https://ukraina.ru/20240722/1056408496.html

Украина отсрочила платежи по долгам

Украина отсрочила платежи по долгам - 22.07.2024 Украина.ру

Украина отсрочила платежи по долгам

В 2029 году Украина выплатит частным кредиторам $1,172 млрд вместо $9,381 млрд за период 2024-2029 гг

2024-07-22T16:10

2024-07-22T16:10

2024-07-22T16:10

новости

украина

сша

марченко

минфин

мвф

долги

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102206/82/1022068298_0:150:3107:1898_1920x0_80_0_0_f2cb493a8513bd14593c1f9f174858a3.jpg.webp

Власти Украины заключили соглашение с частными кредиторами об отсрочке платежей по долгам. Три крупнейших инвестиционных фонда BlackRock, Amundi и Amia Capital фактически спишут большую часть от $23,4 млрд, обменяв текущие облигации на новые со сроком действия в 12 лет. Таким образом Украина отсрочит выплату более 90% того, что должна была заплатить в течение следующих 4 лет, на "далекое будущее", пишут журналисты Politico.Реструктуризация долга - результат закрытых встреч на Лондонской бирже, которые состоялись с 12 по 19 июля, заявили в пресс-службе Минфина Украины. Реструктуризация приведет к снижению внешнего долга Украины на 37% на начальном этапе, а в итоге - на почти 60%, говорится в заявлении. В 2029 году Украина выплатит $1,172 млрд вместо $9,381 млрд за период 2024-2029 гг."Соглашение обеспечит экономию 11,4 млрд долларов США на обслуживании долга в течение следующих 3 лет. К 2033 году экономия составит 22,75 млрд долларов США. Это освободит жизненно необходимые финансовые ресурсы, которые могут быть направлены на оборону и социальные расходы", - заявил глава Минфина Сергей Марченко.Завершение реструктуризации, рассчитывает Марченко, создаст условия для возвращения Украины на международный рынок капитала, когда "ситуация с безопасностью стабилизируется".Согласно целевым показателям механизма расширенного финансирования МВФ, соотношение долга Украины к ВВП к 2028 году должно составить 82%, к концу 2033 года - 65%. Как рассчитано, в 2028-2033 годах МВФ в среднем будет финансировать Украину на уровне 8% от ВВП.24 июля состоится встреча министров финансов стран G7. Ожидается, что участники согласуют выделение Украине $50 млрд за счет прибыли от замороженных российских активов в кредит.В среду, 3 июля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль похвастал получением нового транша от МВФ в размере $2,2 млрд. Украинский экономист Алексей Кущ сравнил это достижение с анекдотом про вареные яйца.

украина

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сша, марченко, минфин, мвф, долги