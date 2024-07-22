"У Украины этого нет": инженер объяснил, почему Россия не проводит мобилизацию и бережет рабочий тыл - 22.07.2024 Украина.ру
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"У Украины этого нет": инженер объяснил, почему Россия не проводит мобилизацию и бережет рабочий тыл
"У Украины этого нет": инженер объяснил, почему Россия не проводит мобилизацию и бережет рабочий тыл - 22.07.2024 Украина.ру
"У Украины этого нет": инженер объяснил, почему Россия не проводит мобилизацию и бережет рабочий тыл
Мобилизация промышленности отбрасывает развитие экономики на много лет назад. Необходимо воевать так, чтобы потери были минимальными. Этот подход выгоден как с моральной, так и с финансовой точки зрения. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военно-политический обозреватель, автор телеграм-канала "Русский инженер" Алексей Васильев
2024-07-22T05:30
2024-07-22T05:30
новости
украина
россия
f-16
наступление
мобилизация
вс рф
бойцы
военнослужащий
компенсация
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Россия не проводит тотальную мобилизацию и мобилизацию промышленности, потому что для нас важно выиграть мир. Для этого тыл должен оставаться в работоспособном состоянии. А любая мобилизация промышленности отбрасывает развитие экономики на много лет назад, рассказал обозреватель.Кстати, большие компенсации семьям погибших заставляют офицеров пересматривать подход к боевым действиям. Мы сейчас перестраиваемся так, как перестраивались США после Вьетнама, отметил он.И этот подход выгоден как с моральной, так и с финансовой точки зрения. У Украины этого нет. Она может отправить личный состав на убой, потому что новых все равно пришлют. Но такая тактика рано или поздно приведет ее к коллапсу, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Васильева: Россия собьет F-16, сварит ВСУ в трех котлах, договорится с США о новой Австро-Венгрии читайте на сайте Украина.руО том, сможет ли Украина перекрыть транзит российской нефти и какими могут быть последствия - в интервью Игоря Юшкова: Если киевский режим перекроет нефть по "Дружбе", с соляркой для ВСУ тут же начнутся проблемы на сайте Украина.ру
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новости, украина, россия, f-16, наступление, мобилизация, вс рф, бойцы, военнослужащий, компенсация, разведка, дроны, сша, экономика
Новости, Украина, Россия, F-16, наступление, мобилизация, ВС РФ, бойцы, военнослужащий, компенсация, разведка, дроны, США, экономика

"У Украины этого нет": инженер объяснил, почему Россия не проводит мобилизацию и бережет рабочий тыл

05:30 22.07.2024
 
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Мобилизация промышленности отбрасывает развитие экономики на много лет назад. Необходимо воевать так, чтобы потери были минимальными. Этот подход выгоден как с моральной, так и с финансовой точки зрения. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военно-политический обозреватель, автор телеграм-канала "Русский инженер" Алексей Васильев
Россия не проводит тотальную мобилизацию и мобилизацию промышленности, потому что для нас важно выиграть мир. Для этого тыл должен оставаться в работоспособном состоянии. А любая мобилизация промышленности отбрасывает развитие экономики на много лет назад, рассказал обозреватель.
Кстати, большие компенсации семьям погибших заставляют офицеров пересматривать подход к боевым действиям. Мы сейчас перестраиваемся так, как перестраивались США после Вьетнама, отметил он.
"Раньше командир рассуждал так: "Боец, сбегай и посмотри, не сидит ли кто-то в посадке". Если бойца убили, значит, там кто-то сидит. А сейчас мы отправляем на разведку более дорогой дрон. Если дрон сбили, значит, там кто-то есть. Боец остался жив, и огромные деньги государства не потрачены", - подчеркнул Васильев.
И этот подход выгоден как с моральной, так и с финансовой точки зрения. У Украины этого нет. Она может отправить личный состав на убой, потому что новых все равно пришлют. Но такая тактика рано или поздно приведет ее к коллапсу, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Васильева: Россия собьет F-16, сварит ВСУ в трех котлах, договорится с США о новой Австро-Венгрии читайте на сайте Украина.ру
О том, сможет ли Украина перекрыть транзит российской нефти и какими могут быть последствия - в интервью Игоря Юшкова: Если киевский режим перекроет нефть по "Дружбе", с соляркой для ВСУ тут же начнутся проблемы на сайте Украина.ру
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