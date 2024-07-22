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Отстроят заново. Кличко собрался судиться за усадьбу Зеленских
Отстроят заново. Кличко собрался судиться за усадьбу Зеленских - 22.07.2024 Украина.ру
Отстроят заново. Кличко собрался судиться за усадьбу Зеленских
Киевские власти намерены судиться с застройщиком, который снес усадьбу Зеленских конца XIX века. Об этом 22 июля сообщил в телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко
2024-07-22T14:36
2024-07-22T14:36
2024-07-22T14:36
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владимир кличко
снос
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"Город будет судиться с застройщиком, который несанкционированно снес усадьбу Зеленских, и с владельцами здания, которое нагло уничтожили. И потребует заново отстроить усадьбу в том виде, который она имела", - написал Кличко.По его словам, город не передавал владельцу здания землю под усадьбой. Это свидетельствует о незаконном использовании земельного участка.Городские власти будут настаивать, чтобы правоохранительные органы выяснили и обнародовали всех фигурантов, стоящих за процессом уничтожения усадьбы.В минувшие выходные неизвестные экскаваторами снесли усадьбу в центре города, полиция возбудила уголовное дело.Украинский "24 канал" информировал, что на месте усадьбы планируют строительство жилого комплекса "Тургеневъ".СМИ указывали, что после сноса около тысячи человек, в основном молодежь, собрались на акцию протеста под стенами Киевской городской государственной администрации.Усадьба считается одним из старых зданий столицы, была построена по заказу купца Василия Малина. В период с 1911 по 1915 годы в усадьбе проживала семья состоятельных мещан Зеленских.Подробнее о варварском сносе зданий в украинской столице - в материале В Киеве снесли часовню УПЦ для "сохранения истории Украины" на сайте Украина.ру.
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новости, киев, владимир кличко, снос, суд
Новости, Киев, Владимир Кличко, снос, Суд
Отстроят заново. Кличко собрался судиться за усадьбу Зеленских
Киевские власти намерены судиться с застройщиком, который снес усадьбу Зеленских конца XIX века. Об этом 22 июля сообщил в телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко
"Город будет судиться с застройщиком, который несанкционированно снес усадьбу Зеленских, и с владельцами здания, которое нагло уничтожили. И потребует заново отстроить усадьбу в том виде, который она имела", - написал Кличко.
По его словам, город не передавал владельцу здания землю под усадьбой. Это свидетельствует о незаконном использовании земельного участка.
Городские власти будут настаивать, чтобы правоохранительные органы выяснили и обнародовали всех фигурантов, стоящих за процессом уничтожения усадьбы.
В минувшие выходные неизвестные экскаваторами снесли усадьбу в центре города, полиция возбудила уголовное дело.
Украинский "24 канал" информировал, что на месте усадьбы планируют строительство жилого комплекса "Тургеневъ".
СМИ указывали, что после сноса около тысячи человек, в основном молодежь, собрались на акцию протеста под стенами Киевской городской государственной администрации.
Усадьба считается одним из старых зданий столицы, была построена по заказу купца Василия Малина. В период с 1911 по 1915 годы в усадьбе проживала семья состоятельных мещан Зеленских.
Подробнее о варварском сносе зданий в украинской столице - в материале В Киеве снесли часовню УПЦ для "сохранения истории Украины" на сайте Украина.ру.