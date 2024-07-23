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Позитивное влияние гастарбайтеров: Ищенко о том, почему украинцев не депортируют из Европы

Позитивное влияние гастарбайтеров: Ищенко о том, почему украинцев не депортируют из Европы - 23.07.2024 Украина.ру

Позитивное влияние гастарбайтеров: Ищенко о том, почему украинцев не депортируют из Европы

Европейские страны не собираются в массовом порядке отправлять украинцев на родину, так как их пребывание за границей экономически выгодно Европе. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил обозреватель "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2024-07-23T05:50

2024-07-23T05:50

2024-07-23T05:50

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европа

ростислав ищенко

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Европа попытается организовать для Украины реэмиграцию населения, отметил он. То есть они сокращают помощь, в некоторых случаях даже пытаются выдворять каким-то образом, но это единичные уколы, объяснил эксперт. Это не то же самое, что провести облаву, всех отловить, погрузить в вагоны и отправить на родину. А для массовых депортаций у них нет ни юридической базы, ни сил. И интереса особого нет, добавил Ищенко. С одной стороны, хочется побольше набрать для Украины пушечного мяса, а с другой стороны, самим надо, продолжил собеседник издания. Демонстративно европейцы что-то попытаются сделать. И какое-то количество украинских мужчин, которым не повезет в Европе, окажутся на фронте. Но это исчезающая малая величина примерно столько российская армия уничтожает за неделю, максимум за две. То есть это на пропагандистскую сферу может повлиять, а на результат на фронте нет, резюмировал Ищенко.О том, как российские удары по украинской энергосистеме влияют на функционирование военной промышленности этой страны - в интервью Ростислава Ищенко изданию Украина.ру Если США позволят России иметь военные базы на Украине, то вырастят нового Зеленского.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, европа, ростислав ищенко, гастарбайтеры