Священнослужители УПЦ в Черкассах дали отпор провокаторам-националистам - 12.07.2024 Украина.ру
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Священнослужители УПЦ в Черкассах дали отпор провокаторам-националистам
Священнослужители УПЦ в Черкассах дали отпор провокаторам-националистам - 12.07.2024 Украина.ру
Священнослужители УПЦ в Черкассах дали отпор провокаторам-националистам
Провокаторы, обвешанные шевронами, которые прежде носили нацисты, явились в Архангело-Михайловский Кафедральный собор Украинской Православной Церкви (УПЦ) города Черкасс, чтобы обвинить священнослужителей в сотрудничестве с РФ, однако столкнулись с сопротивлением
2024-07-12T14:15
2024-07-12T14:15
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Как сообщили в Союзе православных журналистов, "активисты" (как они сами себя называют) не смогли устроить свою акцию у здания Сосновского суда, так как митрополит Феодосий, к выходу которого они готовились, не пришел в суд из-за сердечного приступа. Поэтому они нагрянули в кафедральный собор УПЦ в Черкассах, где их пытались образумить священники. Источник также опубликовал видео словесной перепалки, снятое в храме. "Ты знаешь что это за знак? Это "волчий крюк". Его использовали фашисты", – сказал один из священников провокатору, пришедшему в церковь с таким шевроном. В ответ тот заявил, что "люди с этими символами воюют за Украину и гибнут". Реакция националистов на замечание была молниеносной – на священника донесли в Службу безопасности Украины, призвав "разобраться с вражеской пропагандой". В ситуацию вмешался народный депутат и иподиакон УПЦ Артем Дмитрук. Ранее патриарх Кирилл добился освобождения приговоренного на Украине митрополита УПЦ. Подробнее о том, во что верят агенты и почему Запад против УПЦ читайте в интервью генерал-лейтенанта СВР в отставке Леонида Решетникова на сайте Украина.ру.
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новости, черкассы, упц, украина, россия, украинский неонацизм, фашисты, сво, всу
Новости, Черкассы, УПЦ, Украина, Россия, украинский неонацизм, фашисты, СВО, ВСУ

Священнослужители УПЦ в Черкассах дали отпор провокаторам-националистам

14:15 12.07.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанк"Объединительный собор" на Украине
Объединительный собор на Украине - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Провокаторы, обвешанные шевронами, которые прежде носили нацисты, явились в Архангело-Михайловский Кафедральный собор Украинской Православной Церкви (УПЦ) города Черкасс, чтобы обвинить священнослужителей в сотрудничестве с РФ, однако столкнулись с сопротивлением
Как сообщили в Союзе православных журналистов, "активисты" (как они сами себя называют) не смогли устроить свою акцию у здания Сосновского суда, так как митрополит Феодосий, к выходу которого они готовились, не пришел в суд из-за сердечного приступа. Поэтому они нагрянули в кафедральный собор УПЦ в Черкассах, где их пытались образумить священники.
Источник также опубликовал видео словесной перепалки, снятое в храме.

"Ты знаешь что это за знак? Это "волчий крюк". Его использовали фашисты", – сказал один из священников провокатору, пришедшему в церковь с таким шевроном.

В ответ тот заявил, что "люди с этими символами воюют за Украину и гибнут".
Реакция националистов на замечание была молниеносной – на священника донесли в Службу безопасности Украины, призвав "разобраться с вражеской пропагандой".
В ситуацию вмешался народный депутат и иподиакон УПЦ Артем Дмитрук.

"Это так работает духовная независимость? Бегать по храмам, оскорблять и бить священников? Все это - реалии сегодняшнего времени. Такие нравы, такая мода… А наши священнослужители - молодцы!", – прокомментировал он инцидент.

Ранее патриарх Кирилл добился освобождения приговоренного на Украине митрополита УПЦ.
Подробнее о том, во что верят агенты и почему Запад против УПЦ читайте в интервью генерал-лейтенанта СВР в отставке Леонида Решетникова на сайте Украина.ру.
Монография Хроника черного десятилетия: религиозные гонения на Украине в 2014–2023 гг.
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СБУ нашли в православной литературе УПЦ пропаганду украинофобии и религиозной нетерпимости Служба безопасности Украины провела обыски в сети церковных лавок Украинской православной церкви, где обнаружила антиукраинскую литературу. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ 4 июня
 
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14:15Священнослужители УПЦ в Черкассах дали отпор провокаторам-националистам
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