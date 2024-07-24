Украинок усадят за руль общественного транспорта из-за дефицита водителей
15:55 24.07.2024 (обновлено: 15:57 24.07.2024)
© konkurent.uaЛуцк автобус захват заложников полиция
© konkurent.ua
Насильственная мобилизация мужского населения Украины привела к дефициту кадров. Нехватку водителей общественного транспорта было решено компенсировать за счет женщин, которым пообещали бесплатное обучение специальности
Соответствующий пилотный проект по обучению женщин-водителей автобусов запустят по согласованию с Министерством развития общин, территорий и инфраструктуры Украины и Представительством ООН, сообщает пресс-служба украинского ведомства.
"Это первая инициатива Министерства, направленная как на преодоление дефицита кадров, так и на преодоление стереотипов и предубеждений относительно профессий", - заявил заместитель министра инфраструктуры Сергей Деркач.
Отмечается, что всего в регионах страны недостает около 30% водителей автобусов, что составляет не менее шести тысяч таких специалистов.
В рамках проекта предусмотрено бесплатное обучение украинок для получения квалификационной карты водителя (код 95) - это документ, подтверждающий профессиональную компетенцию водителя по европейскому стандарту.
Ранее сообщалось, что Uber срочно ищет сотрудниц-украинок из-за тотальной нехватки мужчин.
15 июля, 13:52"Положительная тенденция": Минобороны Украины отчиталось об увеличении темпов мобилизации в 2 раза Только в мае и июне темпы набора украинцев для последующей отправки на фронт выросли более чем в два раза по сравнению с предыдущими двумя месяцами этого года. Об этом в интервью журналистам газеты Reuters заявил представитель Министерства обороны Украины Богдан Сеник