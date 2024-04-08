https://ukraina.ru/20240408/1054363626.html

Недопатриоты. Откуда любят Украину Потап, Настя, Сердючка и другие бывшие звезды российской эстрады

Недопатриоты. Откуда любят Украину Потап, Настя, Сердючка и другие бывшие звезды российской эстрады - 08.04.2024 Украина.ру

Недопатриоты. Откуда любят Украину Потап, Настя, Сердючка и другие бывшие звезды российской эстрады

Где сейчас украинские артисты, которые были в России популярными и даже знаменитыми, но превратились в "невъездных"?

2024-04-08T05:37

2024-04-08T05:37

2024-04-08T05:37

россия

украина

сша

лобода

олег скрипка

андрей данилко

вооруженные силы украины

эксклюзив

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Их карьера у нас закончилась. И где же они теперь? Наверное, на Украине?Нет, практически никого из них там нет.В подавляющем большинстве они разъехались по другим странам.Потап, Настя и ДубайВ Испании живут Потап и Настя Каменских. Не так давно Настя была замечена в Дубае на корпоративе у русских отдыхающих. Что, конечно же, оба участника популярного дуэта не афишировали.Потап писал два года назад в соцсетях артистам из России: "мы к вам больше не приедем, нам не нужны ваши премии". Но вот прошло два года, а предложений по заработку в Европе особо-то и нет. И даже не особо, а вообще нет.И по слухам, теперь Настя с Потапом очень хотят вернуться в Москву, зондируют такую возможность.Потапенко и Каменских - не иноагенты, въезд им не запрещён. Они были действительно очень популярны пять - десять лет назад.Но есть проблема. Сам Потап два года назад рассказывал, что хотел пойти служить в ВСУ, но вместо этого записался в тероборону.Всё, впрочем, получилось по другому: было много пафоса и крика с нулевым результатом. Потап, как выяснилось, записался в тероборону заочно, а сам остался там, где и сидел: в Испании.Но он всё это тогда же всему миру сообщил и рассказывал, какой он боец.Скорее всего, теперь даже корпоративы в России Потапу посетить не удастся. Значит, остаётся Дубай и прочие места обитания богатой русскоязычной публики за рубежом.Но мест таких немного, а конкуренция - жесточайшая.СердючкаАндрей Данилко, он же Верка Сердючка, давал интервью многим СМИ с рассказом о том, как он героически находится в Киеве и даёт концерты в метро, но сам из Киева тогда же и уехал, и больше там не появлялся. Как и члены его коллектива.Многие из них попадают под мобилизацию, с трудом вырвались из страны, поэтому на Украину никто даже и не собирается возвращаться. Коллектив ездит по всем возможным зарубежным локациям: США, Европа, опять США.Данилко запрещён въезд в Россию на 50 лет. Раньше он зарабатывал здесь огромные гонорары за выступления и разбогател благодаря обслуживанию многочисленных "гуляночек". Но эти времена позади.Теперь ему запрещён въезд в еще одну страну: ОАЭ. За разжигание межнациональной розни. И вроде бы ещё жестче, чем в России: пожизненно.А так ничего нового, ничего интересного. Собирают деньги, как могут. До ночных клубов дело еще не дошло, но в принципе, к тому идёт.Конечно, уже начинается грызня за сцены. Европа не резиновая, на всех сцен не хватит.Данилко уже намекал, что иноагент Галкин, бывший его друг, уже занял все сцены США и Канады. А где же выступать Сердючке?Про Светлану Лободу (коллега Данилко, ей тоже запрещён въезд в Россию) Данилко отзывался нелицеприятно: "я чувствую в ней фальшь".Фальшь действительно чувствуется. Но не только у Лободы, у всех украинских артистов. С 2014 года ведёт Украина войну на Донбассе. Но артисты Украины делали вид, что этого не замечают, и спокойно зарабатывали на концертах и корпоративах, получали премии в России, выступали на телевидении и отлично себя при этом чувствовали.Но в 2022 от "места откорма" пришлось отказаться. И тут вдруг оказалось, что больше зарабатывать негде.То ли будет дальше. Да и будет ли вообще что-то дальше? Ну год, ну два такого гастролирующего "шапито". Все песни старые, шутки стали политические, и надоели, новых программ нет.Неужели придется пойти работать?Или может, как Оля Полякова с Верой Брежневой, стать инфоцыганками?Карты Таро и ПоляковаНа Лазурном берегу с иноагентами Чичваркиным и Белоникой (Белоцерковской) проводит время украинская певица Оля Полякова.Они делают расклады карт Таро, по заказу жителей (в основном, жительниц) Украины в прямом эфире.Гадают на картах: что будет с Одессой, Киевом, где будет безопасно, где нет. Любой желающий может заказать у них расклад.И самое главное, они втроём теперь зазывают на ужин "богатых русских". Билет на вечеринку стоит 10 тысяч евро.Да, именно так. 10 тысяч с человека. Полякова будет петь, остальные будут гадать. И танцевать, видимо? Обещают, что часть денег пойдёт на ВСУ, а не только в карманы предприимчивых иноагентов.Табор уходит в небо... Или куда там? Ну, в общем, уходит.А ведь когда-то Оля Полякова пела с Людмилой Гурченко, с группой "Чай вдвоём", даже что-то пыталась изобразить с Киркоровым. Но её стиль, который можно назвать "сельский украинский шик", не впечатлил публику. Тем более что вакантное место "хуторской гуляночки" уже было занято Данилко.