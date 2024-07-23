https://ukraina.ru/20240723/1056430072.html
Зеленский уже не увернётся: чем Трамп грозит Украине и почему Фарион - это только начало – Незалежко
Зеленский уже не увернётся: чем Трамп грозит Украине и почему Фарион - это только начало – Незалежко - 23.07.2024 Украина.ру
Зеленский уже не увернётся: чем Трамп грозит Украине и почему Фарион - это только начало – Незалежко
Политический блогер, сооснователь информационного портала "Мрія" Тарас Незалежко в эфире Украина.ру объяснил, почему Трамп на коне, а Зеленского не спасёт даже... Украина.ру, 23.07.2024
2024-07-23T15:22
2024-07-23T15:22
2024-07-23T15:22
видео
владимир зеленский
ирина фарион
дональд трамп
украина
запад
сша
президентские выборы
мобилизация
всу
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Политический блогер, сооснователь информационного портала "Мрія" Тарас Незалежко в эфире Украина.ру объяснил, почему Трамп на коне, а Зеленского не спасёт даже самая грубая лесть, кому выгодно убийство Фарион, сколько украинцев уже отправились на тот свет, воюя на полях СВО, и сколькими ещё готов пожертвовать киевский режим ради новых кредитов Запада. 00:22 – Об особенностях американской политики после выхода Байдена из избирательной гонки; 03:30 – насколько ухо Трампа круче, чем ухо Булатова? 05:25 – Неприкрытая лесть Зеленского: а что будет, если Трамп не станет президентом США? 10:24 – Убийство Фарион: сходство и различия с делом Шеремета; 15:52 – удары по украинской энергетике; 21:57 – протесты против мобилизации на Украине; 26:22 – о количестве погибших украинских военных.
украина
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, владимир зеленский, ирина фарион, дональд трамп, украина, запад, сша, президентские выборы, мобилизация, всу, сво, видео
Видео, Владимир Зеленский, Ирина Фарион, Дональд Трамп, Украина, Запад, США, президентские выборы, мобилизация, ВСУ, СВО
Политический блогер, сооснователь информационного портала "Мрія" Тарас Незалежко в эфире Украина.ру объяснил, почему Трамп на коне, а Зеленского не спасёт даже самая грубая лесть, кому выгодно убийство Фарион, сколько украинцев уже отправились на тот свет, воюя на полях СВО, и сколькими ещё готов пожертвовать киевский режим ради новых кредитов Запада.
00:22 – Об особенностях американской политики после выхода Байдена из избирательной гонки;
03:30 – насколько ухо Трампа круче, чем ухо Булатова?
05:25 – Неприкрытая лесть Зеленского: а что будет, если Трамп не станет президентом США?
10:24 – Убийство Фарион: сходство и различия с делом Шеремета;
15:52 – удары по украинской энергетике;
21:57 – протесты против мобилизации на Украине;
26:22 – о количестве погибших украинских военных.