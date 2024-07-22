Появилась ориентировка и видео. Полиция Украины разыскивает убийцу Фарион - 22.07.2024 Украина.ру
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Появилась ориентировка и видео. Полиция Украины разыскивает убийцу Фарион
Появилась ориентировка и видео. Полиция Украины разыскивает убийцу Фарион - 22.07.2024 Украина.ру
Появилась ориентировка и видео. Полиция Украины разыскивает убийцу Фарион
Национальная полиция Украины объявила в розыск предполагаемого убийцу экс-депутата Рады Ирины Фарион, силовики опубликовали ориентировку и видео с ним на месте преступления
2024-07-22T07:57
2024-07-22T08:07
ирина фарион
новости
украина
львов
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сбу
убийство
убийца
стрельба
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Согласно ориентировке, его возраст - около 20 лет.В минувшую пятницу вечером скандально известную 60-летнюю Фарион госпитализировали в критическом состоянии. Она получила пулевое ранение во Львове, выстрел был нацелен в висок. Позднее местные СМИ писали, что Фарион скончалась в больнице.После стрельбы на Украине завели дело о покушении на убийство, а когда нардеп умерла статью переквалифицировали в "умышленное убийство" (предусматривает наказание вплоть до 15 лет лишения свободы).В ноябре СБУ возбудила против Фарион уголовное дело по четырем статьям, одной из причин стали ее высказывания о русскоязычных военных ВСУ. В частности, она говорила, что не может назвать украинцами тех из них, кто разговаривает по-русски. Позже Фарион уволили из "Львовской политехники", где она работала на кафедре украинского языка. По данным местных СМИ, в феврале Галицкий районный суд Львова отказал Фарион в восстановлении в должности и она подала апелляцию. В мае она выиграла апелляцию, ее восстановили в прежней университетской должности.Подробнее о расследовании - в материале Егора Леева Расследование убийства Фарион, удар по Шебекино, смертный приговор наёмнику. Итоги 20 июля на Украине на сайте Украина.ру.
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ирина фарион, новости, украина, львов, рада, сбу, убийство, убийца, стрельба
Ирина Фарион, Новости, Украина, Львов, Рада, СБУ, убийство, убийца, стрельба

Появилась ориентировка и видео. Полиция Украины разыскивает убийцу Фарион

07:57 22.07.2024 (обновлено: 08:07 22.07.2024)
 
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Национальная полиция Украины объявила в розыск предполагаемого убийцу экс-депутата Рады Ирины Фарион, силовики опубликовали ориентировку и видео с ним на месте преступления
Согласно ориентировке, его возраст - около 20 лет.
В минувшую пятницу вечером скандально известную 60-летнюю Фарион госпитализировали в критическом состоянии. Она получила пулевое ранение во Львове, выстрел был нацелен в висок. Позднее местные СМИ писали, что Фарион скончалась в больнице.
После стрельбы на Украине завели дело о покушении на убийство, а когда нардеп умерла статью переквалифицировали в "умышленное убийство" (предусматривает наказание вплоть до 15 лет лишения свободы).
В ноябре СБУ возбудила против Фарион уголовное дело по четырем статьям, одной из причин стали ее высказывания о русскоязычных военных ВСУ. В частности, она говорила, что не может назвать украинцами тех из них, кто разговаривает по-русски. Позже Фарион уволили из "Львовской политехники", где она работала на кафедре украинского языка. По данным местных СМИ, в феврале Галицкий районный суд Львова отказал Фарион в восстановлении в должности и она подала апелляцию. В мае она выиграла апелляцию, ее восстановили в прежней университетской должности.
Подробнее о расследовании - в материале Егора Леева Расследование убийства Фарион, удар по Шебекино, смертный приговор наёмнику. Итоги 20 июля на Украине на сайте Украина.ру.
 
Ирина ФарионНовостиУкраинаЛьвовРадаСБУубийствоубийцастрельба
 
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Заголовок открываемого материала
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