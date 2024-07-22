Украина накопила газ на зиму
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВентиль на трубопроводе газораспределительной станции "Нежухив" в Стрыйском районе Львовской области.
В украинских подземных газохранилищах (ПХГ) накоплено более 10 миллиардов кубометров газа. Об этом сообщили 22 июля на сайте "Нафтогаза"
"С начала сезона Украина закачала более 2,5 млрд куб. м. голубого топлива. Чтобы минимизировать любые энергетические риски, должны до 1 ноября 2024 года накопить 13,2 млрд куб. м газа", — указала компания.
Ее глава Алексей Чернышев заверил, что темпы накопления газа позволяют Киеву оптимистично прогнозировать выполнение плана.
В последние годы потребление газа на Украине резко снизилось.
В прошлом году власти ставило перед нацкомпанией более высокую планку — 14,5 млрд кубометров. Ее достигли в том числе благодаря европейским трейдерам, которые закачали тогда 3 млрд кубометров.
В этом году таких объемов может не быть. Западные компании могут опасаться предупреждающих ударов российской армии, которые нанесли по крупнейшим ПХГ.
Подробнее о проблемах Киева, связанных с газом - в материале Газ платежом красен. Эксперт рассказал, что потеряет Киев с транзитом в Европу на сайте Украина.ру.