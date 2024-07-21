Байден отказался от участия в президентских выборах
Глава государства заявил, что поддерживает кандидатуру вице-президента Камалы Харрис в качестве кандидата от демпартии, и призвал демократов "объединиться и победить Трампа".
Президент США Джо Байден объявил, что не будет бороться за переизбрание на второй срок от Демократической партии, об этом говорится в официальном письме, размещенном в его соцсетях.
"Думаю, что в лучших интересах моей партии и страны будет, если я снимусь и сосредоточусь на исполнении обязанностей как президента до конца своего срока", — заявил он.
Он также пообещал более подробно рассказать о своем решении в обращении к нации на этой неделе.
Американские СМИ сходятся во мнении, что действующий глава Белого дома неудачно выступил на первых дебатах с Дональдом Трампом. Он запинался и делал паузы, не всегда четко формулировал мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы.
На этом фоне среди демократов все чаще стали звучать призывы выдвинуть другого кандидата. Наиболее вероятным претендентом считается Харрис.
Все решится на съезде Демократической партии США, который пройдет с 19 по 22 августа в Чикаго. Процедура выбора нового кандидата будет фактически произвольной: механизма по назначению преемника еще не утвержденного кандидата в президенты США не существует. Это означает, что на съезде номинацию получит тот, кто наберет большинство из почти четырех тысяч голосов делегатов. Если в первом туре победителя не окажется, к голосованию подключатся 700 суперделегатов — это наиболее почетные и известные демократы, бывшие президенты и конгрессмены. Их голоса станут решающими.
Выборы президента США пройдут 5 ноября.