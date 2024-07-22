Или мигранты, или демобилизация: Украине не хватает 4,5 млн работников - 22.07.2024 Украина.ру
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Или мигранты, или демобилизация: Украине не хватает 4,5 млн работников
Или мигранты, или демобилизация: Украине не хватает 4,5 млн работников - 22.07.2024 Украина.ру
Или мигранты, или демобилизация: Украине не хватает 4,5 млн работников
Демографическую ситуация и трудовые ресурсы назвали важнейшими факторами, которые влияют на экономику Украины и динамику ее роста
2024-07-22T16:28
2024-07-22T16:28
новости
украина
мигранты
экономика
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Украинской экономике не хватает 4,5 млн рабочих, чтобы обеспечить ежегодный рост ВВП до 2030 года на 7%. Об этом украинским журналистам заявила заместитель министра экономики Татьяна Бережная."По предварительным расчетам, для того, чтобы обеспечить ежегодный рост ВПП до 2030 года на 7%, нам нужно 4,5 миллиона работников дополнительно", - заявила она. Кадровый дефицит и безработица возникли из-за бегства украинцев в другие страны, внутренней миграции, боевых действий, заявила Бережная. В 2021 году на Украине официально были трудоустроены 11,5 млн человек, в 2023 году - только 9 млн человек. Вероятно, большинство - работники государственных бюджетных учреждений. 18 мая на Украине вступил в силу закон о мобилизации, принятый Верховной Радой на фоне неудач ВСУ в зоне специальной военной операции. Закон предусматривает ограничение прав граждан Украины, в том числе военнообязанных за пределами страны, из него вычеркнуты предложения местных законодателей о демобилизации призванных в ряды ВСУ. Депутаты отказались разрабатывать отдельный закон о демобилизации.
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452
60
новости, украина, мигранты, экономика
Новости, Украина, мигранты, экономика

Или мигранты, или демобилизация: Украине не хватает 4,5 млн работников

16:28 22.07.2024
 
Киевляне вышли на митинг в поддержку демобилизации в ВСУ
Киевляне вышли на митинг в поддержку демобилизации в ВСУ
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Демографическую ситуация и трудовые ресурсы назвали важнейшими факторами, которые влияют на экономику Украины и динамику ее роста
Украинской экономике не хватает 4,5 млн рабочих, чтобы обеспечить ежегодный рост ВВП до 2030 года на 7%. Об этом украинским журналистам заявила заместитель министра экономики Татьяна Бережная.
"По предварительным расчетам, для того, чтобы обеспечить ежегодный рост ВПП до 2030 года на 7%, нам нужно 4,5 миллиона работников дополнительно", - заявила она.
Кадровый дефицит и безработица возникли из-за бегства украинцев в другие страны, внутренней миграции, боевых действий, заявила Бережная. В 2021 году на Украине официально были трудоустроены 11,5 млн человек, в 2023 году - только 9 млн человек. Вероятно, большинство - работники государственных бюджетных учреждений.
18 мая на Украине вступил в силу закон о мобилизации, принятый Верховной Радой на фоне неудач ВСУ в зоне специальной военной операции. Закон предусматривает ограничение прав граждан Украины, в том числе военнообязанных за пределами страны, из него вычеркнуты предложения местных законодателей о демобилизации призванных в ряды ВСУ. Депутаты отказались разрабатывать отдельный закон о демобилизации.
 
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Заголовок открываемого материала
16:28Или мигранты, или демобилизация: Украине не хватает 4,5 млн работников
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