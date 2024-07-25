Патриарх-объединитель. Как Русская православная церковь помогла воссоединению - 25.07.2024 Украина.ру
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История
https://ukraina.ru/20240725/1056426326.html
Патриарх-объединитель. Как Русская православная церковь помогла воссоединению
Патриарх-объединитель. Как Русская православная церковь помогла воссоединению - 25.07.2024 Украина.ру
Патриарх-объединитель. Как Русская православная церковь помогла воссоединению
Третий год идет специальная военная операция (СВО), и уже всем понятно, что для её успеха важны усилия всего общества: и армии, и политиков, работников оборонных предприятий. А особая роль в достижении Победы должна быть отведена Церкви, как духовной скрепе объединяющей русский и украинский народы
2024-07-25T08:00
2024-07-25T08:00
история
история
московское царство
православие
патриарх
рпц
воссоединение
украина
xvii век
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В истории нашей Родины уже был случай, когда именно Церковь сыграла решающую роль в деле присоединения Малороссии к Московскому царству: именно патриарх Никон уговорил царя Алексея Михайловича принять Богдана Хмельницкого и все Запорожское войско "под царского величества высокую руку".Никита Минин (Минов), будущий патриарх Никон, родился в мордовском селе Вельдеманово в 1605 году. Рано женился и после смерти родителей принял священный сан. Смерть троих детей побудила Никиту к решению оставить мир. С женой они договорились принять монашеский постриг и жена стала инокиней Алексеевского монастыря, а Никита стал иноком Анзерского скита Соловецкого монастыря с именем Никон.Старцем этого скита был преподобный Елеазар Анзерский однажды предсказавший Михаилу Фёдоровичу рождение сына – будущего царя Алексея Михайловича. Елеазар взял Никона с собой в Москву просить милостыни. Конечно, как человек предсказавший рождение наследника Елеазар, а вместе с ним Никон, были приняты при дворе. Им пожертвовали большую по тем временам сумму – 500 рублей. Эти деньги стали причиной конфликта: Никон настаивал, что в скиту на царские деньги надо построить каменный храм, а старец утверждал, что скромной монашеской обители хватит и деревянного.Из-за ссоры Никон решил покинуть Анзерский скит и поселиться в монастыре на острове Кожа. Строгая жизнь, аскетические подвиги, твёрдый характер сразу привлекли внимание кожеезерских иноков и в 1643 братия избрала его игуменом. Поскольку при дворе Никона уже знали, то в 1646 году он отправился в Москву за подаянием и тут же попался на глаза Алексею Михайловичу.Случилось это в особенный момент: царь взошёл на престол в 1645 году очень юным – в 16 лет и энергичный, деятельный Никон ему сразу понравился. Царским распоряжением Никон был назначен игуменом Новоспасского монастыря в Москве. Это была не простая обитель: там находилась родовая усыпальница Романовых и царь часто посещал этот монастырь, чтобы помолиться о упокоении душ почивших предков. Пользуясь расположением царя, Никон стал просить за обиженных, вдов и сирот и так приобрёл славу народного заступника.Никон был не просто человеком великого ума, начитанным в Священном Писании, но и государственником. Он истово верил в то, что Бог уготовал России великую миссию – быть "Третьим Римом" и объединить под своей властью всех православных христиан.Такие чаяния сблизили его с патриархом Иерусалимским Паисием, который проездом через Малороссию посетил Москву в 1649 году и произвёл на царя огромное впечатление. Патриарх Паисий уговаривал царя заступиться за православных единоверцев и освободить от турок Константинополь и Иерусалим. Для такого броска на юг надо было сначала освободить Малороссию, поэтому Паисий уговаривал царя оказать помощь Богдану Хмельницкому. Более того, по дороге в Москву патриарх Паисий встретился с Хмельницким и упрекнул его: "Зачем ты заключил союз с иноверцами(крымскими татарами – Авт.)? Есть московский православный царь!"В Никоне патриарх Паисий встретил настоящего единомышленника, сподвижника и писал царю: "Находясь в прошедшие дни у вашей милости я говорил с преподобным архимандритом спасским Никоном, и полюбилась мне беседа его. Он муж благоговейный и досужий, и преданный вашему царскому величеству. Прошу, да будет он иметь свободу приходить к нам для собеседований на досуге, без запрещения вашего величества". Так и получилось, что Паисий поспособствовал возвышению Никона и избранию его митрополитом Новгородским, а потом и патриархом Московским.В Малороссии, тем временем, дела шли с переменным успехом: были великие победы Хмельницкого и казаков под Жёлтыми Водами, Корсунем, Пилявцами. Но были и горькие поражения под Лоевом и Берестечком. Гетман не раз писал царю письма, прося о помощи. Но помогать Хмельницкому означало воевать с Речью Посполитой, а память о Смуте и засевших в Кремле поляках была еще свежа. Неспокойно было и в самой Москве: в 1649-м отбушевал соляной бунт. Поэтому царь не решался.