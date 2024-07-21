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Армия России освободила от ВСУ Розовку и Песчаное и продвинулась на широком фронте - Марочко
Армия России освободила от ВСУ Розовку и Песчаное и продвинулась на широком фронте - Марочко - 21.07.2024 Украина.ру
Армия России освободила от ВСУ Розовку и Песчаное и продвинулась на широком фронте - Марочко
Армия России после освобождения в Розовки в Луганской Народной Республике и Песчаного Нижнего в Харьковской области смогла продвинуться на фронте шириной 30 км. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
2024-07-21T16:57
2024-07-21T16:57
2024-07-21T16:57
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Об освобождении этих населенных пунктов Минобороны РФ сообщило 21 июля. По словам Марочко, ВС РФ выходит поджимает противника под Оскольское водохранилище.Украинские войска в противном случае окажутся под угрозой окружения.Теперь открываются перспективы для продвижения к Красному Лиману и освобождению Купянска, добавил Марочко.В районе Барвенково (ДНР) расчеты ОТРК "Искандер" накрыли два эшелона с техникой и личным составом ВСУ. Потери противника составили 240 военнослужащих и более 60 единиц военной техники.В том числе 14 бронеавтомобилей MaxxPro, 10 боевых бронированных машин Senator, семь бронетранспортеров, две боевые разведывательные машины, пять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и более 20 единиц грузовой автомобильной техники.О ситуации на фронте со слов украинских военнослужащих Нас готовят к кровавой мясорубке. Что говорят украинские военные о ситуации на фронте
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новости, россия, луганская народная республика, харьковская область
Новости, Россия, Луганская Народная Республика, Харьковская область
Армия России освободила от ВСУ Розовку и Песчаное и продвинулась на широком фронте - Марочко
Армия России после освобождения в Розовки в Луганской Народной Республике и Песчаного Нижнего в Харьковской области смогла продвинуться на фронте шириной 30 км. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
Об освобождении этих населенных пунктов Минобороны РФ сообщило 21 июля. По словам Марочко, ВС РФ выходит поджимает противника под Оскольское водохранилище.
"И с учетом того, что очень много перебито переправ, то у украинского командования станет выбор либо оставлять свои войска на левом берегу, либо переправлять на правый берег Оскольского водохранилища", - сказал эксперт.
Украинские войска в противном случае окажутся под угрозой окружения.
Теперь открываются перспективы для продвижения к Красному Лиману и освобождению Купянска, добавил Марочко.
В районе Барвенково (ДНР) расчеты ОТРК "Искандер" накрыли два эшелона с техникой и личным составом ВСУ. Потери противника составили 240 военнослужащих и более 60 единиц военной техники.
В том числе 14 бронеавтомобилей MaxxPro, 10 боевых бронированных машин Senator, семь бронетранспортеров, две боевые разведывательные машины, пять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и более 20 единиц грузовой автомобильной техники.