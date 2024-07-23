"Видели, как искрило от пуль": командир БАРС-11 раскрыл, как бойцы играют со смертью и ловят "Бабу-Ягу"
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Град" группировки "Центр" на Авдеевском направлении СВО
Если на позициях в течение двух-трех часов стоит тишина, то это пугает. Если раньше мы прятались от тяжелого украинского дрона "Баба-яга", то теперь бойцы рвутся на позиции, чтобы его уничтожить. Я лично сбивал "Бабу-ягу" из обычного "калаша". Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился командир отряда БАРС-11 "Кубань" с позывным Ямаха
С FPV-дронами, которые постоянно висят над блиндажами и окопами мы справляемся за счет своего опыта, смелости и храбрости. Мы по-своему играем с противником, играем со смертью, и эта игра нам не в напряг, рассказал военный.
"Почему? Потому что нас уже реально не испугать. Мы видели уже все: и камикадзе, и дроны со сбросами. По нам вообще все летит — и они, снаряды, и ракеты. С декабря прошлого года вообще ни разу не было тишины. Если на позициях в течение двух-трех часов стоит тишина, то это пугает", - подчеркнул командир.
Военнослужащие научились хорошо маскироваться. Мы стали выставлять наблюдательные посты за воздушным пространством. Но если раньше мы прятались от тяжелого украинского дрона "Баба-яга", то теперь мои бойцы рвутся на позиции, чтобы сбить его, сказал Ямаха.
Но сейчас у противника появилась какая-то новая разработка. На "Бабу-ягу" снизу ставят бронепанцирь. Мы попали в этот дрон, видели, как искрило от пуль, но сбить из-за этого его не смогли, отметил он.
"А в прошлом году под Вербовым я лично сбивал "Бабу-ягу" из обычного калаша. Ее слышно за километр. Тогда по ночам они летали с мигалками — ходячая какая-то цветомузыка", - заключил собеседник издания.
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