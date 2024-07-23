"Видели, как искрило от пуль": командир БАРС-11 раскрыл, как бойцы играют со смертью и ловят "Бабу-Ягу" - 23.07.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240723/1056404352.html
"Видели, как искрило от пуль": командир БАРС-11 раскрыл, как бойцы играют со смертью и ловят "Бабу-Ягу"
"Видели, как искрило от пуль": командир БАРС-11 раскрыл, как бойцы играют со смертью и ловят "Бабу-Ягу" - 23.07.2024 Украина.ру
"Видели, как искрило от пуль": командир БАРС-11 раскрыл, как бойцы играют со смертью и ловят "Бабу-Ягу"
Если на позициях в течение двух-трех часов стоит тишина, то это пугает. Если раньше мы прятались от тяжелого украинского дрона "Баба-яга", то теперь бойцы рвутся на позиции, чтобы его уничтожить. Я лично сбивал "Бабу-ягу" из обычного "калаша". Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился командир отряда БАРС-11 "Кубань" с позывным Ямаха
2024-07-23T03:15
2024-07-23T03:15
новости
вс рф
сво
дроны
защита
бпла
блиндажи
бойцы
бои
оружие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/13/1056355741_0:167:3050:1883_1920x0_80_0_0_a59668d756011aa8eb07c0ad31912a77.jpg
С FPV-дронами, которые постоянно висят над блиндажами и окопами мы справляемся за счет своего опыта, смелости и храбрости. Мы по-своему играем с противником, играем со смертью, и эта игра нам не в напряг, рассказал военный.Военнослужащие научились хорошо маскироваться. Мы стали выставлять наблюдательные посты за воздушным пространством. Но если раньше мы прятались от тяжелого украинского дрона "Баба-яга", то теперь мои бойцы рвутся на позиции, чтобы сбить его, сказал Ямаха.Но сейчас у противника появилась какая-то новая разработка. На "Бабу-ягу" снизу ставят бронепанцирь. Мы попали в этот дрон, видели, как искрило от пуль, но сбить из-за этого его не смогли, отметил он."А в прошлом году под Вербовым я лично сбивал "Бабу-ягу" из обычного калаша. Ее слышно за километр. Тогда по ночам они летали с мигалками — ходячая какая-то цветомузыка", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью командира отряда БАРС-11 "Кубань": С Украиной будем воевать от 3 до 7 лет, с НАТО — вдвое дольше читайте на сайте Украина.руО том, как идет сражение за Дзержинск и Новгородское - в интервью Владислава Угольного: Россия заберется на высоту в Угледаре, выстоит в Волчанске и разорвет ВСУ возле Сум на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240721/1056371435.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/13/1056355741_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_b6dfb777c96514b8893bc1bb506a7241.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, вс рф, сво, дроны, защита, бпла, блиндажи, бойцы, бои, оружие
Новости, ВС РФ, СВО, дроны, защита, БПЛА, блиндажи, бойцы, бои, оружие

"Видели, как искрило от пуль": командир БАРС-11 раскрыл, как бойцы играют со смертью и ловят "Бабу-Ягу"

03:15 23.07.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Град" группировки "Центр" на Авдеевском направлении СВО
Боевая работа РСЗО Град группировки Центр на Авдеевском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
Если на позициях в течение двух-трех часов стоит тишина, то это пугает. Если раньше мы прятались от тяжелого украинского дрона "Баба-яга", то теперь бойцы рвутся на позиции, чтобы его уничтожить. Я лично сбивал "Бабу-ягу" из обычного "калаша". Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился командир отряда БАРС-11 "Кубань" с позывным Ямаха
С FPV-дронами, которые постоянно висят над блиндажами и окопами мы справляемся за счет своего опыта, смелости и храбрости. Мы по-своему играем с противником, играем со смертью, и эта игра нам не в напряг, рассказал военный.

"Почему? Потому что нас уже реально не испугать. Мы видели уже все: и камикадзе, и дроны со сбросами. По нам вообще все летит — и они, снаряды, и ракеты. С декабря прошлого года вообще ни разу не было тишины. Если на позициях в течение двух-трех часов стоит тишина, то это пугает", - подчеркнул командир.

