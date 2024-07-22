https://ukraina.ru/20240722/1056389255.html

"Александр Пархоменко" – фильм со Сталиным и без Сталина

"Александр Пархоменко" – фильм со Сталиным и без Сталина - 22.07.2024 Украина.ру

"Александр Пархоменко" – фильм со Сталиным и без Сталина

20 июля 1942 года. Бои идут в Воронеже, после девяти месяцев обороны захвачен Ворошиловград – современный Луганск, враг форсировал Дон, рвётся к Ростову-на-Дону и Сталинграду. В это критическое для страны время на советские экраны выходит фильм о воевавшем в этих краях герое Гражданской войны Александре Пархоменко

2024-07-22T16:00

2024-07-22T16:00

2024-07-22T16:00

история

история

история ссср

история украины

иосиф сталин

вадим луков

петр алейников

1942

кино

фильм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/15/1056389102_0:23:386:240_1920x0_80_0_0_7e33c3747535e76332b437b946d7d236.jpg

Съёмки киноленты "Александр Пархоменко" начались весной 1941 года на Киевской киностудии. Снимал фильм уроженец Мариуполя режиссёр Леонид Луков. Он стоял у истоков Киевской киностудии – был автором сценария первого её фильма "Ванька и Мститель" (1928), как режиссёр-постановщик снял несколько лент.Известность ему принесла "Большая жизнь" (1939), которая стала в 1940-м году лидером проката, собрав 18,6 млн. зрителей. За этот фильм Лукова наградили Сталинской премией II степени. В нём сыграли такие прославленные советские актеры, как Пётр Алейников, Борис Андреев и Николай Крючков. Эта троица сдружилась ещё на съёмках культовой советской киноленты "Трактористы" (1939), после чего снималась совместно во многих фильмах. В "Александре Пархоменко" приняли участие двое из них: Алейников сыграл анархиста и затем помощника Пархоменко Васю Гайворона, а Борис Андреев – безымянного анархиста.Роль же Пархоменко исполнил выдающийся советский актёр Александр Хвыля. К тому времени этот уроженец Донбасса успел сыграть главные роли в фильмах "Кармелюк" (1938) и "Первая конная" (1941) – в последнем он исполнил роль Семёна Будённого. Кроме того в его активе были заметные роли в таких культовых шедеврах довоенного времени, как "Щорс" (1939), "Суворов" (1941) и "Богдан Хмельницкий" (1941). Хвыля внешне очень напоминал Пархоменко, поэтому неудивительно, что на главную роль выбрали именно его.Сценарий к фильму написал писатель Всеволод Вячеславович Иванов по мотивам собственного романа "Пархоменко".Съёмки продвигались успешно, но 22 июня 1941 года началась война. Враг стремительно продвигался к Киеву, и студию эвакуировали в Ашхабад. Поскольку площади местной киностудии и её техническая база были ограничены, отдельные группы были направлены на работу в Самарканд, Ташкент и другие города. В сентябре 1941 года было получено разрешение только на съемки четырёх короткометражных фильмов. Работу над "Александром Пархоменко" возобновили на Ташкентской киностудии, куда была выведена значительная часть мощностей Одесской киностудии.Особенное место в фильме занимала фигура Нестора Махно. Она и раньше фигурировала в советских фильмах, но впервые его изобразили настолько фактурно. Исполнитель его роли, еще один знаковый для советского кинематографа актер Борис Чирков, делился впечатлениями:"Я хотел сыграть Махно в фильме "Пархоменко". Мне было очень интересно изобразить такого страшного человека, жестокого, хитрого, ненавидящего всех, кроме самого себя. (…) Прочитал написанное о нём. Поговорил с людьми, которые его видели. Посмотрел на фотографии Махно и его банды. Словом, примерился к роли со всех сторон и... хотел было от нее отказаться, потому что никак не удавалось мне "надеть на себя" этого бандита. Но все-таки пришлось".Еще одна советская кинозвезда того времени Фаина Раневская изобразила настолько незначительную роль, что её даже не указали в титрах. Однако образ тапёрши из Царицынского ресторана, успешно поедающей во время своего выступления различные вкусности, оказался запоминающимся и выпуклым. Когда в 2022-23 годах о Раневской снимали сериал, процесс съемок этого эпизода из "Александра Пархоменко" даже вошёл в одну из серий.Актёрский состав в фильме Луков подобрал, конечно, звёздный. Отрицательную женскую роль жены главного лазутчика белых в советском штабе сыграла Татьяна Окуневская. В снятом на Киевской киностудии по Гоголю фильме "Майская ночь" (1940) она сыграла роль утопленницы панночки.Батьку Максюту изобразил один из основателей украинского искусства театра и кино уроженец Львова Амвросий Бучма. Его имя, кстати, тоже в титрах не указано.Роль Сталина исполнил Семён Леонтьевич Гольдштаб, сыгравший его до этого в таких знаковых советских фильмах, как "Ленин в Октябре" (1937), "Первая конная" (1941) и "Его зовут Сухэ-Батор" (1941). Так как Александр Хвыля в "Первой конной" играл Будённого, с Гольдштабом они были хорошо знакомы, а потому совместные сцены они отыграли без запинок.Музыку для "Александра Пархоменко" писал композитор Никита Владимирович Богословский ("Любимый город", "Спят курганы тёмные", "Тёмная ночь", "Шаланды" и др.) В "Александре Пархоменко" прозвучали две песни на его музыку, которые до сих пор остаются актуальными и часто исполняются на эстраде и телевидении. В первую очередь это специально написанная для фильма песня "Лизавета" на слова Евгения Ароновича Долматовского. Во время войны она стала особенно популярной среди конников советских кавалерийских соединений, поскольку слова "одержим победу к тебе я приеду на горячем боевом коне" однозначно указывали на род войск героя песни.