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"Видели, как искрило от пуль": командир БАРС-11 раскрыл, как бойцы играют со смертью и ловят "Бабу-Ягу"

"Видели, как искрило от пуль": командир БАРС-11 раскрыл, как бойцы играют со смертью и ловят "Бабу-Ягу" - 23.07.2024 Украина.ру

"Видели, как искрило от пуль": командир БАРС-11 раскрыл, как бойцы играют со смертью и ловят "Бабу-Ягу"

Если на позициях в течение двух-трех часов стоит тишина, то это пугает. Если раньше мы прятались от тяжелого украинского дрона "Баба-яга", то теперь бойцы рвутся на позиции, чтобы его уничтожить. Я лично сбивал "Бабу-ягу" из обычного "калаша". Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился командир отряда БАРС-11 "Кубань" с позывным Ямаха

2024-07-23T03:15

2024-07-23T03:15

2024-07-23T03:15

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С FPV-дронами, которые постоянно висят над блиндажами и окопами мы справляемся за счет своего опыта, смелости и храбрости. Мы по-своему играем с противником, играем со смертью, и эта игра нам не в напряг, рассказал военный.Военнослужащие научились хорошо маскироваться. Мы стали выставлять наблюдательные посты за воздушным пространством. Но если раньше мы прятались от тяжелого украинского дрона "Баба-яга", то теперь мои бойцы рвутся на позиции, чтобы сбить его, сказал Ямаха.Но сейчас у противника появилась какая-то новая разработка. На "Бабу-ягу" снизу ставят бронепанцирь. Мы попали в этот дрон, видели, как искрило от пуль, но сбить из-за этого его не смогли, отметил он."А в прошлом году под Вербовым я лично сбивал "Бабу-ягу" из обычного калаша. Ее слышно за километр. Тогда по ночам они летали с мигалками — ходячая какая-то цветомузыка", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью командира отряда БАРС-11 "Кубань": С Украиной будем воевать от 3 до 7 лет, с НАТО — вдвое дольше читайте на сайте Украина.руО том, как идет сражение за Дзержинск и Новгородское - в интервью Владислава Угольного: Россия заберется на высоту в Угледаре, выстоит в Волчанске и разорвет ВСУ возле Сум на сайте Украина.ру

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новости, вс рф, сво, дроны, защита, бпла, блиндажи, бойцы, бои, оружие