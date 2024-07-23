Зеленский, продлевая военное положение, спасает только себя – Захарова - 23.07.2024 Украина.ру
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Зеленский, продлевая военное положение, спасает только себя – Захарова
Зеленский, продлевая военное положение, спасает только себя – Захарова - 23.07.2024 Украина.ру
Зеленский, продлевая военное положение, спасает только себя – Захарова
Продлевая военное положение на Украине, Владимир Зеленский обеспечивает жизнями граждан страны собственную безопасность. Такое мнение выразила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
2024-07-23T14:07
2024-07-23T14:07
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Помимо этого, она указала на манипуляции Зеленского, связанные с транзитом энергоресурсов через Украину. Эти действия поощрялись Западом, вместо того, чтобы остановить такую политику. Все это выросло в "терроризм международного размера", указала Захарова. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто ранее сообщил о прекращении поставок нефти "Лукойла" через Украину по нефтепроводу "Дружба". Сийярто обещал поднять вопрос на СМИД ЕС. Министерство экономики Словакии подтвердило, что республика перестала получать нефть от "Лукойла" из-за остановки Украиной ее транзита через свою территорию. Решение Украины о внесении в санкционный список российской компании "ЛУКОЙЛ", что привело к приостановке транзита нефти, “неприемлемо”, “нарушает Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС”, а также "непонятно для страны, стремящейся в Евросоюз", подчеркивал Сийярто.Читайте подробнее о политической смерти Зеленского в материале автора издания Украина.ру Сергея Зуева.
https://ukraina.ru/20240722/1056401995.html
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новости, украина, ес, владимир зеленский, мобилизация, всу, сво, мария захарова, мид рф
Новости, Украина, ЕС, Владимир Зеленский, мобилизация, ВСУ, СВО, Мария Захарова, МИД РФ

Зеленский, продлевая военное положение, спасает только себя – Захарова

14:07 23.07.2024
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
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Продлевая военное положение на Украине, Владимир Зеленский обеспечивает жизнями граждан страны собственную безопасность. Такое мнение выразила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
"Зеленский спасает только себя, он готов платить за собственное спасение огромную цену, и он расплачивается жизнями граждан Украины", – цитирует ее РИА Новости.
Помимо этого, она указала на манипуляции Зеленского, связанные с транзитом энергоресурсов через Украину. Эти действия поощрялись Западом, вместо того, чтобы остановить такую политику. Все это выросло в "терроризм международного размера", указала Захарова.
"Транзит энергоресурсов стал для киевского режима буквально вот такой кнопкой манипуляции людьми, странами, народами и так далее", – добавила она.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто ранее сообщил о прекращении поставок нефти "Лукойла" через Украину по нефтепроводу "Дружба". Сийярто обещал поднять вопрос на СМИД ЕС. Министерство экономики Словакии подтвердило, что республика перестала получать нефть от "Лукойла" из-за остановки Украиной ее транзита через свою территорию.
Решение Украины о внесении в санкционный список российской компании "ЛУКОЙЛ", что привело к приостановке транзита нефти, “неприемлемо”, “нарушает Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС”, а также "непонятно для страны, стремящейся в Евросоюз", подчеркивал Сийярто.
Читайте подробнее о политической смерти Зеленского в материале автора издания Украина.ру Сергея Зуева.
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