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Армия России освободила от ВСУ Розовку и Песчаное и продвинулась на широком фронте - Марочко

Армия России освободила от ВСУ Розовку и Песчаное и продвинулась на широком фронте - Марочко - 21.07.2024 Украина.ру

Армия России освободила от ВСУ Розовку и Песчаное и продвинулась на широком фронте - Марочко

Армия России после освобождения в Розовки в Луганской Народной Республике и Песчаного Нижнего в Харьковской области смогла продвинуться на фронте шириной 30 км. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

2024-07-21T16:57

2024-07-21T16:57

2024-07-21T16:57

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Об освобождении этих населенных пунктов Минобороны РФ сообщило 21 июля. По словам Марочко, ВС РФ выходит поджимает противника под Оскольское водохранилище.Украинские войска в противном случае окажутся под угрозой окружения.Теперь открываются перспективы для продвижения к Красному Лиману и освобождению Купянска, добавил Марочко.В районе Барвенково (ДНР) расчеты ОТРК "Искандер" накрыли два эшелона с техникой и личным составом ВСУ. Потери противника составили 240 военнослужащих и более 60 единиц военной техники.В том числе 14 бронеавтомобилей MaxxPro, 10 боевых бронированных машин Senator, семь бронетранспортеров, две боевые разведывательные машины, пять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и более 20 единиц грузовой автомобильной техники.О ситуации на фронте со слов украинских военнослужащих Нас готовят к кровавой мясорубке. Что говорят украинские военные о ситуации на фронте

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новости, россия, луганская народная республика, харьковская область