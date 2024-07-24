Украинок усадят за руль общественного транспорта из-за дефицита водителей - 24.07.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240724/1056454061.html
Украинок усадят за руль общественного транспорта из-за дефицита водителей
Украинок усадят за руль общественного транспорта из-за дефицита водителей - 24.07.2024 Украина.ру
Украинок усадят за руль общественного транспорта из-за дефицита водителей
Насильственная мобилизация мужского населения Украины привела к дефициту кадров. Нехватку водителей общественного транспорта было решено компенсировать за счет женщин, которым пообещали бесплатное обучение специальности
2024-07-24T15:55
2024-07-24T15:57
новости
украина
мобилизация
всу
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102831/46/1028314615_0:23:801:473_1920x0_80_0_0_2ed3cee9091fc420038ba9c29fa77c49.png
Соответствующий пилотный проект по обучению женщин-водителей автобусов запустят по согласованию с Министерством развития общин, территорий и инфраструктуры Украины и Представительством ООН, сообщает пресс-служба украинского ведомства. Отмечается, что всего в регионах страны недостает около 30% водителей автобусов, что составляет не менее шести тысяч таких специалистов. В рамках проекта предусмотрено бесплатное обучение украинок для получения квалификационной карты водителя (код 95) - это документ, подтверждающий профессиональную компетенцию водителя по европейскому стандарту. Ранее сообщалось, что Uber срочно ищет сотрудниц-украинок из-за тотальной нехватки мужчин.Читайте о количестве и качестве украинской мобилизации в материале автора издания Украина.ру Виктории Титовой.
https://ukraina.ru/20240715/1056264151.html
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102831/46/1028314615_0:0:709:532_1920x0_80_0_0_12ea628ddcf0aaa59b793b85feec3c49.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, мобилизация, всу, сво
Новости, Украина, мобилизация, ВСУ, СВО

Украинок усадят за руль общественного транспорта из-за дефицита водителей

15:55 24.07.2024 (обновлено: 15:57 24.07.2024)
 
© konkurent.uaЛуцк автобус захват заложников полиция
Луцк автобус захват заложников полиция
© konkurent.ua
Читать в
Насильственная мобилизация мужского населения Украины привела к дефициту кадров. Нехватку водителей общественного транспорта было решено компенсировать за счет женщин, которым пообещали бесплатное обучение специальности
Соответствующий пилотный проект по обучению женщин-водителей автобусов запустят по согласованию с Министерством развития общин, территорий и инфраструктуры Украины и Представительством ООН, сообщает пресс-служба украинского ведомства.
"Это первая инициатива Министерства, направленная как на преодоление дефицита кадров, так и на преодоление стереотипов и предубеждений относительно профессий", - заявил заместитель министра инфраструктуры Сергей Деркач.
Отмечается, что всего в регионах страны недостает около 30% водителей автобусов, что составляет не менее шести тысяч таких специалистов.
В рамках проекта предусмотрено бесплатное обучение украинок для получения квалификационной карты водителя (код 95) - это документ, подтверждающий профессиональную компетенцию водителя по европейскому стандарту.
Ранее сообщалось, что Uber срочно ищет сотрудниц-украинок из-за тотальной нехватки мужчин.
Читайте о количестве и качестве украинской мобилизации в материале автора издания Украина.ру Виктории Титовой.
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
15 июля, 13:52
"Положительная тенденция": Минобороны Украины отчиталось об увеличении темпов мобилизации в 2 раза Только в мае и июне темпы набора украинцев для последующей отправки на фронт выросли более чем в два раза по сравнению с предыдущими двумя месяцами этого года. Об этом в интервью журналистам газеты Reuters заявил представитель Министерства обороны Украины Богдан Сеник
 
НовостиУкраинамобилизацияВСУСВО
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:19Путин: в новых регионах завершена работа на более чем 11 тысячах объектах
16:00Последний полёт тов. Артёма
15:55Украинок усадят за руль общественного транспорта из-за дефицита водителей
15:53Прилет по промзоне и объекту инфраструктуры: мэр Харькова пожаловался на успехи ВС РФ
15:51"План Зеленского" потеряет смысл при новом руководстве США, признали в Брюсселе
15:10Одессит покатал военкома на капоте своей Лады, в ТЦК обиделись
15:00Будет бунт? О массовом народном недовольстве на Украине и фарш-машине Зеленского - Живов
14:53"Снова в седле". Как лошади помогают бойцам восстановиться после тяжелых ранений
14:37Следователи определили подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве
14:30Потоп, разрушающиеся мосты и снос усадьбы Зеленского. Что происходит в Киеве
14:18Трамп готов сойтись с Харрис на дебатах не один раз – Politico
14:18ФСБ задержала россиянина за передачу Киеву данных о ВС РФ
14:15Переодевали в полицейских, шли лесом: украинских правоохранителей поймали на переправке уклонистов
14:08Deep state: что такое "глубинное государство" и кто за ним стоит
14:01Путин откроет объекты инфраструктуры в новых регионах России
13:59Киевский суд снова арестовал яхту Медведчука
13:56Американцы выступили за сокращение помощи Киеву - опрос
13:55Картаполов ответил на заявление Кулебы о переговорах с Россией
13:55"Важны детали": Кремль ответил на заявление Киева о переговорах
13:41Для пополнения ВСУ на фронт впервые отправились осужденные украинки
Лента новостейМолния