https://ukraina.ru/20240722/1056397911.html
Причастен замглавы Офиса Зеленского. ФСБ пресекла канал поставок взрывчатки для терактов в РФ
Причастен замглавы Офиса Зеленского. ФСБ пресекла канал поставок взрывчатки для терактов в РФ - 22.07.2024 Украина.ру
Причастен замглавы Офиса Зеленского. ФСБ пресекла канал поставок взрывчатки для терактов в РФ
Федеральная служба безопасности России пресекла канал поставок взрывчатки и электродетонаторов из Германии и Италии, предназначенных для совершения терактов в РФ
2024-07-22T10:41
2024-07-22T10:41
2024-07-22T10:41
новости
россия
фсб
германия
италия
теракт
офис
офис президента
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/03/1045894342_0:15:1043:602_1920x0_80_0_0_e1013c1836029070fb4dff2e811f0977.jpg.webp
"Средства террора переправлялись в нескольких почтовых отправлениях (посылках) поэтапно из Италии и Германии и были скрыты в полостях автомобильных запасных частей", - указали в центре общественных связей службы.ФСБ показала видео, где сотрудники опросили представителя транспортной компании, через которую шли посылки. Она рассказала, что их услугами пользовались втемную. По ее словам, получатель не забирал посылки с амортизаторами для автомобилей несколько месяцев, оказалось что он находится в розыске, а посылки позже вскрыли специалисты. На кадрах видно, как они извлекают взрывчатые вещества из автозапчастей.ФСБ установила и задержала людей, готовящих теракт. Их деятельность курировал замглавы Офиса Зеленского Роман Машовец, который объявлен в России в розыск.Для установления организаторов и пособников террористов были запрошены европейские спецслужбы, но ответа пока нет.Следователи возбудили по факту случившегося уголовное дело о контрабанде взрывчатых веществ.Аналогичная схема переправки из Европы взрывчатых веществ в Россию уже была вскрыта в апреле 2023 года в Крыму.Подробнее о сорванных терактах - в материале ФСБ предотвратила теракт в райсуде Донецка, спланированный украинскими националистами на сайте Украина.ру.
россия
германия
италия
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/03/1045894342_33:0:960:695_1920x0_80_0_0_07dae535015a4dfbe75ca9574f3c3d32.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, фсб, германия, италия, теракт, офис, офис президента, украина
Новости, Россия, ФСБ, Германия, Италия, теракт, офис, Офис президента, Украина
Причастен замглавы Офиса Зеленского. ФСБ пресекла канал поставок взрывчатки для терактов в РФ
Федеральная служба безопасности России пресекла канал поставок взрывчатки и электродетонаторов из Германии и Италии, предназначенных для совершения терактов в РФ
"Средства террора переправлялись в нескольких почтовых отправлениях (посылках) поэтапно из Италии и Германии и были скрыты в полостях автомобильных запасных частей", - указали в центре общественных связей службы.
ФСБ показала видео, где сотрудники опросили представителя транспортной компании, через которую шли посылки.
Она рассказала, что их услугами пользовались втемную. По ее словам, получатель не забирал посылки с амортизаторами для автомобилей несколько месяцев, оказалось что он находится в розыске, а посылки позже вскрыли специалисты. На кадрах видно, как они извлекают взрывчатые вещества из автозапчастей.
ФСБ установила и задержала людей, готовящих теракт. Их деятельность курировал замглавы Офиса Зеленского Роман Машовец, который объявлен в России в розыск.
Для установления организаторов и пособников террористов были запрошены европейские спецслужбы, но ответа пока нет.
Следователи возбудили по факту случившегося уголовное дело о контрабанде взрывчатых веществ.
Аналогичная схема переправки из Европы взрывчатых веществ в Россию уже была вскрыта в апреле 2023 года в Крыму.