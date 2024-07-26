Украинофил-католик из Москвы стал подрывником. В Турции спрятаться не получилось - 26.07.2024 Украина.ру
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Украинофил-католик из Москвы стал подрывником. В Турции спрятаться не получилось
Украинофил-католик из Москвы стал подрывником. В Турции спрятаться не получилось - 26.07.2024 Украина.ру
Украинофил-католик из Москвы стал подрывником. В Турции спрятаться не получилось
Украинские спецслужбы продолжают вербовать россиян для совершения терактов. Последний такой случай – задержание 29-летнего Евгения Серебрякова, который подорвал в Москве автомобиль, внутри которого находился участник СВО и его жена
2024-07-26T11:52
2024-07-26T12:02
эксклюзив
евгений серебряков
москва
сво
взрыв
сбу
украина
турция
россия
rt
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Детали ЧПУтром 24 июля, в районе 06:30, на улице Синявской на севере Москвы прогремел взрыв. Взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser. В этот момент в салоне находился водитель и пассажирка.В результате происшествия мужчине оторвало ступни, женщина получила незначительные ранения, осколками ей посекло лицо. После взрыва машина не загорелась, это спасло находившимся в ней жизнь. Выбраться из авто им помогли прохожие. Пострадавших госпитализировали в Боткинскую больницу.Телеграм-канал Mash вскоре опубликовал видео с камер наблюдения, на котором можно заметить мужчину в светлой толстовке, который заложил взрывное устройство под автомобиль.Вскоре СМИ сообщили, что за рулем автомобиля в момент взрыва был Андрей Торгашов - замначальника передающего радиоцентра 89-го центра спутниковой связи ВС РФ. Позже он в комментарии RT опроверг эту информацию.Выяснилось, что пострадавшим был тезка Торгашова. Он тоже военнослужащий. По информации телеграм-каналов, Торгашов 1974 года рождения, офицер воинской части "психологических операций" бывшего ГРУ, а ныне Главного управления Генштаба в Москве. Эти данные подтвердила журналистам его жена, которая пострадала при взрыве.Как пишет RT, Торгашов принимал участие в специальной военной операции на Украине.По факту взрыва было возбуждено уголовное дело.Задержание в ТурцииК середине дня телеграм-канал "112" сообщил, что правоохранительные органы установили личность террориста. Он успел скрыться в Турции.Как пишет телеграм-канал SHOT, злоумышленник вылетел из России через три часа после совершения преступления. За это время он успел доехать в аэропорт Внуково, пройти регистрацию и таможенный контроль, после чего сел в самолет и отправился в Турцию.Как позднее сообщит турецкая полиция, в 10:30 по московскому времени, то есть через четыре часа после взрыва, российское подразделение Интерпола передало коллегам в Турции ориентировку на сбежавшего подрывника.Подозреваемого практически сразу задержали в провинции Мугла в Бодруме. Задержание проводилось сотрудниками ФСБ и МВД РФ при содействии турецких спецслужб. Соответствующие кадры были опубликованы в сети.Утром 26 июля ФСБ опубликовала кадры, как задержанного доставляли в Москву, а также видео с его допроса.Личность подрывникаПодрывником оказался гражданин РФ Евгений Серебряков. Он родился в 1995 году. Как писал сам террорист в своих соцсетях, в возрасте трех лет он переехал с родителями, которые работали педагогами, в Урюпинск Волгоградской области.