У второй песни – народной, казачьей "Любо, братцы, любо" – слова появились еще в XVIII веке в русско-турецкую войну 1768-74 годов. В народе ходила, легенда, что это была любимая песня Нестора Махно, вот и напевал ее в кадре Борис Чирков в образе батьки, только на новый лад. После выхода фильма песня эта также стала невероятно популярной, хотя исполнение её официально не поощрялось и всегда твердо ассоциировалось с махновщиной… несмотря на то, что рассказывается в ней о бое казаков Матвея Платова.Наконец, фильм был готов, и его показали военному командованию. Оно тут же попросило оперативно создать украиноязычную версию фильма, для отправки его в партизанские соединения. В тех условиях это было очень сложно, но Киевская студия с задачей справилась.20 июля 1942 года фильм вышел на советские киноэкраны и тут же стал невероятно популярным. Только официально в кинотеатрах его за первый год демонстрации посмотрели 15 миллионов зрителей. На самом деле число это было намного больше, так как фильм активно показывали на фронте в боевых частях и подразделениях для подъёма боевого духа бойцов. А поднимать его было надо – враг захватил Донбасс и рвался к Сталинграду. В фильме рассказывалось о тех же местах, где шли наиболее ожесточённые бои во второй половине 1942 года. И враг был тот же – немец.Фронтовики засыпали исполнителя главной роли Александра Хвылю письмами. Подводники Северного флота ему писали:"Товарищ Хвыля, только что посмотрели "Пархоменко". Фильм заставил вспомнить про родной дом, землю, за которую сражаемся. Теперь каждую торпеду будем посылать врагу с приветом от "пархоменковцев".Александр Леопольдович действительно очень правдоподобно сыграл легендарного краскома. Вдова Пархоменко – Харитина Григорьевна Шабинская, посмотрев фильм, не сдержала слезы и сказала: "совсем, как Сашенька".Во времена хрущеёской оттепели "Пархоменко" "отреставрировали". "Реставрация" заключалась в том, что были вырезаны все кадры со Сталиным, и не только. Из фильма "выдернули" сцены и кадры общей длительностью более получаса. В большей части изъятых сцен Сталин не фигурировал – его вообще в фильме не так и много. Например, по непонятным причинам была сокращена начальная сцена встречи немецкого генерала с четой симпатизировавших "белым" Быковых, которые успешно внедряются к "красным". Полностью исчезли сцены, где Пархоменко докладывает Ворошилову о переходе на их сторону бронепоезда анархистов с матросами, или сцена его ареста ревтребуналом по доносу Быковой и его заключения в тюрьме. Подверглись непонятным купюрам ряд сцен, в том числе и сцена гибели главного героя. Заметим, что перемонтажом занимался сам режиссер фильма Леонид Луков, от этого становится еще более непонятным принятие им таких решений. Возможно, от него потребовали не просто "вырезать" Сталина, но и вообще сократить хронометраж на определённую величину – другое объяснение трудно себе представить.В новой версии фильма требовалось переозвучить некоторые реплики соратника Пархоменко бывшего матроса-анархиста Васи Гайворона, которого играл Пётр Алейников. Луков вызвал его на Киевскую киностудию, но Петр Мартынович с задачей справиться не смог. В последние годы жизни роли ему предлагали всё реже и не те, которые хотелось бы. Из-за невостребованности он стал пить, роли перестали предлагать еще и по этой причине. В результате он стал подавленным, неуравновешенным, и вот теперь, когда он увидел на экране себя – молодого, здорового, успешного – разволновался, заплакал, никак не мог попасть в собственную артикуляцию 20-летней давности и в конце концов, махнув рукой, развернулся и ушёл. В результате его озвучил пародист Геннадий Дудник, который нередко парадировал Алейникова на эстраде. Через три года известный актёр умер. Борис Андреев, узнав, что его лучшего друга собираются хоронить на Ваганьковском кладбище, отдал ему место, которое было зарезервировано под него, как под Народного артиста, на Новодевичьем. В результате на Ваганьковском через 17 лет похоронили самого Андреева.Ну а фильм "Александр Пархоменко", хоть из его создателей уже никого и не осталось в живых, продолжает жить своей жизнью. После развала СССР вернулась на экраны первоначальная версия со Сталиным и прочими вырезанными сценами. Фильм раскрасили, от чего он, скорее, выиграл, чем проиграл. Его можно найти в интернете, где общее число просмотров особо ярких фрагментов и целых версий насчитывает миллионы. Причиной тому и историческая подоплёка фильма, и гениальная игра актёров, и замечательные песни, а потому жизнь "Александру Пархоменко" предстоит ещё долгая.

https://ukraina.ru/20240514/1055025384.html

https://ukraina.ru/20240618/1055704910.html

https://ukraina.ru/20240429/1045698513.html

https://ukraina.ru/20240225/1053504906.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Алексей Стаценко

Алексей Стаценко

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Алексей Стаценко

история, история ссср, история украины, иосиф сталин, вадим луков, петр алейников, 1942, кино, фильм, кинематограф, гражданская война, большевики