Но у Хмельницкого в Москве был влиятельный союзник – Никон, ставший в 1652 году патриархом Московским. В апреле 1653 гетманские послы Кондратий Бурляй и Силуян Мужиловский были на приеме у Никона и передали ему письменную просьбу Хмельницкого о ходатайстве перед царем о включении Малороссии в состав Московского государства.Никон выполнил просьбу Хмельницкого, о чём написал ему в письме в мае 1653, а уже в августе того же года гетман написал Никону письмо в котором поблагодарил патриарха за содействие.1 октября 1653 царь созвал Земский собор, который решил, "что следует принять гетмана Богдана Хмельницкого со всем Войском Запорожским, со всеми городами и землями под высокую государеву руку". О том, какую роль в этом решении сыграл патриарх Никон царь сказал: "Мы, Великий Государь и царь советовались с отцем своим и богомольцем, Великим Государем, святейшим Никоном патриархом". В ответ Никон и духовенство благословили царя сказав: "Мы станем молить Бога, Пресвятую Богородицу и всех святых о пособии и одолении".Одними только просьбами и ходатайством Никон не ограничился и уже во время подготовки к походу против поляков выделил на армию огромные деньги из своих личных патриарших средств, о чем писал царю: "Тебе, Великому Государю, 10 000 (рублей – Авт.) челом ударил на подъем ратным". По распоряжению Никона для армии по монастырям и архиерейским дворам собирали хлеб, подводы и лошадей, а на доходы от церковных имений закупались ружья, сабли и боевые топоры.Война была тяжёлой и длилась целых 13 лет, со страшными перипетиями и отступлениями. В 1658 году сын Хмельницкого Юрий разорвёт союз с Россией, чем положит начало эпохе, которая в истории Украины называется Руиной, и Никон уже никак не сможет этому противодействовать поскольку в том же году поссорится с царем. Но начало объединения Великой Руси было положено. И это начинание патриарха Никона и должно стать сегодня делом Русской православной церкви – в Божеском деле важна непрерывность.Автор: Руслан Калинчук
https://ukraina.ru/20240118/1042742999.html
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история, московское царство, православие, патриарх, рпц, воссоединение, украина, xvii век
История, История, Московское царство, Православие, патриарх, РПЦ, воссоединение, Украина, XVII век

Патриарх-объединитель. Как Русская православная церковь помогла воссоединению

08:00 25.07.2024
 
© commons.wikimedia.orgПатриарх Никон с клиром (Д. Вухтерс (?), 1660—1665 годы)
Патриарх Никон с клиром (Д. Вухтерс (?), 1660—1665 годы) - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© commons.wikimedia.org
Читать в
Третий год идет специальная военная операция (СВО), и уже всем понятно, что для её успеха важны усилия всего общества: и армии, и политиков, работников оборонных предприятий. А особая роль в достижении Победы должна быть отведена Церкви, как духовной скрепе объединяющей русский и украинский народы
В истории нашей Родины уже был случай, когда именно Церковь сыграла решающую роль в деле присоединения Малороссии к Московскому царству: именно патриарх Никон уговорил царя Алексея Михайловича принять Богдана Хмельницкого и все Запорожское войско "под царского величества высокую руку".
Никита Минин (Минов), будущий патриарх Никон, родился в мордовском селе Вельдеманово в 1605 году. Рано женился и после смерти родителей принял священный сан. Смерть троих детей побудила Никиту к решению оставить мир. С женой они договорились принять монашеский постриг и жена стала инокиней Алексеевского монастыря, а Никита стал иноком Анзерского скита Соловецкого монастыря с именем Никон.
Старцем этого скита был преподобный Елеазар Анзерский однажды предсказавший Михаилу Фёдоровичу рождение сына – будущего царя Алексея Михайловича. Елеазар взял Никона с собой в Москву просить милостыни. Конечно, как человек предсказавший рождение наследника Елеазар, а вместе с ним Никон, были приняты при дворе. Им пожертвовали большую по тем временам сумму – 500 рублей. Эти деньги стали причиной конфликта: Никон настаивал, что в скиту на царские деньги надо построить каменный храм, а старец утверждал, что скромной монашеской обители хватит и деревянного.
Из-за ссоры Никон решил покинуть Анзерский скит и поселиться в монастыре на острове Кожа. Строгая жизнь, аскетические подвиги, твёрдый характер сразу привлекли внимание кожеезерских иноков и в 1643 братия избрала его игуменом. Поскольку при дворе Никона уже знали, то в 1646 году он отправился в Москву за подаянием и тут же попался на глаза Алексею Михайловичу.
Случилось это в особенный момент: царь взошёл на престол в 1645 году очень юным – в 16 лет и энергичный, деятельный Никон ему сразу понравился. Царским распоряжением Никон был назначен игуменом Новоспасского монастыря в Москве. Это была не простая обитель: там находилась родовая усыпальница Романовых и царь часто посещал этот монастырь, чтобы помолиться о упокоении душ почивших предков. Пользуясь расположением царя, Никон стал просить за обиженных, вдов и сирот и так приобрёл славу народного заступника.
