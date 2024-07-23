https://ukraina.ru/20240723/1056430072.html

Зеленский уже не увернётся: чем Трамп грозит Украине и почему Фарион - это только начало – Незалежко

Зеленский уже не увернётся: чем Трамп грозит Украине и почему Фарион - это только начало – Незалежко - 23.07.2024 Украина.ру

Зеленский уже не увернётся: чем Трамп грозит Украине и почему Фарион - это только начало – Незалежко

Политический блогер, сооснователь информационного портала "Мрія" Тарас Незалежко в эфире Украина.ру объяснил, почему Трамп на коне, а Зеленского не спасёт даже... Украина.ру, 23.07.2024

2024-07-23T15:22

2024-07-23T15:22

2024-07-23T15:22

видео

владимир зеленский

ирина фарион

дональд трамп

украина

запад

сша

президентские выборы

мобилизация

всу

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Политический блогер, сооснователь информационного портала "Мрія" Тарас Незалежко в эфире Украина.ру объяснил, почему Трамп на коне, а Зеленского не спасёт даже самая грубая лесть, кому выгодно убийство Фарион, сколько украинцев уже отправились на тот свет, воюя на полях СВО, и сколькими ещё готов пожертвовать киевский режим ради новых кредитов Запада. 00:22 – Об особенностях американской политики после выхода Байдена из избирательной гонки; 03:30 – насколько ухо Трампа круче, чем ухо Булатова? 05:25 – Неприкрытая лесть Зеленского: а что будет, если Трамп не станет президентом США? 10:24 – Убийство Фарион: сходство и различия с делом Шеремета; 15:52 – удары по украинской энергетике; 21:57 – протесты против мобилизации на Украине; 26:22 – о количестве погибших украинских военных.

украина

запад

сша

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