С детства имел проблемы в общении со сверстниками, при этом демонстрировал успехи в учебе, побеждал на олимпиадах, в 11 классе получал стипендию губернатора.Поступил в Москве в Высшую школу экономики на факультет экономических наук. Работал в банках.До последнего времени проживал в небольшой съемной квартире в Пресненском районе столицы, в 25 км от места, где он установил взрывчатку под автомобиль. Соседи описывают его как тихого, скромного и интеллигентного человека.Брат террориста – Алексей Серебряков, журналист, возглавлял одно из изданий в Краснодаре. Он рассказала RT, что его брат (младше его на 7 лет) в последнее время работал в финансовой организации в Узбекистане, жил на два города: Москву и Ташкент."Жены и детей у него не было, жил скромно в Москве. Он хорошо зарабатывал, но деньги не были смыслом для него. О финансовых проблемах не говорил. Наоборот, это я занимал у него в прошлом достаточно крупные суммы", - рассказал брат.По его словам, Евгений никогда не высказывался прямо в поддержку Украины, однако на эту тему у братьев были споры."После известных событий 2014 года мы с братом эти вопросы не обсуждали: это приводило к ссорам. СВО он, скажу так, не поддержал", - заявил Алексей.Как писал Евгений Серебряков в своих соцсетях четыре года назад, во время учебы по обмену он какое-то время жил в Чехии, где ударился в религию: сначала в православие, потом перешел в католицизм. В московском Римско-католическом соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии он служил алтарником. Это телеграм-каналу Readovka подтвердил местный священник.Журналисты проанализировали его аккаунты в соцсетях, в одном из них он назвал себя на украинский манер - Євген Серебряков.Связь с СБУНа допросе Серебряков рассказал, что совершил теракт по заданию украинских спецслужб. На сотрудничество с ними он пошел по собственной инициативе в феврале прошлого года через администратора одного из пабликов.Курировал его некий Илья, которого Серебряков назвал сотрудником СБУ. В Стамбуле у них состоялась очная встреча, на которой он получил задание взорвать российского офицера.Компоненты для взрывного устройства, как сообщает следствие, он получил в Рузском районе Подмосковья, после чего приступил к его сборке под руководствам и по инструкциям Ильи.Кроме идейных мотивов, террористом также руководила корысть – за террористический акт ему пообщали от 10 до 20 тысяч долларов, а также украинское гражданство. По данным ряда СМИ, деньги ему нужны были для лечения, он испытывал проблемы с ногами. Задержанный рассказал, что денег получить так и не успел, ему платили только "за расходы".Бегство Серебрякова в Бодрум – не случайно. По информации правоохранителей, там у него должна была состояться встреча, в ходе которой ему собирались передать украинский паспорт. Из Турции, как пишет SHOT, он планировал отправиться в Грецию, для чего рассчитывал купить лодку. Украина должна была стать конечной точкой его маршрута.Серебрякову предъявили обвинения по статьям "покушение на двух и более лиц" и "незаконный оборот взрывных устройств".О других украинских терактах на территории России - в материале издания Украина.ру Террор как второй фронт в тылу. Нельзя стоять в нерешительности и пугать себя нормами.
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эксклюзив, евгений серебряков, москва, сво, взрыв, сбу, украина, турция, россия, rt, фсб, toyota prius
Эксклюзив, Евгений Серебряков, Москва, СВО, взрыв, СБУ, Украина, Турция, Россия, RT, ФСБ, Toyota Prius

