, как того требовал Петлюра, они не хотели. Сам он в одиночку не мог справиться ни с белыми, ни с красными. В итоге в ноябре 1919 года руководство ЗУНР заключило союз с Вооружёнными силами Юга России, а Петлюра отправился в Польшу на переговоры с Пилсудским. Тогда же окончательно прекратила существование Директория, которую покинули все остававшиеся члены, кроме Петлюры.Сам Петлюра рассчитывал на помощь поляков и полноценный военный союз равных суверенных участников против России. Поляки в обмен на оружие хотели не хлеба (как рассчитывал Петлюра), а землю — Западную Украину. И Петлюра её отдал.В мае 1920 года Петлюра в третий раз за два года вернулся в Киев и опять провёл парад победы, к которой не имел отношения. На этот раз зрелище было скорее печальным. Почти все участники парада были поляками, от УНР в параде поучаствовал только сам Петлюра да неполная дивизия сечевиков.Петлюра сделал ставку всей жизни, поставив всё на польскую карту. Но для поляков и этот договор и сам поход были скорее дипломатическим ходом, дополнительным рычагом давления на большевиков. Сами большевики это так и восприняли и даже не оказывали сопротивления наступавшим.Хотя Петлюра и распорядился всюду развесить жёлто-голубые флаги, его последнее возвращение в Киев не произвело впечатления. Правительство УНР даже не пустили в город, разместив в Виннице.А через несколько недель большевики начали наступление, и поляки без боя покинули Киев.Вместе с ними ушли и остатки армии УНР. Осенью 1920 года они оказались в Польше. Мирный договор между большевиками и поляками ещё не был подписан, так что те на всякий случай держали украинцев под рукой.Так родилась идея Второго зимнего похода армии УНР. Остатки армии УНР части должны были пройти по Советской Украине и поднять восстание. Затея провалилась, поскольку поляки уже заключили мирный договор и перестали оказывать серьезную поддержку украинским отрядам.Осев в Тарнове, Петлюра по-прежнему считал себя главой УНР и издавал примерно такие циркуляры:"Во времена господства на Украине московской власти многие наши граждане утратили свои старинные украинские фамилии и вместо них начали носить или полностью московские, или исковерканные на московский лад. (…) Ведя борьбу с московским нашествием во всех формах и проявлениях его, Правительство УНР должно обратить внимание и на упомянутое выше историческое явление и принять соответствующие меры для его ликвидации".Пребывание Петлюры в Польше было недолгим. Большевики требовали его выдачи, а поляки не хотели ссориться из-за "сбитого летчика". Поэтому в 1923 году Петлюра перебрался во Францию.Хотя он по-прежнему считал себя главой УНР, приказов он больше не издавал, сосредоточившись на публицистике.Что же, подытоживая, можно сказать о Петлюре как о политике?Когда-то он был весьма умеренным украинофилом, но, однажды прикоснувшись к власти, уже не мог забыть это чудное мгновенье. Под влиянием этого чувства он убедил самого себя, что "москали" — страшный и извечный враг, с которым надо бороться с любыми союзниками и при любой возможности, что они веками невыносимо угнетали и бесчестили все украинское, вытаптывали его с корнем.В 1914 году Петлюра считался в самостийных кругах москвофилом. В 1921-м он писал приказы воображаемому правительству про укравших исконно украинские фамилии "москалей".Петлюра отчасти похож на другого заметного героя революционного лихолетья — Керенского.Оба любили яркие театральные жесты, обожали пафосные речи и т.п. Но Петлюра был хитрее и прагматичнее. Поэтому Керенский очень быстро потерял всё и канул в политическое небытие. А Петлюра выжимал каждую возможность по максимуму, хотя порой это выглядело комично. Но это позволяло ему достаточно долго оставаться на плаву.Петлюра был энергичным политиком, авантюристичным, но вместе с тем хватким. Но именно как государственный деятель он был неизмеримо слабее Петлюры-политика. Располагая весьма богатыми украинскими ресурсами и несметными, по меркам гражданской войны, запасами тыловых складов Юго-Западного фронта еще царской армии, он так и не смог организовать по-настоящему боеспособных национальных войск.Белые при гораздо более неблагоприятных обстоятельствах смогли создать армии, которые долгое время на равных сражались с большевиками даже при значительном численном превосходстве последних.Петлюре это так и не удалось, каждый раз армия УНР приходила в Киев благодаря чужому сильному плечу. Ни одной заметной победы ни над белыми, ни над красными Петлюре не удалось одержать.

https://ukraina.ru/20240521/1046400233.html

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Евгений Антонюк

история, история украины, унр, симон петлюра, гражданская война, польша, украина