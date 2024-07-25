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Ответственность за смерть Фарион взяла на себя неонацистская группировка
Ответственность за смерть Фарион взяла на себя неонацистская группировка - 25.07.2024 Украина.ру
Ответственность за смерть Фарион взяла на себя неонацистская группировка
Ответственность за убийство экс-депутата Рады Ирины Фарион взяла на себя запрещенная в России неонацистская террористическая организация National-Socialism/White Power. Об этом сообщил украинский телеканал "Прямой"
2024-07-25T08:29
2024-07-25T08:29
2024-07-25T08:29
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Он опубликовал видеозапись с места убийства экс-депутата, предположительно, сделанную членами группировки.По утверждению СМИ, нацисты обвинили Фарион в "разжигании ненависти по языковому признаку внутри украинского общества".На прошлой неделе Фарион получила пулевое ранение во Львове, ей выстрелили в висок. Позднее она скончалась в больнице. Национальная полиция Украины объявила в розыск предполагаемого убийцу.В ноябре СБУ возбудила против Фарион уголовное дело по четырем статьям, одной из причин стали ее высказывания о русскоязычных военных ВСУ. В частности, она говорила, что не может назвать украинцами тех из них, кто разговаривает по-русски. Позже Фарион уволили из "Львовской политехники", где она работала на кафедре украинского языка. В мае она выиграла апелляцию, ее восстановили в прежней университетской должности.Подробнее об убийстве - в материале Егора Леева Расследование убийства Фарион, удар по Шебекино, смертный приговор наёмнику. Итоги 20 июля на Украине на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, ирина фарион, львов, рада, сбу
Новости, Украина, Россия, Ирина Фарион, Львов, Рада, СБУ
Ответственность за смерть Фарион взяла на себя неонацистская группировка
Ответственность за убийство экс-депутата Рады Ирины Фарион взяла на себя запрещенная в России неонацистская террористическая организация National-Socialism/White Power. Об этом сообщил украинский телеканал "Прямой"
Он опубликовал видеозапись с места убийства экс-депутата, предположительно, сделанную членами группировки.
По утверждению СМИ, нацисты обвинили Фарион в "разжигании ненависти по языковому признаку внутри украинского общества".
На прошлой неделе Фарион получила пулевое ранение во Львове, ей выстрелили в висок. Позднее она скончалась в больнице. Национальная полиция Украины объявила в розыск предполагаемого убийцу.
В ноябре СБУ возбудила против Фарион уголовное дело по четырем статьям, одной из причин стали ее высказывания о русскоязычных военных ВСУ. В частности, она говорила, что не может назвать украинцами тех из них, кто разговаривает по-русски. Позже Фарион уволили из "Львовской политехники", где она работала на кафедре украинского языка. В мае она выиграла апелляцию, ее восстановили в прежней университетской должности.