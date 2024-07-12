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Священнослужители УПЦ в Черкассах дали отпор провокаторам-националистам

Священнослужители УПЦ в Черкассах дали отпор провокаторам-националистам - 12.07.2024 Украина.ру

Священнослужители УПЦ в Черкассах дали отпор провокаторам-националистам

Провокаторы, обвешанные шевронами, которые прежде носили нацисты, явились в Архангело-Михайловский Кафедральный собор Украинской Православной Церкви (УПЦ) города Черкасс, чтобы обвинить священнослужителей в сотрудничестве с РФ, однако столкнулись с сопротивлением

2024-07-12T14:15

2024-07-12T14:15

2024-07-12T14:15

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Как сообщили в Союзе православных журналистов, "активисты" (как они сами себя называют) не смогли устроить свою акцию у здания Сосновского суда, так как митрополит Феодосий, к выходу которого они готовились, не пришел в суд из-за сердечного приступа. Поэтому они нагрянули в кафедральный собор УПЦ в Черкассах, где их пытались образумить священники. Источник также опубликовал видео словесной перепалки, снятое в храме. "Ты знаешь что это за знак? Это "волчий крюк". Его использовали фашисты", – сказал один из священников провокатору, пришедшему в церковь с таким шевроном. В ответ тот заявил, что "люди с этими символами воюют за Украину и гибнут". Реакция националистов на замечание была молниеносной – на священника донесли в Службу безопасности Украины, призвав "разобраться с вражеской пропагандой". В ситуацию вмешался народный депутат и иподиакон УПЦ Артем Дмитрук. Ранее патриарх Кирилл добился освобождения приговоренного на Украине митрополита УПЦ. Подробнее о том, во что верят агенты и почему Запад против УПЦ читайте в интервью генерал-лейтенанта СВР в отставке Леонида Решетникова на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240604/1055474632.html

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новости, черкассы, упц, украина, россия, украинский неонацизм, фашисты, сво, всу