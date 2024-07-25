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Подтопление киевской подземки. Суд отправил главного инженера метро под домашний арест

Подтопление киевской подземки. Суд отправил главного инженера метро под домашний арест - 25.07.2024 Украина.ру

Подтопление киевской подземки. Суд отправил главного инженера метро под домашний арест

Суд избрал меру пресечения исполняющему обязанности начальника, главному инженеру коммунального предприятия "Киевский метрополитен" Виктору Выговскому после подтопления тоннелей и проседания грунта в столичной подземке, передает Киевская городская прокуратура

2024-07-25T14:47

2024-07-25T14:47

2024-07-25T14:47

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Его подозревают в служебной халатности, что привело к тяжелым последствиям.Чиновника поместили под круглосуточный домашний арест.Также ему запретили общение со свидетелями и другим подозреваемым в уголовном производстве. Кроме того, он должен сдать на хранение свой паспорт для выезда за границу,Другому подозреваемому – начальнику службы пути, туннельных сооружений и зданий КП "Киевский метрополитен" меру пресечения Подольский районный суд Киева будет избирать сегодня чуть позже.В декабре прошлого года шесть станций на синей ветке метро в Киеве закрыли из-за разгерметизации тоннеля, в который начала поступать вода."Главный инженер КП "Киевский метрополитен", который в настоящее время выполняет обязанности начальника КП, подозревается в ненадлежащем исполнении своих обязанностей, что привело к разгерметизации тоннеля, наличию трещин в стенах тоннеля и его дальнейшему тонет на участке киевского метро между станциями "Демиевская" и "Либидская"", - отметили в прокуратуре.По мнению архитектора, председателя Украинского общества охраны памятников истории и культуры Анатолия Фролова, восстановительные работы могут затянуться до 2026 года.Подробнее о расследовании случившегося - в материале Кличко обвинил прокуратуру во лжи и манипуляциях вокруг выявления причин разрушения киевского метро на сайте Украина.ру.

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новости, киев, метро, суд, арест