Украинофил-католик из Москвы стал подрывником. В Турции спрятаться не получилось

11:52 26.07.2024 (обновлено: 12:02 26.07.2024)
 
© ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанкПодозреваемого в подрыве машины Е. Серебрякова депортировали в Россию
Подозреваемого в подрыве машины Е. Серебрякова депортировали в Россию
© ЦОС ФСБ РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Павел Котов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Украинские спецслужбы продолжают вербовать россиян для совершения терактов. Последний такой случай – задержание 29-летнего Евгения Серебрякова, который подорвал в Москве автомобиль, внутри которого находился участник СВО и его жена
Детали ЧП
Утром 24 июля, в районе 06:30, на улице Синявской на севере Москвы прогремел взрыв. Взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser. В этот момент в салоне находился водитель и пассажирка.
В результате происшествия мужчине оторвало ступни, женщина получила незначительные ранения, осколками ей посекло лицо. После взрыва машина не загорелась, это спасло находившимся в ней жизнь. Выбраться из авто им помогли прохожие. Пострадавших госпитализировали в Боткинскую больницу.
Телеграм-канал Mash вскоре опубликовал видео с камер наблюдения, на котором можно заметить мужчину в светлой толстовке, который заложил взрывное устройство под автомобиль.
Вскоре СМИ сообщили, что за рулем автомобиля в момент взрыва был Андрей Торгашов - замначальника передающего радиоцентра 89-го центра спутниковой связи ВС РФ. Позже он в комментарии RT опроверг эту информацию.
Выяснилось, что пострадавшим был тезка Торгашова. Он тоже военнослужащий. По информации телеграм-каналов, Торгашов 1974 года рождения, офицер воинской части "психологических операций" бывшего ГРУ, а ныне Главного управления Генштаба в Москве. Эти данные подтвердила журналистам его жена, которая пострадала при взрыве.
Как пишет RT, Торгашов принимал участие в специальной военной операции на Украине.
По факту взрыва было возбуждено уголовное дело.
Задержание в Турции
К середине дня телеграм-канал "112" сообщил, что правоохранительные органы установили личность террориста. Он успел скрыться в Турции.
Как пишет телеграм-канал SHOT, злоумышленник вылетел из России через три часа после совершения преступления. За это время он успел доехать в аэропорт Внуково, пройти регистрацию и таможенный контроль, после чего сел в самолет и отправился в Турцию.
Как позднее сообщит турецкая полиция, в 10:30 по московскому времени, то есть через четыре часа после взрыва, российское подразделение Интерпола передало коллегам в Турции ориентировку на сбежавшего подрывника.
Подозреваемого практически сразу задержали в провинции Мугла в Бодруме. Задержание проводилось сотрудниками ФСБ и МВД РФ при содействии турецких спецслужб. Соответствующие кадры были опубликованы в сети.
Утром 26 июля ФСБ опубликовала кадры, как задержанного доставляли в Москву, а также видео с его допроса.
Личность подрывника
Подрывником оказался гражданин РФ Евгений Серебряков. Он родился в 1995 году. Как писал сам террорист в своих соцсетях, в возрасте трех лет он переехал с родителями, которые работали педагогами, в Урюпинск Волгоградской области.
С детства имел проблемы в общении со сверстниками, при этом демонстрировал успехи в учебе, побеждал на олимпиадах, в 11 классе получал стипендию губернатора.
Поступил в Москве в Высшую школу экономики на факультет экономических наук. Работал в банках.
До последнего времени проживал в небольшой съемной квартире в Пресненском районе столицы, в 25 км от места, где он установил взрывчатку под автомобиль. Соседи описывают его как тихого, скромного и интеллигентного человека.
Брат террориста – Алексей Серебряков, журналист, возглавлял одно из изданий в Краснодаре. Он рассказала RT, что его брат (младше его на 7 лет) в последнее время работал в финансовой организации в Узбекистане, жил на два города: Москву и Ташкент.
"Жены и детей у него не было, жил скромно в Москве. Он хорошо зарабатывал, но деньги не были смыслом для него. О финансовых проблемах не говорил. Наоборот, это я занимал у него в прошлом достаточно крупные суммы", - рассказал брат.
По его словам, Евгений никогда не высказывался прямо в поддержку Украины, однако на эту тему у братьев были споры.
"После известных событий 2014 года мы с братом эти вопросы не обсуждали: это приводило к ссорам. СВО он, скажу так, не поддержал", - заявил Алексей.
Как писал Евгений Серебряков в своих соцсетях четыре года назад, во время учебы по обмену он какое-то время жил в Чехии, где ударился в религию: сначала в православие, потом перешел в католицизм. В московском Римско-католическом соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии он служил алтарником. Это телеграм-каналу Readovka подтвердил местный священник.
Журналисты проанализировали его аккаунты в соцсетях, в одном из них он назвал себя на украинский манер - Євген Серебряков.
Связь с СБУ
На допросе Серебряков рассказал, что совершил теракт по заданию украинских спецслужб. На сотрудничество с ними он пошел по собственной инициативе в феврале прошлого года через администратора одного из пабликов.
Курировал его некий Илья, которого Серебряков назвал сотрудником СБУ. В Стамбуле у них состоялась очная встреча, на которой он получил задание взорвать российского офицера.
Компоненты для взрывного устройства, как сообщает следствие, он получил в Рузском районе Подмосковья, после чего приступил к его сборке под руководствам и по инструкциям Ильи.
Кроме идейных мотивов, террористом также руководила корысть – за террористический акт ему пообщали от 10 до 20 тысяч долларов, а также украинское гражданство. По данным ряда СМИ, деньги ему нужны были для лечения, он испытывал проблемы с ногами. Задержанный рассказал, что денег получить так и не успел, ему платили только "за расходы".
Бегство Серебрякова в Бодрум – не случайно. По информации правоохранителей, там у него должна была состояться встреча, в ходе которой ему собирались передать украинский паспорт. Из Турции, как пишет SHOT, он планировал отправиться в Грецию, для чего рассчитывал купить лодку. Украина должна была стать конечной точкой его маршрута.
Серебрякову предъявили обвинения по статьям "покушение на двух и более лиц" и "незаконный оборот взрывных устройств".
О других украинских терактах на территории России - в материале издания Украина.ру Террор как второй фронт в тылу. Нельзя стоять в нерешительности и пугать себя нормами.
 
ЭксклюзивЕвгений СеребряковМоскваСВОвзрывСБУУкраинаТурцияРоссияRTФСБToyota Prius
 
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