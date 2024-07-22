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Украина отсрочила платежи по долгам
Украина отсрочила платежи по долгам - 22.07.2024 Украина.ру
Украина отсрочила платежи по долгам
В 2029 году Украина выплатит частным кредиторам $1,172 млрд вместо $9,381 млрд за период 2024-2029 гг
2024-07-22T16:10
2024-07-22T16:10
2024-07-22T16:10
новости
украина
сша
марченко
минфин
мвф
долги
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Власти Украины заключили соглашение с частными кредиторами об отсрочке платежей по долгам. Три крупнейших инвестиционных фонда BlackRock, Amundi и Amia Capital фактически спишут большую часть от $23,4 млрд, обменяв текущие облигации на новые со сроком действия в 12 лет. Таким образом Украина отсрочит выплату более 90% того, что должна была заплатить в течение следующих 4 лет, на "далекое будущее", пишут журналисты Politico.Реструктуризация долга - результат закрытых встреч на Лондонской бирже, которые состоялись с 12 по 19 июля, заявили в пресс-службе Минфина Украины. Реструктуризация приведет к снижению внешнего долга Украины на 37% на начальном этапе, а в итоге - на почти 60%, говорится в заявлении. В 2029 году Украина выплатит $1,172 млрд вместо $9,381 млрд за период 2024-2029 гг."Соглашение обеспечит экономию 11,4 млрд долларов США на обслуживании долга в течение следующих 3 лет. К 2033 году экономия составит 22,75 млрд долларов США. Это освободит жизненно необходимые финансовые ресурсы, которые могут быть направлены на оборону и социальные расходы", - заявил глава Минфина Сергей Марченко.Завершение реструктуризации, рассчитывает Марченко, создаст условия для возвращения Украины на международный рынок капитала, когда "ситуация с безопасностью стабилизируется".Согласно целевым показателям механизма расширенного финансирования МВФ, соотношение долга Украины к ВВП к 2028 году должно составить 82%, к концу 2033 года - 65%. Как рассчитано, в 2028-2033 годах МВФ в среднем будет финансировать Украину на уровне 8% от ВВП.24 июля состоится встреча министров финансов стран G7. Ожидается, что участники согласуют выделение Украине $50 млрд за счет прибыли от замороженных российских активов в кредит.В среду, 3 июля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль похвастал получением нового транша от МВФ в размере $2,2 млрд. Украинский экономист Алексей Кущ сравнил это достижение с анекдотом про вареные яйца.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, сша, марченко, минфин, мвф, долги
Украина отсрочила платежи по долгам
В 2029 году Украина выплатит частным кредиторам $1,172 млрд вместо $9,381 млрд за период 2024-2029 гг
Власти Украины заключили соглашение с частными кредиторами об отсрочке платежей по долгам. Три крупнейших инвестиционных фонда BlackRock, Amundi и Amia Capital фактически спишут большую часть от $23,4 млрд, обменяв текущие облигации на новые со сроком действия в 12 лет. Таким образом Украина отсрочит выплату более 90% того, что должна была заплатить в течение следующих 4 лет, на "далекое будущее", пишут журналисты Politico.
Реструктуризация долга - результат закрытых встреч на Лондонской бирже, которые состоялись с 12 по 19 июля, заявили в пресс-службе Минфина Украины. Реструктуризация приведет к снижению внешнего долга Украины на 37% на начальном этапе, а в итоге - на почти 60%, говорится в заявлении. В 2029 году Украина выплатит $1,172 млрд вместо $9,381 млрд за период 2024-2029 гг.
"Соглашение обеспечит экономию 11,4 млрд долларов США на обслуживании долга в течение следующих 3 лет. К 2033 году экономия составит 22,75 млрд долларов США. Это освободит жизненно необходимые финансовые ресурсы, которые могут быть направлены на оборону и социальные расходы", - заявил глава Минфина Сергей Марченко.
Завершение реструктуризации, рассчитывает Марченко, создаст условия для возвращения Украины на международный рынок капитала, когда "ситуация с безопасностью стабилизируется".
Согласно целевым показателям механизма расширенного финансирования МВФ, соотношение долга Украины к ВВП к 2028 году должно составить 82%, к концу 2033 года - 65%. Как рассчитано, в 2028-2033 годах МВФ в среднем будет финансировать Украину на уровне 8% от ВВП.
24 июля состоится встреча министров финансов стран G7. Ожидается, что участники согласуют выделение Украине $50 млрд за счет прибыли от замороженных российских активов в кредит.
В среду, 3 июля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль похвастал получением нового транша от МВФ в размере $2,2 млрд. Украинский экономист Алексей Кущ сравнил это достижение с анекдотом про вареные яйца.