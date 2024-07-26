Приговоренный к казни немец фотографировал для СБУ "Искандеры" в Белоруссии - 26.07.2024 Украина.ру
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Приговоренный к казни немец фотографировал для СБУ "Искандеры" в Белоруссии
Приговоренный к казни немец фотографировал для СБУ "Искандеры" в Белоруссии - 26.07.2024 Украина.ру
Приговоренный к казни немец фотографировал для СБУ "Искандеры" в Белоруссии
Приговоренный в Белоруссии к казни гражданин ФРГ Рико Кригер по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) фотографировал пусковые установки "Искандер" в Осиповичах (Могилевская область). Об этом сообщило белорусское госиздание "СБ.Беларусь сегодня"
2024-07-26T07:56
2024-07-26T07:56
новости
белоруссия
германия
сбу
минский областной суд
смертная казнь
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"Со мной связалась СБУ… Сказали мне, что я должен ехать в Беларусь... Мне прислали координаты, с которых я должен вести съемку, и картинку поросшей травой местности, где были нарисованы красный и зеленый четырехугольник. Мне нужно было сфотографировать то, что находится в зеленом четырехугольнике с определенной позиции… Там находился холм, и с этого холма я должен был сделать фотографии поверх забора... затем я должен был купить военную форму, чтобы не выделяться, я так и сделал", - рассказал Кригер. Немец сообщил, что "взобрался на этот холм, сделал три фотографии на телефон" и переслал своему куратору из СБУ. После выполнения этих заданий он получил новое — забрать рюкзак из тайника, который впоследствии положил у рельс на железнодорожной станции "Озерище".Следующим утром Кригер был задержан по пути в аэропорт.Минский областной суд признал Кригера виновным по шести статьям уголовного кодекса Белоруссии, в том числе в теракте, наемничестве, сотрудничестве со спецслужбой иностранного государства, сопряженном с совершением действий во вред нацбезопасности Белоруссии, в агентурной деятельности, умышленном повреждении путей сообщения. Немец не стал обжаловать приговор, решение вступило в силу.Подробнее о судьбе немца - в материале В Белоруссии впервые вынесли приговор за наемническую деятельность – 30-летнего немца казнят на сайте Украина.ру.
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новости, белоруссия, германия, сбу, минский областной суд, смертная казнь
Новости, Белоруссия, Германия, СБУ, Минский областной суд, смертная казнь

Приговоренный к казни немец фотографировал для СБУ "Искандеры" в Белоруссии

07:56 26.07.2024
 
© РИА Новости . Виталий Невар / Перейти в фотобанкУчения электронных пусков ОТРК "Искандер-М"
Учения электронных пусков ОТРК Искандер-М - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости . Виталий Невар
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Приговоренный в Белоруссии к казни гражданин ФРГ Рико Кригер по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) фотографировал пусковые установки "Искандер" в Осиповичах (Могилевская область). Об этом сообщило белорусское госиздание "СБ.Беларусь сегодня"
"Со мной связалась СБУ… Сказали мне, что я должен ехать в Беларусь... Мне прислали координаты, с которых я должен вести съемку, и картинку поросшей травой местности, где были нарисованы красный и зеленый четырехугольник. Мне нужно было сфотографировать то, что находится в зеленом четырехугольнике с определенной позиции… Там находился холм, и с этого холма я должен был сделать фотографии поверх забора... затем я должен был купить военную форму, чтобы не выделяться, я так и сделал", - рассказал Кригер.
Немец сообщил, что "взобрался на этот холм, сделал три фотографии на телефон" и переслал своему куратору из СБУ.
"Фотографировал он территорию (воинской – ред.) части, хранилище, командно-штабные машины и пусковые установки "Искандер", осознавая, что это шпионаж по заданию иностранной спецслужбы", - говорится в материале издания.
После выполнения этих заданий он получил новое — забрать рюкзак из тайника, который впоследствии положил у рельс на железнодорожной станции "Озерище".
Следующим утром Кригер был задержан по пути в аэропорт.
Минский областной суд признал Кригера виновным по шести статьям уголовного кодекса Белоруссии, в том числе в теракте, наемничестве, сотрудничестве со спецслужбой иностранного государства, сопряженном с совершением действий во вред нацбезопасности Белоруссии, в агентурной деятельности, умышленном повреждении путей сообщения.
Немец не стал обжаловать приговор, решение вступило в силу.
Подробнее о судьбе немца - в материале В Белоруссии впервые вынесли приговор за наемническую деятельность – 30-летнего немца казнят на сайте Украина.ру.
 
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