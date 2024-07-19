Украина оставила ЛУКОЙЛ без "Дружбы": зачем это Киеву - 19.07.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240719/1056366568.html
Украина оставила ЛУКОЙЛ без "Дружбы": зачем это Киеву
Украина оставила ЛУКОЙЛ без "Дружбы": зачем это Киеву - 19.07.2024 Украина.ру
Украина оставила ЛУКОЙЛ без "Дружбы": зачем это Киеву
Украина остановила транзит нефти российской компании ЛУКОЙЛ в Словакию и Венгрию. Это произошло после расширения санкций против этой компании со стороны Киева. В чем смысл этого шага и к чему он может привести — в материале издания Украина.ру
2024-07-19T15:52
2024-07-19T16:20
эксклюзив
дружба
нефть
украина
россия
венгрия
словакия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101556/72/1015567251_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_400460b91a0f9a811e85135aacc3a3b3.jpg
"Дружба" для Восточной ЕвропыСистема магистральных нефтепроводов "Дружба" была построена в советское время для поставок нефти в страны Восточной Европы, которые на тот момент входили в соцлагерь.Поставки идут из нефтегазоносного бассейна в районе Урала и Волги, маршрут начинается в Альметьевске (Татарстан), проходит по территории РФ до Брянска, оттуда в Белоруссию (Мозырь), где разделяется на две ветки: северную (Германия и Польша) и южную (транзитом через Украину в Венгрию, Словакию и Чехию).Пропускная способность нефтепровода – 2 млн баррелей в сутки.После развала СССР потребность в нефти у новых демократических государств никуда не делась, поэтому "Дружба" продолжила функционировать. Проблемы случились только после начала российской военной спецоперации на Украине.Европейский союз ввел санкции против России, однако на "Дружбу" они не распространялись из-за требований, так как это привело бы к тяжелым последствиям для ряда государств, которые получают по нему нефть. Некоторые страны Европы все же отказались от российской нефти, что привело к снижению объема поставок по трубопроводу.Северная ветка, идущая через Польшу в Германию, в настоящий момент используется для экспорта в ФРГ казахстанской нефти, доля которой относительно невелика – около 1,2 млн тонн нефти в год.Поляки опасались, что обслуживание оборудования (приборов учета) "Дружбы" с их стороны будет рассматриваться как нарушение антироссийских санкций, поэтому не стали продлевать контракт с "Транснефтью" (собственник российской части нефтепровода). Чтобы нефть из Казахстана по-прежнему шла в Германию, функции обслуживания приборов на территории Польши взяла на себя компания из Словакии.Запрет транзитаТеперь проблемы с южной веткой "Дружбы" создает Украина. В июне Совет национальной безопасности и обороны страны расширил санкции против ЛУКОЙЛа и запретил ей транзит через свою территорию. В 2018 году Киев уже вводил ограничения против этой компании, но они касались только вывода капиталов, торговых операций и возможности участия в приватизации украинского госимущества.Ранее первой о прекращении поставок по "Дружбе" сообщила Венгрия."Сейчас в Украине сложилась юридическая ситуация, согласно которой ЛУКОЙЛ не осуществляет поставки в Венгрию. Сейчас мы работаем над правовым решением", - заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.Теперь аналогичное заявление сделала Словакия. Братислава также работает с Москвой над решением этой проблемы.Отмечается, что речь идет о запрете транзита именно нефти ЛУКОЙЛа, другие компании беспрепятственно продолжают экспорт по "Дружбе"."В соответствии с данными словацкого импортера Transpetrol поставки российской нефти в Словакию не были прекращены. Проблема, по сообщению Slovnaft, с конкретным поставщиком — ЛУКОЙЛом",— заявили в Министерстве экономики Словакии.Украина против "Дружбы"Украинские власти не в первый раз за последнее время пытаются использовать нефтепровод "Дружба" в своих антироссийских целях. Не брезгуют они при этом даже терактами.В мае прошлого года ВСУ обстреляли наливной пункт нефтепровода "Дружба" в поселке Свень Брянской области. Как сообщали СМИ, снаряды попали по пустым резервуарам для хранения нефтепродуктов, серьезных последствий это не имело.В том же году украинские формирования предприняли несколько попыток атаковать инфраструктуру нефтепровода при помощи беспилотников. В августе такой теракт случился в Ростовской области, а в декабре – под Брянском. В обоих случаях дроны не сумели достичь своих целей, их обломки позднее находили жители окрестных деревень.Киев поднимает ставкиПо мнению экспертов, Украина не заинтересована в полной остановке нефтепровода, так как за транзит нефти она получает деньги. Так, с 1 августа 2023 года Киев поднял расценки за свои услуги страны-транзитера почти на четверть, до 21 евро за тонну.Этим скорее всего объясняется избирательный характер решения Украины перекрыть транзит только для одной российской компании, при этом не ясно, почему выбора пал именно на ЛУКОЙЛ.