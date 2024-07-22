Причастен замглавы Офиса Зеленского. ФСБ пресекла канал поставок взрывчатки для терактов в РФ - 22.07.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240722/1056397911.html
Причастен замглавы Офиса Зеленского. ФСБ пресекла канал поставок взрывчатки для терактов в РФ
Причастен замглавы Офиса Зеленского. ФСБ пресекла канал поставок взрывчатки для терактов в РФ - 22.07.2024 Украина.ру
Причастен замглавы Офиса Зеленского. ФСБ пресекла канал поставок взрывчатки для терактов в РФ
Федеральная служба безопасности России пресекла канал поставок взрывчатки и электродетонаторов из Германии и Италии, предназначенных для совершения терактов в РФ
2024-07-22T10:41
2024-07-22T10:41
новости
россия
фсб
германия
италия
теракт
офис
офис президента
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/03/1045894342_0:15:1043:602_1920x0_80_0_0_e1013c1836029070fb4dff2e811f0977.jpg.webp
"Средства террора переправлялись в нескольких почтовых отправлениях (посылках) поэтапно из Италии и Германии и были скрыты в полостях автомобильных запасных частей", - указали в центре общественных связей службы.ФСБ показала видео, где сотрудники опросили представителя транспортной компании, через которую шли посылки. Она рассказала, что их услугами пользовались втемную. По ее словам, получатель не забирал посылки с амортизаторами для автомобилей несколько месяцев, оказалось что он находится в розыске, а посылки позже вскрыли специалисты. На кадрах видно, как они извлекают взрывчатые вещества из автозапчастей.ФСБ установила и задержала людей, готовящих теракт. Их деятельность курировал замглавы Офиса Зеленского Роман Машовец, который объявлен в России в розыск.Для установления организаторов и пособников террористов были запрошены европейские спецслужбы, но ответа пока нет.Следователи возбудили по факту случившегося уголовное дело о контрабанде взрывчатых веществ.Аналогичная схема переправки из Европы взрывчатых веществ в Россию уже была вскрыта в апреле 2023 года в Крыму.Подробнее о сорванных терактах - в материале ФСБ предотвратила теракт в райсуде Донецка, спланированный украинскими националистами на сайте Украина.ру.
россия
германия
италия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/03/1045894342_33:0:960:695_1920x0_80_0_0_07dae535015a4dfbe75ca9574f3c3d32.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, фсб, германия, италия, теракт, офис, офис президента, украина
Новости, Россия, ФСБ, Германия, Италия, теракт, офис, Офис президента, Украина

Причастен замглавы Офиса Зеленского. ФСБ пресекла канал поставок взрывчатки для терактов в РФ

10:41 22.07.2024
 
© Пресс-служба президента УкраиныРоман Машовец
Роман Машовец
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Федеральная служба безопасности России пресекла канал поставок взрывчатки и электродетонаторов из Германии и Италии, предназначенных для совершения терактов в РФ
"Средства террора переправлялись в нескольких почтовых отправлениях (посылках) поэтапно из Италии и Германии и были скрыты в полостях автомобильных запасных частей", - указали в центре общественных связей службы.
ФСБ показала видео, где сотрудники опросили представителя транспортной компании, через которую шли посылки.
Она рассказала, что их услугами пользовались втемную. По ее словам, получатель не забирал посылки с амортизаторами для автомобилей несколько месяцев, оказалось что он находится в розыске, а посылки позже вскрыли специалисты. На кадрах видно, как они извлекают взрывчатые вещества из автозапчастей.
ФСБ установила и задержала людей, готовящих теракт. Их деятельность курировал замглавы Офиса Зеленского Роман Машовец, который объявлен в России в розыск.
Для установления организаторов и пособников террористов были запрошены европейские спецслужбы, но ответа пока нет.
Следователи возбудили по факту случившегося уголовное дело о контрабанде взрывчатых веществ.
Аналогичная схема переправки из Европы взрывчатых веществ в Россию уже была вскрыта в апреле 2023 года в Крыму.
Подробнее о сорванных терактах - в материале ФСБ предотвратила теракт в райсуде Донецка, спланированный украинскими националистами на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияФСБГерманияИталиятерактофисОфис президентаУкраина
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:38Где Украина попадет в котел, потеряв 10% ВСУ, и что будет, когда Россия уничтожит F-16 – Васильев
12:20Быстрее, чем многие хотят видеть: готовит ли Запад войну против России
12:05Сын Трампа высмеял Зеленского после отказа Байдена: "Мне страшно, деньги будут?"
11:36Байден уедет в очередной отпуск, демократов ждет раскол: Константинов о будущем США
10:50"Не поменяете власть — все на кладбище будете". Украинские эксперты о войне и новых сословиях в стране
10:41Причастен замглавы Офиса Зеленского. ФСБ пресекла канал поставок взрывчатки для терактов в РФ
09:39Украина может потерять поддержку США — Пушков
09:12Байден запятисотился, о проклятии Зеленского вспомнили. Главное на Украине на утро 21 июля
09:01Маск придумал прозвище для собравшейся в президенты Харрис
08:35Патриарх Варфоломей может лишиться гражданства из-за Украины
08:14Главное за ночь 22 июля
07:57Появилась ориентировка и видео. Полиция Украины разыскивает убийцу Фарион
07:31Захарова рассказала о наказании для Байдена
07:14ВС РФ уничтожили украинские беспилотники в Туапсе и Смоленской области
06:46Байден уже почти не президент. Но всё самое интересное в этой ситуации еще впереди
06:28Уход Байдена и критические дни Трампа
06:20Эксперт раскрыл, когда ВС РФ загонят ВСУ в три котла, прорвутся за Прогресс и закроют вопрос с Угледаром
06:10Украина за неделю. США и Китай начинают схватку за Россию
06:10В августе-сентябре тут будет жарко: командир отряда БАРС-11 раскрыл, где готовят новое наступление ВСУ
06:00Мы давим везде: эксперт о том, как ВС РФ выйдут на Славянск-Краматорск, снесут мосты и отрежут Павлоград
Лента новостейМолния