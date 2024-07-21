https://ukraina.ru/20240721/1056392890.html
"Худший президент" в истории США сошел с дистанции. Усидит ли Байден в кресле президента до конца срока?
"Худший президент" в истории США сошел с дистанции. Усидит ли Байден в кресле президента до конца срока? - 21.07.2024 Украина.ру
"Худший президент" в истории США сошел с дистанции. Усидит ли Байден в кресле президента до конца срока?
В гонке за президентское кресло в США остался только один официальный участник. Произошло это после того, как нынешний хозяин Белого дома демократ Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов.
2024-07-21T22:22
2024-07-21T22:22
2024-07-21T22:26
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Байден уведомил об этом своих избирателей в соцсети Х. Как сообщает Politico, окончательно это решение он принял днем 21 июля.Тем не менее обязанности президента США экс-кандидат будет соблюдать до конца определенного Конституцией срока. Сразу же Байден назвал имя своего преемника, а вернее преемницы, в борьбе за президентское кресло. Его место ожидаемо заняла 59-летняя вице-президент Камала Харрис, лидер прошлогоднего анти-рейтинга среди занимавших эту должность политиков за всю историю отслеживаний. Тем не менее престарелый политик назвал это лучшим решением, которое он мог бы принять.Кандидатуру Харрис пока не одобрили другие члены Демпартии. Однако, по информации CNN, скорее всего, демократы объединятся вокруг ее кандидатуры, чтобы предотвратить раскол в партии.Среди возможных кандидатов звучат имена губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома и губернатора Мичигана Гретхен Уитмер.Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп назвал своего теперь уже бывшего соперника худшим президентом в истории Штатов.По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Байден заявил, что выходит из президентской гонки, "но не добавил, куда именно". При этом Захарова призвала провести расследование против американских медиа и политиков, которые скрывали правду о ментальном состоянии лидера США.Основания для такой точки зрения есть, так как уже спикер Палаты представителей в Конгрессе США Майк Джонсон призвал Байдена немедленно уйти в отставку. Перспективы демократов на выборах, если их будет представлять Харрис, выглядят весьма мрачно, считает он. Так как именно вице-президент была соучастницей провальной политики Байдена.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, джо байден, камала харрис, мария захарова, politico, cnn, республиканская партия, дональд трамп
Новости, США, Джо Байден, Камала Харрис, Мария Захарова, Politico, CNN, Республиканская партия, Дональд Трамп
"Худший президент" в истории США сошел с дистанции. Усидит ли Байден в кресле президента до конца срока?
22:22 21.07.2024 (обновлено: 22:26 21.07.2024)
В гонке за президентское кресло в США остался только один официальный участник. Произошло это после того, как нынешний хозяин Белого дома демократ Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов.
Байден уведомил об этом своих избирателей в соцсети Х. Как сообщает Politico, окончательно это решение он принял днем 21 июля.
"Для меня было величайшей честью в жизни служить вашим президентом. И хотя я намеревался добиваться переизбрания, считаю, что в интересах моей партии и страны я должен отказаться от выдвижения и сосредоточиться исключительно на выполнении своих обязанностей президента в течение оставшегося срока", - сообщил он.
Тем не менее обязанности президента США экс-кандидат будет соблюдать до конца определенного Конституцией срока.
Сразу же Байден назвал имя своего преемника, а вернее преемницы, в борьбе за президентское кресло.
Его место ожидаемо заняла 59-летняя вице-президент Камала Харрис, лидер прошлогоднего анти-рейтинга среди занимавших эту должность политиков за всю историю отслеживаний. Тем не менее престарелый политик назвал это лучшим решением, которое он мог бы принять.
Кандидатуру Харрис пока не одобрили другие члены Демпартии. Однако, по информации CNN, скорее всего, демократы объединятся вокруг ее кандидатуры, чтобы предотвратить раскол в партии.
Среди возможных кандидатов звучат имена губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома и губернатора Мичигана Гретхен Уитмер.
Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп назвал своего теперь уже бывшего соперника худшим президентом в истории Штатов.
"Мы сильно пострадаем из-за его президентства, но мы очень быстро исправим ущерб, который он нанес", - заявил он Fox News.
По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Байден заявил, что выходит из президентской гонки, "но не добавил, куда именно".
При этом Захарова призвала провести расследование против американских медиа и политиков, которые скрывали правду о ментальном состоянии лидера США.
"Байден заявляет, что он останется на посту до конца срока. Но, боюсь, это теперь не ему решать..." - прокомментировал события в США политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
Основания для такой точки зрения есть, так как уже спикер Палаты представителей в Конгрессе США Майк Джонсон призвал Байдена немедленно уйти в отставку. Перспективы демократов на выборах, если их будет представлять Харрис, выглядят весьма мрачно, считает он. Так как именно вице-президент была соучастницей провальной политики Байдена.