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Отмена культуры? Песков высказался о переименовании площади Европы в Москве

Отмена культуры? Песков высказался о переименовании площади Европы в Москве - 25.07.2024 Украина.ру

Отмена культуры? Песков высказался о переименовании площади Европы в Москве

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 25 июля ответил на вопрос журналистов, как Кремль относится к решению переименовать площадь Европы в Москве в площадь Евразии

2024-07-25T14:08

2024-07-25T14:08

2024-07-25T14:08

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Его спросили, связывают ли это решение с международной ситуацией и не выглядит ли это отменой европейской культуры и истории.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о том, что площадь Европы вблизи Киевского вокзала в Москве получит новое название - площадь Евразии.О других заявлениях официального представителя Кремля - в материале Песков высказался о возможности переговоров с Зеленским на сайте Украина.ру.

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новости, европа, москва, кремль, дмитрий песков, сергей собянин