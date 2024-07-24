Украинок усадят за руль общественного транспорта из-за дефицита водителей

"Положительная тенденция": Минобороны Украины отчиталось об увеличении темпов мобилизации в 2 раза Только в мае и июне темпы набора украинцев для последующей отправки на фронт выросли более чем в два раза по сравнению с предыдущими двумя месяцами этого года. Об этом в интервью журналистам газеты Reuters заявил представитель Министерства обороны Украины Богдан Сеник