Один из немногих, кто остался на Украине - Олег Скрипка.Скрипка"Мне, баянисту, вы предлагаете идти в армию?" - задается странным вопросом артист.Довольно популярный в прошлые годы, Олег Скрипка из "Воплей Видоплясова" оторопел от вопроса ведущей на украинском телевидении: собирается ли он идти в армию, коснётся ли его новая мобилизация?"Спрашивать баяниста про мобилизацию - это, знаете, немножко..."И больше он не нашёлся, что сказать.Раньше Скрипка говорил, что вот когда все пойдут, тогда и он, обязательно, тоже, вместе со всеми. Но теперь решил, что он - "баянист".Это именно Скрипка продвигал идеи о том, что те граждане Украины, кто не говорит на мове, "имеют низкий ай-кью", "их диагноз - дебилизм". А потому они не имеют право жить вместе с "чудо-украми" и должны быть помещены в гетто.Год назад дал концерт в Израиле. Жители страны аплодировали гимну украинских националистов в исполнении Скрипки.Да, удивительные вещи творятся на белом свете.А вот в Цюрихе и в Гамбурге концерты Скрипки отменили. Как он сам с удивлением сообщил:"Тут ходят такие мысли, что украинцы - это фашисты. Наш концерт поэтому отменили.""Длинные руки Кремля", - сокрушался Скрипка.Лобода Помните, была такая успешная артистка в России Светлана Лобода?Бывшая представительница от Украины на Евровидении (2009 год, 12 место), впоследствии сделала карьеру в России.Дуэт с Эмином Агаларовым, участие в клипе Тиля Линдеманна. Залы на 6 тысяч мест, 5 тысяч мест. Телепередачи, интервью. Лобода была обладательницей премий Ру. Тв и Муз. Тв.Многочисленные "Золотые граммофоны".Обложки "Космополитен" и "GQ".Светлана была наставником шоу "Голос. Дети" на 1 канале.Конечно, всё это конвертировалось в финансовые достижения.За выступление на корпоративе Лобода получала, по словам продюсеров, 150 тысяч евро.Всё закончилось, когда Светлана решила покинуть Россию, осудив политику страны, в которой она получила признание и заработала большинство своих гонораров.Она сама оборвала все связи, заявила, что отныне будет выступать только на украинском языке.Но на родине её сейчас воспринимают как предателя. Такие настроения подогревают другие украинские исполнители. Раньше они несказанно завидовали Лободе и её успеху в России. Теперь её, конечно, никто не пустит на сцену Украины.Лобода переориентировалась."Хочу делать англоязычную музыку, - заявляет Лобода. - Моя цель - европейский рынок."Препятствием для 42-летней артистки является незнание языка. Светлана сейчас активно учит английский.И вот, сбылось. Выступления в США. Правда, пока на русском. Правда, пока в ночном клубе.И образ для выступления тоже немного странный. "Давит секс" , - написали читатели, увидев полуголую Лободу. Но это же только начало! Рекламный тизер.Не будем судить строго. С чего-то же надо начинать.Вера́А где клан Меладзе и Вера Брежнева?Что-то где-то поют. Валерий Меладзе побольше, Вера Брежнева значительно поменьше.Она попыталась перейти на "мову", но вообще никакого успеха не было. Из Украины её, как конкурентку, гонит местная музыкальная тусовка. Там за этим очень хорошо следят.Вера попыталась из Латвии продавать консультации для женщин - тут и психология, и йога, и здоровье, и медитации. Но что-то всё не очень удачно.Говорят, что вот, Вера перестала быть женой Константина Меладзе, и вот вам результат.Константин Меладзе, конечно, великолепный композитор и организатор всяческих виагр. Но всё-таки основное, что случилось с Верой, это не развод с Константином Меладзе, а разлука с российским телевидением.Нет телевизора. Нет новых песен. Нет дорогих клипов. Нет аудитории из России.И вот уже Вера поет где-то в Казахстане на открытии то ли магазина, то ли ресторана. А в последнее время след её вообще затерялся.Вот так заканчивается, и уже практически закончился яркий, но недолгий период украинского "шапито" в России.Как будто промчался табор: "гей, гей! А у нас гуляночка!" И скрылся где-то в ночи. И даже имена уже начали забываться. Только иногда вспоминается стиль хуторского шика". Какие-то венки на головах, звёзды, блестки, полуголые девушки в люрексе, всё очень ярко и немного фальшиво.Было и такое когда-то.Нет, мы вовсе не злорадствуем. Всем сестрам по серьгам, а братьям по бакенбардам или что там у них на некогда знаменитых лицах. Они выбрали свой путь. Отказались от России, по сути вскормившей их и сделавшей знаменитыми. А на родине, в Украине, оказались лишними. Причины разные. Это не только конкуренция, хотя и она тоже. Но это прежде всего - ложный патриотизм. Это когда твои соотечественники убивают детей и стариков, воюют с частью своего народа на Донбассе и ты делаешь вид, что этого нет. А теперь, когда началась спецоперация, наступили сначала пароксизм патриотизма а потом отрезвление. В России не нужны, а в Украине страшно да и не безопасно, вдруг баянистов начнут, не взирая на эстрадные заслуги, призывать в армию. Любить свой народ, "нэньку" этим людям проще на расстоянии , из других более комфортных стран и условий.Такие вот они не до конца состоявшиеся патриоты...

https://ukraina.ru/20240406/1054333828.html

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Елена Мурзина

россия, украина, сша, лобода, олег скрипка, андрей данилко, вооруженные силы украины, эксклюзив