"Худший президент" в истории США сошел с дистанции. Усидит ли Байден в кресле президента до конца срока? - 21.07.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240721/1056392890.html
"Худший президент" в истории США сошел с дистанции. Усидит ли Байден в кресле президента до конца срока?
"Худший президент" в истории США сошел с дистанции. Усидит ли Байден в кресле президента до конца срока? - 21.07.2024 Украина.ру
"Худший президент" в истории США сошел с дистанции. Усидит ли Байден в кресле президента до конца срока?
В гонке за президентское кресло в США остался только один официальный участник. Произошло это после того, как нынешний хозяин Белого дома демократ Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов.
2024-07-21T22:22
2024-07-21T22:26
новости
сша
джо байден
камала харрис
мария захарова
politico
cnn
республиканская партия
дональд трамп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/05/1055495165_0:86:1755:1073_1920x0_80_0_0_5d28a98007e6b90e74a6ce5421b398db.jpg
Байден уведомил об этом своих избирателей в соцсети Х. Как сообщает Politico, окончательно это решение он принял днем 21 июля.Тем не менее обязанности президента США экс-кандидат будет соблюдать до конца определенного Конституцией срока. Сразу же Байден назвал имя своего преемника, а вернее преемницы, в борьбе за президентское кресло. Его место ожидаемо заняла 59-летняя вице-президент Камала Харрис, лидер прошлогоднего анти-рейтинга среди занимавших эту должность политиков за всю историю отслеживаний. Тем не менее престарелый политик назвал это лучшим решением, которое он мог бы принять.Кандидатуру Харрис пока не одобрили другие члены Демпартии. Однако, по информации CNN, скорее всего, демократы объединятся вокруг ее кандидатуры, чтобы предотвратить раскол в партии.Среди возможных кандидатов звучат имена губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома и губернатора Мичигана Гретхен Уитмер.Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп назвал своего теперь уже бывшего соперника худшим президентом в истории Штатов.По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Байден заявил, что выходит из президентской гонки, "но не добавил, куда именно". При этом Захарова призвала провести расследование против американских медиа и политиков, которые скрывали правду о ментальном состоянии лидера США.Основания для такой точки зрения есть, так как уже спикер Палаты представителей в Конгрессе США Майк Джонсон призвал Байдена немедленно уйти в отставку. Перспективы демократов на выборах, если их будет представлять Харрис, выглядят весьма мрачно, считает он. Так как именно вице-президент была соучастницей провальной политики Байдена.
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Денис Рудометов
Денис Рудометов
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/05/1055495165_105:0:1649:1158_1920x0_80_0_0_43289956bf63220d8dfe4252e7b8eb87.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, джо байден, камала харрис, мария захарова, politico, cnn, республиканская партия, дональд трамп
Новости, США, Джо Байден, Камала Харрис, Мария Захарова, Politico, CNN, Республиканская партия, Дональд Трамп

"Худший президент" в истории США сошел с дистанции. Усидит ли Байден в кресле президента до конца срока?

22:22 21.07.2024 (обновлено: 22:26 21.07.2024)
 
Джо Байден
Джо Байден
Читать в
Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
Все материалы
В гонке за президентское кресло в США остался только один официальный участник. Произошло это после того, как нынешний хозяин Белого дома демократ Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов.
Байден уведомил об этом своих избирателей в соцсети Х. Как сообщает Politico, окончательно это решение он принял днем 21 июля.
"Для меня было величайшей честью в жизни служить вашим президентом. И хотя я намеревался добиваться переизбрания, считаю, что в интересах моей партии и страны я должен отказаться от выдвижения и сосредоточиться исключительно на выполнении своих обязанностей президента в течение оставшегося срока", - сообщил он.
Тем не менее обязанности президента США экс-кандидат будет соблюдать до конца определенного Конституцией срока.
Сразу же Байден назвал имя своего преемника, а вернее преемницы, в борьбе за президентское кресло.
Его место ожидаемо заняла 59-летняя вице-президент Камала Харрис, лидер прошлогоднего анти-рейтинга среди занимавших эту должность политиков за всю историю отслеживаний. Тем не менее престарелый политик назвал это лучшим решением, которое он мог бы принять.
Кандидатуру Харрис пока не одобрили другие члены Демпартии. Однако, по информации CNN, скорее всего, демократы объединятся вокруг ее кандидатуры, чтобы предотвратить раскол в партии.
Среди возможных кандидатов звучат имена губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома и губернатора Мичигана Гретхен Уитмер.
Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп назвал своего теперь уже бывшего соперника худшим президентом в истории Штатов.
"Мы сильно пострадаем из-за его президентства, но мы очень быстро исправим ущерб, который он нанес", - заявил он Fox News.
По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Байден заявил, что выходит из президентской гонки, "но не добавил, куда именно".
При этом Захарова призвала провести расследование против американских медиа и политиков, которые скрывали правду о ментальном состоянии лидера США.

"Байден заявляет, что он останется на посту до конца срока. Но, боюсь, это теперь не ему решать..." - прокомментировал события в США политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

Основания для такой точки зрения есть, так как уже спикер Палаты представителей в Конгрессе США Майк Джонсон призвал Байдена немедленно уйти в отставку. Перспективы демократов на выборах, если их будет представлять Харрис, выглядят весьма мрачно, считает он. Так как именно вице-президент была соучастницей провальной политики Байдена.
 
НовостиСШАДжо БайденКамала ХаррисМария ЗахароваPoliticoCNNРеспубликанская партияДональд Трамп
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:44Байден - всё. Зато он уйдёт из Белого дома сам
22:22"Худший президент" в истории США сошел с дистанции. Усидит ли Байден в кресле президента до конца срока?
22:02Байден отказался от участия в президентских выборах
18:25Тяжёлый выбор Зеленского. Итоги 21 июля на Украине
17:50Военный эксперт раскрыл секрет "карусели" новых бригад ВСУ
16:57Армия России освободила от ВСУ Розовку и Песчаное и продвинулась на широком фронте - Марочко
16:09В Грузии начались допросы наемников, которые воевали на стороне ВСУ
16:00Возрождение Войска Польского: 80 лет объединения 1-й польской армии и Армии людовой
15:08Подбрасывают ВСУ гирьки: Ющук о том, как США заставляют страдать Европу
14:39Замполит бригады имени Александра Невского: В 2014 году я был обычным шахтером
14:24Политическое самоубийство: Кличко заговорил о референдуме по вопросам мира на Украине
14:02Государство-скотобойня. Украинские эксперты о готовящемся кровопускании и об угрозе гражданской войны
13:24Между долгом и совестью. Граф фон Штауффенберг хотел убить Гитлера, которого поддерживал
13:00Угроза Венгрии, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 21 июля
12:53ВСУ растерялись: военный эксперт объяснил, на чем ВС России подловили врага в Дзержинске
12:46Гегемония лингвонационализма. Почему Фарион победила
12:16В чем беда УПЦ, должны ли священники служить в ВСУ и почему украинцы стали русофобами — Калинчук
12:08"Искандеры" разнесли два эшелона с техникой ВСУ - Минобороны
12:02"Вокруг Булгакова": вредные советы профессора Воланда
11:45Западная Украина за минувшую неделю: Убийство Фарион и противоречивая "декоммунизация"
Лента новостейМолния