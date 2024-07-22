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Причастен замглавы Офиса Зеленского. ФСБ пресекла канал поставок взрывчатки для терактов в РФ

Причастен замглавы Офиса Зеленского. ФСБ пресекла канал поставок взрывчатки для терактов в РФ - 22.07.2024 Украина.ру

Причастен замглавы Офиса Зеленского. ФСБ пресекла канал поставок взрывчатки для терактов в РФ

Федеральная служба безопасности России пресекла канал поставок взрывчатки и электродетонаторов из Германии и Италии, предназначенных для совершения терактов в РФ

2024-07-22T10:41

2024-07-22T10:41

2024-07-22T10:41

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"Средства террора переправлялись в нескольких почтовых отправлениях (посылках) поэтапно из Италии и Германии и были скрыты в полостях автомобильных запасных частей", - указали в центре общественных связей службы.ФСБ показала видео, где сотрудники опросили представителя транспортной компании, через которую шли посылки. Она рассказала, что их услугами пользовались втемную. По ее словам, получатель не забирал посылки с амортизаторами для автомобилей несколько месяцев, оказалось что он находится в розыске, а посылки позже вскрыли специалисты. На кадрах видно, как они извлекают взрывчатые вещества из автозапчастей.ФСБ установила и задержала людей, готовящих теракт. Их деятельность курировал замглавы Офиса Зеленского Роман Машовец, который объявлен в России в розыск.Для установления организаторов и пособников террористов были запрошены европейские спецслужбы, но ответа пока нет.Следователи возбудили по факту случившегося уголовное дело о контрабанде взрывчатых веществ.Аналогичная схема переправки из Европы взрывчатых веществ в Россию уже была вскрыта в апреле 2023 года в Крыму.Подробнее о сорванных терактах - в материале ФСБ предотвратила теракт в райсуде Донецка, спланированный украинскими националистами на сайте Украина.ру.

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