Как рассказал в комментарии радио "Ъ FM" старший научный сотрудник Финансового университета Станислав Митрахович, для Киева это может быть политическим жестом, которым они показывают, что имеют еще один инструмент для влияния на отношения Европы и России.По его словам, южная ветка "Дружбы" качает в 2,5 раза меньше нефти, чем северная, которая обслуживала Германию, поэтому вряд ли решение Украины сильно ударит по ЛУКОЙЛу."Для ЛУКОЙЛа в отношениях с Европой, наверное, самое главное, чтобы ему разрешили продать завод в Бургасе в Болгарии, чтобы это было в каких-то разумных пределах. По аналогии с тем, как ЛУКОЙЛу разрешили продать на нормальных условиях завод на Сицилии", - сказал специалист.Не исключено, что нынешнее обострение ситуации вокруг "Дружбы" спровоцировано Киевом, чтобы поднять в очередной раз стоимость транзита через свою территорию. Такого мнения, например, придерживается экс-депутат Верховной Рады Олег Царев."Поскольку Украина неоднократно существенно поднимала тариф за транзит, ужесточение санкций выглядит как попытка еще повысить ставки", - написал он у себя в телеграм-канале.Каждый раз в похожих ситуациях, добавил он, прокачка нефти через "Дружбу" "тихо продолжалась".О том, почему падают цены на нефть - в материале издания Украина.ру Алексей Зубец о падении цен на нефть: Мировая экономика погружается в глобальную рецессию.
украина
россия
венгрия
словакия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Павел Котов
Павел Котов
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101556/72/1015567251_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_bf18ef0f7bb45c9c5e729309b88083e9.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, дружба, нефть, украина, россия, венгрия, словакия
Эксклюзив, дружба, нефть, Украина, Россия, Венгрия, Словакия

Украина оставила ЛУКОЙЛ без "Дружбы": зачем это Киеву

15:52 19.07.2024 (обновлено: 16:20 19.07.2024)
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкРабота автозаправочной станции "Лукойл"
Работа автозаправочной станции Лукойл - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Читать в
Павел Котов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Украина остановила транзит нефти российской компании ЛУКОЙЛ в Словакию и Венгрию. Это произошло после расширения санкций против этой компании со стороны Киева. В чем смысл этого шага и к чему он может привести — в материале издания Украина.ру
"Дружба" для Восточной Европы
Система магистральных нефтепроводов "Дружба" была построена в советское время для поставок нефти в страны Восточной Европы, которые на тот момент входили в соцлагерь.
Поставки идут из нефтегазоносного бассейна в районе Урала и Волги, маршрут начинается в Альметьевске (Татарстан), проходит по территории РФ до Брянска, оттуда в Белоруссию (Мозырь), где разделяется на две ветки: северную (Германия и Польша) и южную (транзитом через Украину в Венгрию, Словакию и Чехию).
Пропускная способность нефтепровода – 2 млн баррелей в сутки.
После развала СССР потребность в нефти у новых демократических государств никуда не делась, поэтому "Дружба" продолжила функционировать. Проблемы случились только после начала российской военной спецоперации на Украине.
Европейский союз ввел санкции против России, однако на "Дружбу" они не распространялись из-за требований, так как это привело бы к тяжелым последствиям для ряда государств, которые получают по нему нефть. Некоторые страны Европы все же отказались от российской нефти, что привело к снижению объема поставок по трубопроводу.
Северная ветка, идущая через Польшу в Германию, в настоящий момент используется для экспорта в ФРГ казахстанской нефти, доля которой относительно невелика – около 1,2 млн тонн нефти в год.
Поляки опасались, что обслуживание оборудования (приборов учета) "Дружбы" с их стороны будет рассматриваться как нарушение антироссийских санкций, поэтому не стали продлевать контракт с "Транснефтью" (собственник российской части нефтепровода). Чтобы нефть из Казахстана по-прежнему шла в Германию, функции обслуживания приборов на территории Польши взяла на себя компания из Словакии.
Запрет транзита
Теперь проблемы с южной веткой "Дружбы" создает Украина. В июне Совет национальной безопасности и обороны страны расширил санкции против ЛУКОЙЛа и запретил ей транзит через свою территорию. В 2018 году Киев уже вводил ограничения против этой компании, но они касались только вывода капиталов, торговых операций и возможности участия в приватизации украинского госимущества.
Ранее первой о прекращении поставок по "Дружбе" сообщила Венгрия.
"Сейчас в Украине сложилась юридическая ситуация, согласно которой ЛУКОЙЛ не осуществляет поставки в Венгрию. Сейчас мы работаем над правовым решением", - заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
Теперь аналогичное заявление сделала Словакия. Братислава также работает с Москвой над решением этой проблемы.
Отмечается, что речь идет о запрете транзита именно нефти ЛУКОЙЛа, другие компании беспрепятственно продолжают экспорт по "Дружбе".
