https://ukraina.ru/20240725/1056426326.html

Патриарх-объединитель. Как Русская православная церковь помогла воссоединению

Патриарх-объединитель. Как Русская православная церковь помогла воссоединению - 25.07.2024 Украина.ру

Патриарх-объединитель. Как Русская православная церковь помогла воссоединению

Третий год идет специальная военная операция (СВО), и уже всем понятно, что для её успеха важны усилия всего общества: и армии, и политиков, работников оборонных предприятий. А особая роль в достижении Победы должна быть отведена Церкви, как духовной скрепе объединяющей русский и украинский народы

2024-07-25T08:00

2024-07-25T08:00

2024-07-25T08:00

история

история

московское царство

православие

патриарх

рпц

воссоединение

украина

xvii век

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/14/1045512875_0:4:800:454_1920x0_80_0_0_24550506e3f66c01769f1b996edaac3f.jpg

В истории нашей Родины уже был случай, когда именно Церковь сыграла решающую роль в деле присоединения Малороссии к Московскому царству: именно патриарх Никон уговорил царя Алексея Михайловича принять Богдана Хмельницкого и все Запорожское войско "под царского величества высокую руку".Никита Минин (Минов), будущий патриарх Никон, родился в мордовском селе Вельдеманово в 1605 году. Рано женился и после смерти родителей принял священный сан. Смерть троих детей побудила Никиту к решению оставить мир. С женой они договорились принять монашеский постриг и жена стала инокиней Алексеевского монастыря, а Никита стал иноком Анзерского скита Соловецкого монастыря с именем Никон.Старцем этого скита был преподобный Елеазар Анзерский однажды предсказавший Михаилу Фёдоровичу рождение сына – будущего царя Алексея Михайловича. Елеазар взял Никона с собой в Москву просить милостыни. Конечно, как человек предсказавший рождение наследника Елеазар, а вместе с ним Никон, были приняты при дворе. Им пожертвовали большую по тем временам сумму – 500 рублей. Эти деньги стали причиной конфликта: Никон настаивал, что в скиту на царские деньги надо построить каменный храм, а старец утверждал, что скромной монашеской обители хватит и деревянного.Из-за ссоры Никон решил покинуть Анзерский скит и поселиться в монастыре на острове Кожа. Строгая жизнь, аскетические подвиги, твёрдый характер сразу привлекли внимание кожеезерских иноков и в 1643 братия избрала его игуменом. Поскольку при дворе Никона уже знали, то в 1646 году он отправился в Москву за подаянием и тут же попался на глаза Алексею Михайловичу.Случилось это в особенный момент: царь взошёл на престол в 1645 году очень юным – в 16 лет и энергичный, деятельный Никон ему сразу понравился. Царским распоряжением Никон был назначен игуменом Новоспасского монастыря в Москве. Это была не простая обитель: там находилась родовая усыпальница Романовых и царь часто посещал этот монастырь, чтобы помолиться о упокоении душ почивших предков. Пользуясь расположением царя, Никон стал просить за обиженных, вдов и сирот и так приобрёл славу народного заступника.Никон был не просто человеком великого ума, начитанным в Священном Писании, но и государственником. Он истово верил в то, что Бог уготовал России великую миссию – быть "Третьим Римом" и объединить под своей властью всех православных христиан.Такие чаяния сблизили его с патриархом Иерусалимским Паисием, который проездом через Малороссию посетил Москву в 1649 году и произвёл на царя огромное впечатление. Патриарх Паисий уговаривал царя заступиться за православных единоверцев и освободить от турок Константинополь и Иерусалим. Для такого броска на юг надо было сначала освободить Малороссию, поэтому Паисий уговаривал царя оказать помощь Богдану Хмельницкому. Более того, по дороге в Москву патриарх Паисий встретился с Хмельницким и упрекнул его: "Зачем ты заключил союз с иноверцами(крымскими татарами – Авт.)? Есть московский православный царь!"В Никоне патриарх Паисий встретил настоящего единомышленника, сподвижника и писал царю: "Находясь в прошедшие дни у вашей милости я говорил с преподобным архимандритом спасским Никоном, и полюбилась мне беседа его. Он муж благоговейный и досужий, и преданный вашему царскому величеству. Прошу, да будет он иметь свободу приходить к нам для собеседований на досуге, без запрещения вашего величества". Так и получилось, что Паисий поспособствовал возвышению Никона и избранию его митрополитом Новгородским, а потом и патриархом Московским.В Малороссии, тем временем, дела шли с переменным успехом: были великие победы Хмельницкого и казаков под Жёлтыми Водами, Корсунем, Пилявцами. Но были и горькие поражения под Лоевом и Берестечком. Гетман не раз писал царю письма, прося о помощи. Но помогать Хмельницкому означало воевать с Речью Посполитой, а память о Смуте и засевших в Кремле поляках была еще свежа. Неспокойно было и в самой Москве: в 1649-м отбушевал соляной бунт. Поэтому царь не решался.Но у Хмельницкого в Москве был влиятельный союзник – Никон, ставший в 1652 году патриархом Московским. В апреле 1653 гетманские послы Кондратий Бурляй и Силуян Мужиловский были на приеме у Никона и передали ему письменную просьбу Хмельницкого о ходатайстве перед царем о включении Малороссии в состав Московского государства.Никон выполнил просьбу Хмельницкого, о чём написал ему в письме в мае 1653, а уже в августе того же года гетман написал Никону письмо в котором поблагодарил патриарха за содействие.1 октября 1653 царь созвал Земский собор, который решил, "что следует принять гетмана Богдана Хмельницкого со всем Войском Запорожским, со всеми городами и землями под высокую государеву руку". О том, какую роль в этом решении сыграл патриарх Никон царь сказал: "Мы, Великий Государь и царь советовались с отцем своим и богомольцем, Великим Государем, святейшим Никоном патриархом". В ответ Никон и духовенство благословили царя сказав: "Мы станем молить Бога, Пресвятую Богородицу и всех святых о пособии и одолении".Одними только просьбами и ходатайством Никон не ограничился и уже во время подготовки к походу против поляков выделил на армию огромные деньги из своих личных патриарших средств, о чем писал царю: "Тебе, Великому Государю, 10 000 (рублей – Авт.) челом ударил на подъем ратным". По распоряжению Никона для армии по монастырям и архиерейским дворам собирали хлеб, подводы и лошадей, а на доходы от церковных имений закупались ружья, сабли и боевые топоры.Война была тяжёлой и длилась целых 13 лет, со страшными перипетиями и отступлениями. В 1658 году сын Хмельницкого Юрий разорвёт союз с Россией, чем положит начало эпохе, которая в истории Украины называется Руиной, и Никон уже никак не сможет этому противодействовать поскольку в том же году поссорится с царем. Но начало объединения Великой Руси было положено. И это начинание патриарха Никона и должно стать сегодня делом Русской православной церкви – в Божеском деле важна непрерывность.Автор: Руслан Калинчук

https://ukraina.ru/20240118/1042742999.html

https://ukraina.ru/20240118/1022285879.html

https://ukraina.ru/20230424/1045513310.html

московское царство

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

история, московское царство, православие, патриарх, рпц, воссоединение, украина, xvii век