Переяславская рада
18 января, 08:21История
370 лет Переяславской раде. А было ли воссоединение?18 января 1654 года в городе Переяславле состоялось собрания казаков войска Запорожского, получившее название Переяславской рады. Это событие стало, без преувеличения, поворотной точкой в истории всей Восточной Европы. Однако различные оценки той Рады до сих пор расходятся кардинально
Никон был не просто человеком великого ума, начитанным в Священном Писании, но и государственником. Он истово верил в то, что Бог уготовал России великую миссию – быть "Третьим Римом" и объединить под своей властью всех православных христиан.
Такие чаяния сблизили его с патриархом Иерусалимским Паисием, который проездом через Малороссию посетил Москву в 1649 году и произвёл на царя огромное впечатление. Патриарх Паисий уговаривал царя заступиться за православных единоверцев и освободить от турок Константинополь и Иерусалим. Для такого броска на юг надо было сначала освободить Малороссию, поэтому Паисий уговаривал царя оказать помощь Богдану Хмельницкому. Более того, по дороге в Москву патриарх Паисий встретился с Хмельницким и упрекнул его: "Зачем ты заключил союз с иноверцами(крымскими татарами – Авт.)? Есть московский православный царь!"
В Никоне патриарх Паисий встретил настоящего единомышленника, сподвижника и писал царю: "Находясь в прошедшие дни у вашей милости я говорил с преподобным архимандритом спасским Никоном, и полюбилась мне беседа его. Он муж благоговейный и досужий, и преданный вашему царскому величеству. Прошу, да будет он иметь свободу приходить к нам для собеседований на досуге, без запрещения вашего величества". Так и получилось, что Паисий поспособствовал возвышению Никона и избранию его митрополитом Новгородским, а потом и патриархом Московским.
В Малороссии, тем временем, дела шли с переменным успехом: были великие победы Хмельницкого и казаков под Жёлтыми Водами, Корсунем, Пилявцами. Но были и горькие поражения под Лоевом и Берестечком. Гетман не раз писал царю письма, прося о помощи. Но помогать Хмельницкому означало воевать с Речью Посполитой, а память о Смуте и засевших в Кремле поляках была еще свежа. Неспокойно было и в самой Москве: в 1649-м отбушевал соляной бунт. Поэтому царь не решался.
Но у Хмельницкого в Москве был влиятельный союзник – Никон, ставший в 1652 году патриархом Московским. В апреле 1653 гетманские послы Кондратий Бурляй и Силуян Мужиловский были на приеме у Никона и передали ему письменную просьбу Хмельницкого о ходатайстве перед царем о включении Малороссии в состав Московского государства.
Переяславская рада 1654 года
18 января, 16:03История
Изменить Россию. Как стала возможной Переяславская Рада8 января исполнилось 370 лет со дня торжественной присяги запорожского казачества русскому царю (тогда это был Алексей Михайлович) во время Генерального военного совета (рады) в Переяславле. Согласие Москвы на этот акт было дано после шести лет переговоров (не считая того, что такие прошения подавались ещё в XVI веке).
Никон выполнил просьбу Хмельницкого, о чём написал ему в письме в мае 1653, а уже в августе того же года гетман написал Никону письмо в котором поблагодарил патриарха за содействие.
1 октября 1653 царь созвал Земский собор, который решил, "что следует принять гетмана Богдана Хмельницкого со всем Войском Запорожским, со всеми городами и землями под высокую государеву руку". О том, какую роль в этом решении сыграл патриарх Никон царь сказал: "Мы, Великий Государь и царь советовались с отцем своим и богомольцем, Великим Государем, святейшим Никоном патриархом". В ответ Никон и духовенство благословили царя сказав: "Мы станем молить Бога, Пресвятую Богородицу и всех святых о пособии и одолении".
Одними только просьбами и ходатайством Никон не ограничился и уже во время подготовки к походу против поляков выделил на армию огромные деньги из своих личных патриарших средств, о чем писал царю: "Тебе, Великому Государю, 10 000 (рублей – Авт.) челом ударил на подъем ратным". По распоряжению Никона для армии по монастырям и архиерейским дворам собирали хлеб, подводы и лошадей, а на доходы от церковных имений закупались ружья, сабли и боевые топоры.
Война была тяжёлой и длилась целых 13 лет, со страшными перипетиями и отступлениями. В 1658 году сын Хмельницкого Юрий разорвёт союз с Россией, чем положит начало эпохе, которая в истории Украины называется Руиной, и Никон уже никак не сможет этому противодействовать поскольку в том же году поссорится с царем. Но начало объединения Великой Руси было положено. И это начинание патриарха Никона и должно стать сегодня делом Русской православной церкви – в Божеском деле важна непрерывность.
Патриарх Никон с клиром (Д. Вухтерс (?), 1660—1665 годы) - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
24 апреля 2023, 08:01История
Раскол и Украина
Автор: Руслан Калинчук
 
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