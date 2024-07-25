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Как Трампы строили Америку: ставка на недвижимость вместо борделей

Как Трампы строили Америку: ставка на недвижимость вместо борделей - 25.07.2024 Украина.ру

Как Трампы строили Америку: ставка на недвижимость вместо борделей

В отличие от мамы и папы, которые до конца говорили между собой по-немецки (хотя и переписались во время Первой мировой войны в шведы). Его отец Фредерик Крист, Украина.ру, 25.07.2024

2024-07-25T13:36

2024-07-25T13:36

2024-07-25T13:41

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нью-йорк

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дональд трамп

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В отличие от мамы и папы, которые до конца говорили между собой по-немецки (хотя и переписались во время Первой мировой войны в шведы). Его отец Фредерик Крист, или просто Фред Трамп-второй, изначально рос настоящим американцем.К слову сказать, в третьем поколении Трампов тоже имелся свой Фред, старший брат Дональда, однако он рано умер.Фред-второй родился в Бронксе, где-то рядом с отцовской парикмахерской – однако и в отличие от романтичного баварского папы-Трумпа, которого все тянуло на Клондайк, даже не думал ни про какие золотые россыпи.Золото и так лежало грудами под ногами – потому что стремительно расширявшаяся из-за мигрантов Америка нуждалась уже не в отелях, а в капитальном жилье. Поэтому, подрабатывая посыльным, Фред-второй одновременно штудировал курсы по плотницкому делу, черчению чертеже, изучал сантехнику, каменные работы и электропроводку.Первый свой дом Трамп построил в 1924 году, одолжив у мамы 800 долларов. А в 1926 году строительная компания мамы и сына уже активно строила дома для разбогатевших на Первой мировой войне американцев.Рабочих кампания нанимала – но получивший строительную квалификацию Фред сам имел возможность оценить, подходят ли они для своего дела, не нуждаясь в приказчиках.Фред Трамп игнорировал кризисы – для него их как будто не было, не считая новых возможностей.В начале тридцатых, в самый разгар Великой депрессии, Трамп-второй построил один из первых в Нью-Йорке современных супермаркетов под бесхитростным названием "Trump Market", где можно было купить практически все.Одно время он стал ярым поклонником президента-демоктата Франклина Делано Рузвельта (к слову, избравшегося на свой пост целых четыре раза), и Трамп использовал кредитные субсидии Федеральной жилищной администрации.После начала Второй мировой войны Фредерик Трамп окончательно забыл немецкий язык, от которого начал отказываться после Первой мировой его папа.В семье настаивали на шведском происхождении, внушая эту версию детям – а сам Дональд Трамп в своей известной книге "Искусство заключать сделки", опубликованной в 1987 году, тоже утверждал потом, что его отец Фред Трамп был якобы сыном иммигранта из Швеции. И лишь впоследствии признал реальные семейные корни.Типичные дома Трампов и их конкурентов, сделанные без всяких изысков, знакомы всем, кто смотрел кино про старый Нью-Йорк – ничего, кроме небольших мрачноватых комнат и пожарных лестниц там не было. Но стоило такое жилье очень прилично, принося немалую прибыль.Помог и контракт во время Второй мировой войны, когда Трамп-второй строил жильё для служащих ВМС США вдоль восточного побережья. Он умер в 1999 году, оставив детям 250-300 миллионов старыми деньгами, и к тому времени Фредерик Крис Трамп считался респектабельным членом общества – мороженную конину и медвежатину, в отличие от своего отца Фрица Трумпа, Фредди точно не ел.В 1954 году издание "The New York Times" включила Трампа в список 35 человек, обвиняемых в разграблении денежных средств, выделенных на реализацию государственных контрактов в строительном бизнесе. Расследование проводил Банковский комитет Сената США.Поговаривали, что за наездом на акул строительного бизнеса стоит республиканский президент Дуайт Эйзенхауэр. Судя по данным прессы, Фред Трамп и его партнер, очевидно, получили кредиты на 3,5 миллиона долларов больше, чем стоили подготовленные их усилиями апартаменты – но это являлось в то время типичной практикой, которую нельзя даже было назвать незаконной.Специально созданная комиссия назвала Трампа-старшего человеком с "талантом извлекать каждый цент прибыли из своего жилищного проекта", и по итогу никаких обвинений против отца будущего президента так и не выдвинуто не было.Что касается его сына, 45-го президента США Дональа Джона Трампа, он появился на свет 14 июня 1946 года в Нью-Йорке.У него был старший, ныне покойный брат Фредерик Крист Трамп-старший, завершивший курсы подготовки офицеров Вооружённых сил США, который заступил на службу в ВВС Национальной гвардии и умер в 1981 году, а также сестры Мэриэнн Трамп-Бэрри и Элизабет Трамп Гроу.Родившись в семье успешного американского девелопера в 1927 году Донни Трамп и его мать Элизабет основали компанию "E. Trump & Son", специализировавшуюся на работах с недвижимостью в Куинсе. Но Дональд с младых лет стремился унаследовать семейный строительный бизнес. И весьма в этом преуспел.Финансовые проблемы в семейном бизнесе преследовали Дональда Трампа с 1989 до 1999 года –когда он даже подумывал о выходе из рядом республиканцев. Однако их идеология – обогащайся любой ценой – подходила личным взглядам Трампов как нельзя лучше.Кроме того, ему нравились красивые девушки. Репутация плейбоя настигла Дональда уже в Дональда в Нью-Йоркской военной академии, а затем он в течении двух лет посещал занятия по бизнес-администрированию в Фордемском университете, отдыхая летом на пляжах Флориды в компании у знойных красавиц,Дональд строил, а папа посильно помогал – еще в середине 1970-х годов юноша получил от своего отца кредит на сумму более 14 миллионов долларов. Однако теперь он в основном вкладывался в строительство премиального жилья –башен-небоскребов, где среди знаменитой публики блуждали топ-модели.Дональд в этом смысле времени зря не терял – у него несколько бывших жен, включая моделей Ивану Зельничкову, Марлу Мейплз и Мелании Кнавс и целых десять внуков от множества детй. Интрижки на стороны тоже имелись, но они были всем известны, и предвыборных очков демократам не принесли.

https://ukraina.ru/20240627/1055881975.html

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сша, нью-йорк, америка, дональд трамп, сенат, аляска