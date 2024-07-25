https://ukraina.ru/20240725/1056474041.html

Песков высказался о возможности переговоров с Зеленским

Песков высказался о возможности переговоров с Зеленским - 25.07.2024 Украина.ру

Песков высказался о возможности переговоров с Зеленским

Москва открыта для переговорного процесса с Киевом, но необходимо понять готовность к этому украинской стороны. Об этом заявил журналистам 25 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

2024-07-25T12:53

2024-07-25T12:53

2024-07-25T12:53

новости

киев

украина

москва

дмитрий песков

владимир зеленский

дмитрий кулеба

мид

переговоры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/19/1056467654_0:137:3071:1864_1920x0_80_0_0_94becdf2a7d7e96bf953f2371124fa7e.jpg

"Нужно понять, насколько готова к этому украинская сторона и насколько украинская сторона имеет, скажем так, разрешение на это от своих кураторов. Потому что пока, вы видите, очень разные заявления звучат. И пока не совсем понятно", - сказал официальный представитель Кремля.Он напомнил, что препятствием для переговоров по урегулированию украинского конфликта, помимо вопроса легитимности Владимира Зеленского, является законодательный запрет на какие-либо контакты и переговоры с российской стороной.В 2022 году Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности переговоров с президентом России Владимиром Путиным.А накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с главой МИД КНР заявил, что Киев готов вести переговоры с российской стороной.Подробнее о словах Кулебы - в материале Киев готов и желает вести переговоры с Москвой для установления мира – МИД Украины на сайте Украина.ру.

киев

украина

москва

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, киев, украина, москва, дмитрий песков, владимир зеленский, дмитрий кулеба, мид, переговоры