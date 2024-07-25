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Ответственность за смерть Фарион взяла на себя неонацистская группировка

Ответственность за смерть Фарион взяла на себя неонацистская группировка - 25.07.2024 Украина.ру

Ответственность за смерть Фарион взяла на себя неонацистская группировка

Ответственность за убийство экс-депутата Рады Ирины Фарион взяла на себя запрещенная в России неонацистская террористическая организация National-Socialism/White Power. Об этом сообщил украинский телеканал "Прямой"

2024-07-25T08:29

2024-07-25T08:29

2024-07-25T08:29

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Он опубликовал видеозапись с места убийства экс-депутата, предположительно, сделанную членами группировки.По утверждению СМИ, нацисты обвинили Фарион в "разжигании ненависти по языковому признаку внутри украинского общества".На прошлой неделе Фарион получила пулевое ранение во Львове, ей выстрелили в висок. Позднее она скончалась в больнице. Национальная полиция Украины объявила в розыск предполагаемого убийцу.В ноябре СБУ возбудила против Фарион уголовное дело по четырем статьям, одной из причин стали ее высказывания о русскоязычных военных ВСУ. В частности, она говорила, что не может назвать украинцами тех из них, кто разговаривает по-русски. Позже Фарион уволили из "Львовской политехники", где она работала на кафедре украинского языка. В мае она выиграла апелляцию, ее восстановили в прежней университетской должности.Подробнее об убийстве - в материале Егора Леева Расследование убийства Фарион, удар по Шебекино, смертный приговор наёмнику. Итоги 20 июля на Украине на сайте Украина.ру.

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новости, украина, россия, ирина фарион, львов, рада, сбу