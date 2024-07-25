Отмена культуры? Песков высказался о переименовании площади Европы в Москве - 25.07.2024 Украина.ру
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Отмена культуры? Песков высказался о переименовании площади Европы в Москве
Отмена культуры? Песков высказался о переименовании площади Европы в Москве - 25.07.2024 Украина.ру
Отмена культуры? Песков высказался о переименовании площади Европы в Москве
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 25 июля ответил на вопрос журналистов, как Кремль относится к решению переименовать площадь Европы в Москве в площадь Евразии
2024-07-25T14:08
2024-07-25T14:08
новости
европа
москва
кремль
дмитрий песков
сергей собянин
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Его спросили, связывают ли это решение с международной ситуацией и не выглядит ли это отменой европейской культуры и истории.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о том, что площадь Европы вблизи Киевского вокзала в Москве получит новое название - площадь Евразии.О других заявлениях официального представителя Кремля - в материале Песков высказался о возможности переговоров с Зеленским на сайте Украина.ру.
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новости, европа, москва, кремль, дмитрий песков, сергей собянин
Новости, Европа, Москва, Кремль, Дмитрий Песков, Сергей Собянин

Отмена культуры? Песков высказался о переименовании площади Европы в Москве

14:08 25.07.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанк"Прямая линия" и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
Прямая линия и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
© POOL
Перейти в фотобанк
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 25 июля ответил на вопрос журналистов, как Кремль относится к решению переименовать площадь Европы в Москве в площадь Евразии
Его спросили, связывают ли это решение с международной ситуацией и не выглядит ли это отменой европейской культуры и истории.
"Вы знаете, это прерогатива московских властей, поэтому мы не стали бы ничего здесь комментировать. Это не тема администрации президента", - сказал Песков.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о том, что площадь Европы вблизи Киевского вокзала в Москве получит новое название - площадь Евразии.
О других заявлениях официального представителя Кремля - в материале Песков высказался о возможности переговоров с Зеленским на сайте Украина.ру.
 
НовостиЕвропаМоскваКремльДмитрий ПесковСергей Собянин
 
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