Военнослужащие научились хорошо маскироваться. Мы стали выставлять наблюдательные посты за воздушным пространством. Но если раньше мы прятались от тяжелого украинского дрона "Баба-яга", то теперь мои бойцы рвутся на позиции, чтобы сбить его, сказал Ямаха.
Но сейчас у противника появилась какая-то новая разработка. На "Бабу-ягу" снизу ставят бронепанцирь. Мы попали в этот дрон, видели, как искрило от пуль, но сбить из-за этого его не смогли, отметил он.
"А в прошлом году под Вербовым я лично сбивал "Бабу-ягу" из обычного калаша. Ее слышно за километр. Тогда по ночам они летали с мигалками — ходячая какая-то цветомузыка", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью командира отряда БАРС-11 "Кубань": С Украиной будем воевать от 3 до 7 лет, с НАТО — вдвое дольше читайте на сайте Украина.ру
О том, как идет сражение за Дзержинск и Новгородское - в интервью Владислава Угольного: Россия заберется на высоту в Угледаре, выстоит в Волчанске и разорвет ВСУ возле Сум на сайте Украина.ру
Ростислав Ищенко интервью
21 июля, 10:59
Ростислав Ищенко: Если США позволят России иметь военные базы на Украине, то вырастят нового ЗеленскогоАмериканцы с удовольствием позволят России построить военную базу на Украине, даже в каждом селе по две. И даже будут агитировать за это. Потому что страна разорится на их содержании.
 
НовостиВС РФСВОдронызащитаБПЛАблиндажибойцыбоиоружие
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:35"По ночам летали с мигалками": командир отряда объяснил, зачем ВСУ запускают "Бабу-ягу" с цветомузыкой
05:30Деньги приняли решение за Байдена. Юрист-международник о ближайшей пенсии нынешнего президента США
05:20Мы подловили ВСУ на ротации: эксперт о том, как армия РФ пошла во фронтовое наступление в Дзержинске
05:10Полтора часа в роли президента и пожертвования от Трампа: интересные факты из биографии Камалы Харрис
05:10Украина превратилась в людоедское государство. Украинские эксперты с тревогой о ситуации в своей стране
05:00Все F-16 будут сбиты: командир БАРС-11 о том, почему самолеты НАТО будут гореть также, как "Леопарды"
04:50"В каждом селе по две": Ищенко о том, почему США с радостью допустят российские базы на Украине
04:45Угольный раскрыл, почему "Северу" нужно больше сил, чтобы разорвать украинский фронт в Сумах и Волчанске
04:40Байден переиграл своего соперника. Юрист-международник раскрыл карты на планы Трампа
04:38Хроника энергетической войны: деструктивный Киев, конфликтный Берлин и неясные перспективы Лондона
04:30"Такой психотип": Ищенко о том, почему многие украинцы обвиняют во всем Россию
04:20Эксперт объяснил, когда ВС РФ возьмут Прогресс и Воздвиженку, чтобы перерезать главную трассу для ВСУ
04:10"Вместо лобовой долбежки": Угольный о том, как после наступления на Дзержинск ВС РФ могут обойти Часов Яр
04:05Ищенко объяснил, как приход к власти Трампа скажется на помощи Украине
04:00"Бандеровцы не успокоятся": командир БАРС-11 рассказал, сколько еще продлится война с Украиной и НАТО
03:55Угольный рассказал, как взятие Красногоровки даст ВС РФ возможность приблизиться к Карловке и Курахово
03:50Юрист-международник: у США по Украине два пути — метод демократов или пустая болтовня Трампа
03:45Костяк - кубанские казаки: командир отряда БАРС-11 рассказал, как воюют в СВО настоящие сыны Отечества
03:40"Хоть мышку-норушку": Ищенко о том, что было бы в случае убийства Трампа
03:30Разброд и шатание. Украинский политолог объяснил, как Ермак готовит Зеленскому роль "козла отпущения"
Лента новостейМолния