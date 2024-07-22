https://ukraina.ru/20240722/1056390839.html

"У Украины этого нет": инженер объяснил, почему Россия не проводит мобилизацию и бережет рабочий тыл

"У Украины этого нет": инженер объяснил, почему Россия не проводит мобилизацию и бережет рабочий тыл - 22.07.2024 Украина.ру

"У Украины этого нет": инженер объяснил, почему Россия не проводит мобилизацию и бережет рабочий тыл

Мобилизация промышленности отбрасывает развитие экономики на много лет назад. Необходимо воевать так, чтобы потери были минимальными. Этот подход выгоден как с моральной, так и с финансовой точки зрения. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военно-политический обозреватель, автор телеграм-канала "Русский инженер" Алексей Васильев

2024-07-22T05:30

2024-07-22T05:30

2024-07-22T05:30

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компенсация

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Россия не проводит тотальную мобилизацию и мобилизацию промышленности, потому что для нас важно выиграть мир. Для этого тыл должен оставаться в работоспособном состоянии. А любая мобилизация промышленности отбрасывает развитие экономики на много лет назад, рассказал обозреватель.Кстати, большие компенсации семьям погибших заставляют офицеров пересматривать подход к боевым действиям. Мы сейчас перестраиваемся так, как перестраивались США после Вьетнама, отметил он.И этот подход выгоден как с моральной, так и с финансовой точки зрения. У Украины этого нет. Она может отправить личный состав на убой, потому что новых все равно пришлют. Но такая тактика рано или поздно приведет ее к коллапсу, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Васильева: Россия собьет F-16, сварит ВСУ в трех котлах, договорится с США о новой Австро-Венгрии читайте на сайте Украина.руО том, сможет ли Украина перекрыть транзит российской нефти и какими могут быть последствия - в интервью Игоря Юшкова: Если киевский режим перекроет нефть по "Дружбе", с соляркой для ВСУ тут же начнутся проблемы на сайте Украина.ру

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новости, украина, россия, f-16, наступление, мобилизация, вс рф, бойцы, военнослужащий, компенсация, разведка, дроны, сша, экономика