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Зеленский, продлевая военное положение, спасает только себя – Захарова

Зеленский, продлевая военное положение, спасает только себя – Захарова - 23.07.2024 Украина.ру

Зеленский, продлевая военное положение, спасает только себя – Захарова

Продлевая военное положение на Украине, Владимир Зеленский обеспечивает жизнями граждан страны собственную безопасность. Такое мнение выразила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

2024-07-23T14:07

2024-07-23T14:07

2024-07-23T14:07

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Помимо этого, она указала на манипуляции Зеленского, связанные с транзитом энергоресурсов через Украину. Эти действия поощрялись Западом, вместо того, чтобы остановить такую политику. Все это выросло в "терроризм международного размера", указала Захарова. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто ранее сообщил о прекращении поставок нефти "Лукойла" через Украину по нефтепроводу "Дружба". Сийярто обещал поднять вопрос на СМИД ЕС. Министерство экономики Словакии подтвердило, что республика перестала получать нефть от "Лукойла" из-за остановки Украиной ее транзита через свою территорию. Решение Украины о внесении в санкционный список российской компании "ЛУКОЙЛ", что привело к приостановке транзита нефти, “неприемлемо”, “нарушает Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС”, а также "непонятно для страны, стремящейся в Евросоюз", подчеркивал Сийярто.Читайте подробнее о политической смерти Зеленского в материале автора издания Украина.ру Сергея Зуева.

https://ukraina.ru/20240722/1056401995.html

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новости, украина, ес, владимир зеленский, мобилизация, всу, сво, мария захарова, мид рф