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Песков высказался о возможности переговоров с Зеленским
Песков высказался о возможности переговоров с Зеленским - 25.07.2024 Украина.ру
Песков высказался о возможности переговоров с Зеленским
Москва открыта для переговорного процесса с Киевом, но необходимо понять готовность к этому украинской стороны. Об этом заявил журналистам 25 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
2024-07-25T12:53
2024-07-25T12:53
2024-07-25T12:53
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"Нужно понять, насколько готова к этому украинская сторона и насколько украинская сторона имеет, скажем так, разрешение на это от своих кураторов. Потому что пока, вы видите, очень разные заявления звучат. И пока не совсем понятно", - сказал официальный представитель Кремля.Он напомнил, что препятствием для переговоров по урегулированию украинского конфликта, помимо вопроса легитимности Владимира Зеленского, является законодательный запрет на какие-либо контакты и переговоры с российской стороной.В 2022 году Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности переговоров с президентом России Владимиром Путиным.А накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с главой МИД КНР заявил, что Киев готов вести переговоры с российской стороной.Подробнее о словах Кулебы - в материале Киев готов и желает вести переговоры с Москвой для установления мира – МИД Украины на сайте Украина.ру.
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новости, киев, украина, москва, дмитрий песков, владимир зеленский, дмитрий кулеба, мид, переговоры
Новости, Киев, Украина, Москва, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, Дмитрий Кулеба, МИД, переговоры
Песков высказался о возможности переговоров с Зеленским
Москва открыта для переговорного процесса с Киевом, но необходимо понять готовность к этому украинской стороны. Об этом заявил журналистам 25 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
"Нужно понять, насколько готова к этому украинская сторона и насколько украинская сторона имеет, скажем так, разрешение на это от своих кураторов. Потому что пока, вы видите, очень разные заявления звучат. И пока не совсем понятно", - сказал официальный представитель Кремля.
Он напомнил, что препятствием для переговоров по урегулированию украинского конфликта, помимо вопроса легитимности Владимира Зеленского, является законодательный запрет на какие-либо контакты и переговоры с российской стороной.
"Эти запреты действуют. Поэтому здесь много всего еще предстоит прояснить", - добавил Песков.
В 2022 году Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
А накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с главой МИД КНР заявил, что Киев готов вести переговоры с российской стороной.