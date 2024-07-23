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Госдума ужесточила миграционное законодательство в вопросе высылки иностранцев

Госдума ужесточила миграционное законодательство в вопросе высылки иностранцев - 23.07.2024 Украина.ру

Госдума ужесточила миграционное законодательство в вопросе высылки иностранцев

Иностранцы, в отношении которых введут новый режим высылки, не смогут менять место жительства или пребывания в РФ без разрешения органов внутренних дел, им запретят выезжать за пределы региона проживания, управлять транспортом, приобретать имущество и заключать брак. Законопроекты с такими правками во вторник были приняты в Госдуме

2024-07-23T17:47

2024-07-23T17:47

2024-07-23T17:47

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Документ, внесенный на рассмотрение еще в апреле, был принят одновременно во втором и третьем чтениях. Иностранцев, в отношении которых введен режим высылки, будут вносить в реестр контролируемых лиц, уточнил первый зампред Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. "Новый режим будет применяться в связи с истечением срока временного пребывания или миграционных документов, а также в связи с аннулированием разрешения на временное проживание", — пояснил он. Доступ к реестру будут иметь как госорганы, так и любые юридические и физические лица. Кредитные организации обяжут предоставлять справки по операциям, счетам и вкладам людей, находящихся в этом списке. Помимо прочего, законопроектом устанавливается, что попавшие в реестр не смогут также стать участниками или учредителями общественной или религиозной организации. Органы ЗАГС отныне будут обязаны проверять всех иностранцев и лиц без гражданства, вступающих в брак, на предмет их нахождения в списке. Согласно проекту, пропускать иностранных граждан через границу можно будет по документу с истекшим сроком действия или техническими неисправностями, если он позволяет идентифицировать личность. Органы внутренних дел, со своей стороны, получат право проникать в помещения, где находится мигрант, в отношении которого введен режим высылки, в том числе с преодолением сопротивления. Предлагается установить и другие меры контроля: установление местонахождения иностранного гражданина, применение технических средств, в том числе геолокации, проверка любых документов, в том числе содержащих налоговую или банковскую тайну, имеющих отношение к контролируемому лицу, согласование маршрута следования до пункта пропуска через границу. Законопроектом также предлагается сократить срок пребывания иностранцев в России до 90 суток в течение года. Помимо этого, Госдума поддержала наделение органов внутренних дел правом выдворять из страны иностранцев и лиц без гражданства.Подробнее том, что нужно сделать с мигрантами в России читайте в интервью политолога, публициста, телерадиоведущего и члена Общественной палаты Российской Федерации Армена Гаспаряна на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240719/1056355601.html

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новости, россия, госдума, трудовые мигранты, мигранты, терроризм, террорист, угроза