"В соответствии с данными словацкого импортера Transpetrol поставки российской нефти в Словакию не были прекращены. Проблема, по сообщению Slovnaft, с конкретным поставщиком — ЛУКОЙЛом",— заявили в Министерстве экономики Словакии.
Украина против "Дружбы"
Украинские власти не в первый раз за последнее время пытаются использовать нефтепровод "Дружба" в своих антироссийских целях. Не брезгуют они при этом даже терактами.
В мае прошлого года ВСУ обстреляли наливной пункт нефтепровода "Дружба" в поселке Свень Брянской области. Как сообщали СМИ, снаряды попали по пустым резервуарам для хранения нефтепродуктов, серьезных последствий это не имело.
В том же году украинские формирования предприняли несколько попыток атаковать инфраструктуру нефтепровода при помощи беспилотников. В августе такой теракт случился в Ростовской области, а в декабре – под Брянском. В обоих случаях дроны не сумели достичь своих целей, их обломки позднее находили жители окрестных деревень.
Киев поднимает ставки
По мнению экспертов, Украина не заинтересована в полной остановке нефтепровода, так как за транзит нефти она получает деньги. Так, с 1 августа 2023 года Киев поднял расценки за свои услуги страны-транзитера почти на четверть, до 21 евро за тонну.
Этим скорее всего объясняется избирательный характер решения Украины перекрыть транзит только для одной российской компании, при этом не ясно, почему выбора пал именно на ЛУКОЙЛ.
Как рассказал в комментарии радио "Ъ FM" старший научный сотрудник Финансового университета Станислав Митрахович, для Киева это может быть политическим жестом, которым они показывают, что имеют еще один инструмент для влияния на отношения Европы и России.
По его словам, южная ветка "Дружбы" качает в 2,5 раза меньше нефти, чем северная, которая обслуживала Германию, поэтому вряд ли решение Украины сильно ударит по ЛУКОЙЛу.
"Для ЛУКОЙЛа в отношениях с Европой, наверное, самое главное, чтобы ему разрешили продать завод в Бургасе в Болгарии, чтобы это было в каких-то разумных пределах. По аналогии с тем, как ЛУКОЙЛу разрешили продать на нормальных условиях завод на Сицилии", - сказал специалист.
Не исключено, что нынешнее обострение ситуации вокруг "Дружбы" спровоцировано Киевом, чтобы поднять в очередной раз стоимость транзита через свою территорию. Такого мнения, например, придерживается экс-депутат Верховной Рады Олег Царев.
"Поскольку Украина неоднократно существенно поднимала тариф за транзит, ужесточение санкций выглядит как попытка еще повысить ставки", - написал он у себя в телеграм-канале.
Каждый раз в похожих ситуациях, добавил он, прокачка нефти через "Дружбу" "тихо продолжалась".
О том, почему падают цены на нефть - в материале издания Украина.ру Алексей Зубец о падении цен на нефть: Мировая экономика погружается в глобальную рецессию.
 
ЭксклюзивдружбанефтьУкраинаРоссияВенгрияСловакия
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:18Что ВСУ готовят в Луцке, как бороться с F-16 и могут ли они сбить бомбардировщики России – Мощанский
16:00"Запорожец за Дунаем" – как позаимствованная у Моцарта музыка кино-оперой стала
15:52Украина оставила ЛУКОЙЛ без "Дружбы": зачем это Киеву
15:23Великобритания выделит Украине £2 млрд в кредит на британские ракеты
14:44Shaman проведет митинг у посольства США в Москве
14:11На фронте безопаснее: Рогозин о "ждунах" в Запорожье, вражеской агентуре и наёмниках НАТО на Украине
14:02Впервые за четыре года: Зеленский добился внимания Трампа, но его ждёт очень неприятный разговор
13:59"Не война с украинским народом": Аксенов о цели спецоперации
13:53Ближний Восток сегодня: провал США, упёртость Израиля, возможности России
13:21На Украине нашли способ обмануть Windows
13:07Тело в Молдавии, протесты в Одессе, обстрелы и атака на монастырь. Главное на Украине на 13:00 19 июля
12:51Подоляк объяснил, почему Киев боится замораживать конфликт
12:09Председатель Следкома придумал, что делать с мигрантами в России
11:45Авария на АЭС, убийственная жара и эхо Крынок. Что происходит в Николаеве
11:37Западные истребители не дошли до Украины, пожаловался Зеленский
11:31Свадьба века за миллиард долларов. Ярмарка тщеславия в стране нищеты
11:29"Фанерная молния": кто и как выдавливает врага из Красногоровки
11:02Будет Россия во Львове или в Днепропетровске – неважно. Ищенко о том, когда и как закончится Украина
10:53Сбой в работе Windows произошел по всему миру, на Украине начались проблемы со связью и банками
10:20Президентом США может стать покойник — Карлсон
Лента новостейМолния