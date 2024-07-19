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Украина оставила ЛУКОЙЛ без "Дружбы": зачем это Киеву

Украина оставила ЛУКОЙЛ без "Дружбы": зачем это Киеву - 19.07.2024 Украина.ру

Украина оставила ЛУКОЙЛ без "Дружбы": зачем это Киеву

Украина остановила транзит нефти российской компании ЛУКОЙЛ в Словакию и Венгрию. Это произошло после расширения санкций против этой компании со стороны Киева. В чем смысл этого шага и к чему он может привести — в материале издания Украина.ру

2024-07-19T15:52

2024-07-19T15:52

2024-07-19T16:20

эксклюзив

дружба

нефть

украина

россия

венгрия

словакия

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"Дружба" для Восточной ЕвропыСистема магистральных нефтепроводов "Дружба" была построена в советское время для поставок нефти в страны Восточной Европы, которые на тот момент входили в соцлагерь.Поставки идут из нефтегазоносного бассейна в районе Урала и Волги, маршрут начинается в Альметьевске (Татарстан), проходит по территории РФ до Брянска, оттуда в Белоруссию (Мозырь), где разделяется на две ветки: северную (Германия и Польша) и южную (транзитом через Украину в Венгрию, Словакию и Чехию).Пропускная способность нефтепровода – 2 млн баррелей в сутки.После развала СССР потребность в нефти у новых демократических государств никуда не делась, поэтому "Дружба" продолжила функционировать. Проблемы случились только после начала российской военной спецоперации на Украине.Европейский союз ввел санкции против России, однако на "Дружбу" они не распространялись из-за требований, так как это привело бы к тяжелым последствиям для ряда государств, которые получают по нему нефть. Некоторые страны Европы все же отказались от российской нефти, что привело к снижению объема поставок по трубопроводу.Северная ветка, идущая через Польшу в Германию, в настоящий момент используется для экспорта в ФРГ казахстанской нефти, доля которой относительно невелика – около 1,2 млн тонн нефти в год.Поляки опасались, что обслуживание оборудования (приборов учета) "Дружбы" с их стороны будет рассматриваться как нарушение антироссийских санкций, поэтому не стали продлевать контракт с "Транснефтью" (собственник российской части нефтепровода). Чтобы нефть из Казахстана по-прежнему шла в Германию, функции обслуживания приборов на территории Польши взяла на себя компания из Словакии.Запрет транзитаТеперь проблемы с южной веткой "Дружбы" создает Украина. В июне Совет национальной безопасности и обороны страны расширил санкции против ЛУКОЙЛа и запретил ей транзит через свою территорию. В 2018 году Киев уже вводил ограничения против этой компании, но они касались только вывода капиталов, торговых операций и возможности участия в приватизации украинского госимущества.Ранее первой о прекращении поставок по "Дружбе" сообщила Венгрия."Сейчас в Украине сложилась юридическая ситуация, согласно которой ЛУКОЙЛ не осуществляет поставки в Венгрию. Сейчас мы работаем над правовым решением", - заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.Теперь аналогичное заявление сделала Словакия. Братислава также работает с Москвой над решением этой проблемы.Отмечается, что речь идет о запрете транзита именно нефти ЛУКОЙЛа, другие компании беспрепятственно продолжают экспорт по "Дружбе"."В соответствии с данными словацкого импортера Transpetrol поставки российской нефти в Словакию не были прекращены. Проблема, по сообщению Slovnaft, с конкретным поставщиком — ЛУКОЙЛом",— заявили в Министерстве экономики Словакии.Украина против "Дружбы"Украинские власти не в первый раз за последнее время пытаются использовать нефтепровод "Дружба" в своих антироссийских целях. Не брезгуют они при этом даже терактами.В мае прошлого года ВСУ обстреляли наливной пункт нефтепровода "Дружба" в поселке Свень Брянской области. Как сообщали СМИ, снаряды попали по пустым резервуарам для хранения нефтепродуктов, серьезных последствий это не имело.В том же году украинские формирования предприняли несколько попыток атаковать инфраструктуру нефтепровода при помощи беспилотников. В августе такой теракт случился в Ростовской области, а в декабре – под Брянском. В обоих случаях дроны не сумели достичь своих целей, их обломки позднее находили жители окрестных деревень.Киев поднимает ставкиПо мнению экспертов, Украина не заинтересована в полной остановке нефтепровода, так как за транзит нефти она получает деньги. Так, с 1 августа 2023 года Киев поднял расценки за свои услуги страны-транзитера почти на четверть, до 21 евро за тонну.Этим скорее всего объясняется избирательный характер решения Украины перекрыть транзит только для одной российской компании, при этом не ясно, почему выбора пал именно на ЛУКОЙЛ.Как рассказал в комментарии радио "Ъ FM" старший научный сотрудник Финансового университета Станислав Митрахович, для Киева это может быть политическим жестом, которым они показывают, что имеют еще один инструмент для влияния на отношения Европы и России.По его словам, южная ветка "Дружбы" качает в 2,5 раза меньше нефти, чем северная, которая обслуживала Германию, поэтому вряд ли решение Украины сильно ударит по ЛУКОЙЛу."Для ЛУКОЙЛа в отношениях с Европой, наверное, самое главное, чтобы ему разрешили продать завод в Бургасе в Болгарии, чтобы это было в каких-то разумных пределах. По аналогии с тем, как ЛУКОЙЛу разрешили продать на нормальных условиях завод на Сицилии", - сказал специалист.Не исключено, что нынешнее обострение ситуации вокруг "Дружбы" спровоцировано Киевом, чтобы поднять в очередной раз стоимость транзита через свою территорию. Такого мнения, например, придерживается экс-депутат Верховной Рады Олег Царев."Поскольку Украина неоднократно существенно поднимала тариф за транзит, ужесточение санкций выглядит как попытка еще повысить ставки", - написал он у себя в телеграм-канале.Каждый раз в похожих ситуациях, добавил он, прокачка нефти через "Дружбу" "тихо продолжалась".О том, почему падают цены на нефть - в материале издания Украина.ру Алексей Зубец о падении цен на нефть: Мировая экономика погружается в глобальную рецессию.

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Павел Котов

эксклюзив, дружба, нефть, украина, россия, венгрия, словакия